Законопроект об олигархах приведет к перераспределению СМИ, - Борислав Береза
Реализация законопроекта об олигархах приведет к перераспределению СМИ в интересах власти.
Об этом заявил экс-нардеп Борислав Береза в эфире телеканала "Украина24", информирует Цензор.НЕТ.
"Главная проблема в том, что данный законопроект является не только дискриминационным для любого, а фактически - это попытка перераспределить СМИ. И это главная проблема, с которой мы можем столкнуться", - сказал политик.
Береза отметил, что именно контроль над СМИ является основной целью данного законопроекта.
"Главное - это СМИ. Ведь именно СМИ являются угрозой для власти, потому что СМИ фактически могут откровенно предоставлять площадки тем, кто говорит о власти правду и критикует их. И власть этого боится", - добавил он.
По его словам, борьба с влиянием олигархов, которую декларирует данный законопроект, на самом деле является фикцией, поскольку противостоять влиянию бизнеса на политику нужно через антимонопольное законодательство и правоохранительную систему.
Напомним, ранее все 4 оппозиционные фракции раскритиковали проект закона об олигархах. Они убеждены, что он приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова и политическому преследованию оппонентов действующей властью. К такому же выводу пришла уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, сообщив о неконституционности данного законопроекта. Проект закона об олигархах раскритиковали также иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций. По их убеждению, он нарушает принципы демократии, верховенства права и свободы слова.
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Тоді і олігархи перетворяться на бізнесменів.
В любой стране богатый человек так или иначе оказывает влияние на власть.
Только вот борятся в богатых странах не с богатыми людьми, а с бедностью, заставляя богатых и их капиталы, влияние и связи работать на благо страны..
Но совкам и зебилам это не доступно для понимания
Нужно учиться у умных людей. И преследовать цель не поставить СВОИХ олигархов на место изгнаных.
Закон действует до сих пор!!!
В 1890 году конгресс единогласно принял так называемый Акт Шермана, названный в честь его инициатора - лидера фракции республиканцев в Сенате Джона Шермана.
Закон запрещал препятствование свободе торговли путем создания монополий (трастов) и любой сговор между предпринимателями относительно демпинга, преференций, вытеснения конкурентов.
Этот закон более четко формулировал, что такое "незаконное ограничение торговли", и запрещал ценовую дискриминацию (предоставление преференций отдельным покупателям), а также продажу продукции тем дилерам, которые обязывались не торговать товарами конкурентов.
Более чем через двадцать лет, в 1936-м, Конгресс принял третий антитрастовый закон - Акт Робинсона-Петмана, который предусматривал преследование за нанесение конкурентам какого-либо ущерба.
ЭТИ ТРИ АКТА И НЕКОТОРЫЕ ПОПРАВКИ К НИМ И СОСТАВЛЯЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ОСНОВУ АНТИТРАСТОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В США.
Несмотря на негативное отношение общества к Рокфеллеру при его жизни, он вошел в историю скорее с положительным имиджем - как один из создателей американской экономики.
Благодаря ему появилась целая отрасль, которая остается одной из ведущих в США и по сей день.
Рокфеллер - нефтяную отрасль, Эндрю Карнеги - металлургическую, Генри Форд - автомобильную, Александр Белл - телекоммуникационную.
БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
Він дійсно ВСЕ,отримане від РФ ховає в офшорах.
А власнимі мізками як користувалася п'ята частина населення (ну максимум чверть), так і лишилося...
какая "борьба", о чем там зебилы орут?
Уже с олигархами так "поборолись" - что за 2 года при вовке-шмракле они стали в 2-3 раза богаче.
а "борьба с контрабандистами" - чем закончилась?
Под радостные вопли зебилов от видосиков зеЛоха - перераспределили потоки контрабанды для "нужных ОП(Г)" "бизнесменов".. в результате чего контрабандные потоки ВЫРОСЛИ за прошедшие 6 месяцев..
"Это был наш традиционный Kulish Fest, семейный праздник. Собралось много жителей Днепра. Это было в парке "Зеленый гай". Я варил кулиш, было также несколько казацких паланок, которые также варили кулиш. Такими мероприятиями мы пытаемся объединить патриотов, показать, что нас много", - рассказал Святослав Бойко.
По его словам, неизвестные молодые люди сначала наблюдали за людьми, кричали "Зеленский молодец!", нецензурно ругались.
"У них было оружие. Были зафиксированы у них и пистолеты, и кастеты. Эти "молодые люди", которые стояли такой организованной кучкой, когда их спрашивали, кто они и откуда, многие из них говорили, что они из Запорожья. Некоторые говорили, что они из Кривого Рога", - говорит Бойко.
У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция
.. полиция, как и и в 2013..2014 гг оберегает титушек от людей.. Совпадение?
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Такой законопроект станет попыткой создать дополнительные механизмы давления на бизнес, чтобы он был "каким-то образом благодарен властям за то, что их не будут гнобить
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ И УСТАНОВИТЬ РАВНЫЕ ПРАВИЛА РЫНОЧНОЙ ИГРЫ ДЛЯ ВСЕХ
Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны - большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обворовывает государств
До онучки декабриста прийшли більшовики і ломляться у двері.
Вона питає у прислуги чого ж бажають господа. На що отримує відповідь, що вони бажають аби не було багатих. Подумавши відповідає, а мого діда відправили на каторгу за те, що бажав аби не було бідних
Пан Бірьоза вже нагрів собі місце у "медійному просторі" і не хоче
продовження реформчергового переділу ринку?
СМИ оказались в руках Путина, одних олигархов заменили другими.
В Украине уже сегодня, автократия, как и в России, отличие, остались свободными некоторые СМИ.
,,Авторитари́зм - тип недемократического режима , основанного на сильной централизованной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#_blank в ласти одного лица или группы лиц (например, определённой партии) .
Авторитарный режим предполагает невозможность для легальной оппозиции существенно влиять на политику государства,, .