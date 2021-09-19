Законопроект об олигархах приведет к перераспределению СМИ, - Борислав Береза

Реализация законопроекта об олигархах приведет к перераспределению СМИ в интересах власти.

Об этом заявил экс-нардеп Борислав Береза ​​в эфире телеканала "Украина24", информирует Цензор.НЕТ.

"Главная проблема в том, что данный законопроект является не только дискриминационным для любого, а фактически - это попытка перераспределить СМИ. И это главная проблема, с которой мы можем столкнуться", - сказал политик.

Береза ​​отметил, что именно контроль над СМИ является основной целью данного законопроекта.

"Главное - это СМИ. Ведь именно СМИ являются угрозой для власти, потому что СМИ фактически могут откровенно предоставлять площадки тем, кто говорит о власти правду и критикует их. И власть этого боится", - добавил он.

По его словам, борьба с влиянием олигархов, которую декларирует данный законопроект, на самом деле является фикцией, поскольку противостоять влиянию бизнеса на политику нужно через антимонопольное законодательство и правоохранительную систему.

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Напомним, ранее все 4 оппозиционные фракции раскритиковали проект закона об олигархах. Они убеждены, что он приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова и политическому преследованию оппонентов действующей властью. К такому же выводу пришла уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, сообщив о неконституционности данного законопроекта. Проект закона об олигархах раскритиковали также иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций. По их убеждению, он нарушает принципы демократии, верховенства права и свободы слова.