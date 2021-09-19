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Законопроєкт про олігархів призведе до перерозподілу ЗМІ, - Борислав Береза

Законопроєкт про олігархів призведе до перерозподілу ЗМІ, - Борислав Береза

Реалізація законопроєкту про олігархів призведе до перерозподілу ЗМІ в інтересах влади.

Про це заявив екснардеп Борислав Береза в ефірі телеканалу "Україна24", інформує Цензор.НЕТ.

"Головна проблема в тому, що цей законопроєкт є не тільки дискримінаційним для будь-кого, а фактично це намагання перерозподілити ЗМІ. І це головна проблема, з якою ми можемо стикнутися", - сказав політик.

Береза зазначив, що саме контроль над ЗМІ є основною ціллю цього законопроєкту.

"Головне – це ЗМІ. Бо саме ЗМІ є загрозою для влади, тому що ЗМІ фактично можуть відверто надавати майданчики тим, хто каже про владу правду та критикує їх. І влада цього боїться", - додав він.

За його словами, боротьба з впливом олігархів, яку декларує цей законопроєкт, насправді є фікцією, оскільки протистояти впливу бізнесу на політику потрібно через антимонопольне законодавство та правоохоронну систему.

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Нагадаємо, раніше всі 4 опозиційні фракції розкритикували проєкт закону про олігархів. Вони переконані, що він призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичного переслідування опонентів чинною владою. Такого ж висновку дійшла уповноважена з прав людини Людмила Денісова, повідомивши про неконституційність цього законопроєкту. Проєкт закону про олігархів розкритикувати також іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій. На їхнє переконання, він порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.

Автор: 

ВР (14941) олігарх (930) Береза Борислав (152)


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Топ коментарі
+13
зебилы любят орать что "в других странах нет олигархов", понятия не имея о реальности))

В любой стране богатый человек так или иначе оказывает влияние на власть.

Только вот борятся в богатых странах не с богатыми людьми, а с бедностью, заставляя богатых и их капиталы, влияние и связи работать на благо страны..
Но совкам и зебилам это не доступно для понимания
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19.09.2021 15:59
+12
именно контроль над СМИ - это главное что нужно коломойскому и его клоуну квартальному)

какая "борьба", о чем там зебилы орут?

Уже с олигархами так "поборолись" - что за 2 года при вовке-шмракле они стали в 2-3 раза богаче.

а "борьба с контрабандистами" - чем закончилась?

Под радостные вопли зебилов от видосиков зеЛоха - перераспределили потоки контрабанды для "нужных ОП(Г)" "бизнесменов".. в результате чего контрабандные потоки ВЫРОСЛИ за прошедшие 6 месяцев..
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19.09.2021 15:48
+9
Та если шо то мы просто его сметем.
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19.09.2021 15:44
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То вносіть шановний пропозиції як краще побороти олігархів, але олігархів від влади - геть!
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19.09.2021 15:43 Відповісти
І Зє поганєц, і всі алігархи крім адного поганці, і ніяких ви пропозицій не діждетесь. Зє в спекулятивних цілях підняв питання олігархату, а вирішувати це питання можливо буде вже 7 президент.
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19.09.2021 15:48 Відповісти
ну так сьомий же той самий, а щодо олігархів, то в Польщі їх нема, і як поляки живуть... треба думати усім як позбутися цього спрута на тілі України
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19.09.2021 15:54 Відповісти
в польше всего два долл. миллиардера. Ян Кульчик, чье состояние (ок. 3 млрд. долл.) - бизнесмен в третьем поколении. Семья зажиточных предпринимателей Кульчиков пережила две экспроприации польской народной власти, и, чтобы не дождаться третьей, отец Яна выехал в Германию, где и заложил основание для будущего финансового успеха сына. Отцовский стартовый капитал сын умело использовал в Польше, как это только стало возможным после 1989 года. Александр Гудзоваты был человеком достаточно крепко связанным с прошлой системой. В новые времена, сохранив старые связи, пан Гудзоваты основывает и возглавляет фирму Bartimpex, которая и стала фундаментом для создания «финансовой империи» всей семьи. Фирма развивалась благодаря бартерному обмену с «Газпромом» - польские товары на российский газ. Сегодня состояние семьи Гудзоватых авторитетный польский журнал оценил в (1 млрд. 250 млн. долл.). но сидят тихо, точат сало))) прекрасно понимая, что кроме польши им не дадут крутится даже вокруг старого ржавого гвоздя))) это в украине какой то заповедник олигархов, которых надо в ж. целовать только за их пресутствие в украине)))
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19.09.2021 16:14 Відповісти
Як сказанув був лис Кравчук : "Вийшло як вийшло." Ніби він паскуда до створення олігархату не доклав рук. Ну а Кучмо всі вітають , поважають, саджають не в тюрягу довічно, а в президії. Швой парєнь.
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19.09.2021 16:23 Відповісти
Обидва мають потрапити до в'язниці.
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19.09.2021 19:53 Відповісти
що знову руки собi рубатиме))) чи продасть бiзнес маринi переведенцевiй)))
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19.09.2021 15:57 Відповісти
На цей раз буде рубати собі прутня. мабуть.
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19.09.2021 16:34 Відповісти
Головувати в АМКУ треба призначати не подругу Лєнки, а вимагати від цього органу чесної роботи.

Тоді і олігархи перетворяться на бізнесменів.
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19.09.2021 15:58 Відповісти
зебилы любят орать что "в других странах нет олигархов", понятия не имея о реальности))

В любой стране богатый человек так или иначе оказывает влияние на власть.

Только вот борятся в богатых странах не с богатыми людьми, а с бедностью, заставляя богатых и их капиталы, влияние и связи работать на благо страны..
Но совкам и зебилам это не доступно для понимания
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19.09.2021 15:59 Відповісти
Для того, чтобы уменьшить влияние олигархов в стране, не нужно придумывать свое украинское квадратное колесо

Нужно учиться у умных людей. И преследовать цель не поставить СВОИХ олигархов на место изгнаных.
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19.09.2021 16:04 Відповісти
Американцы на федеральном уровне взялись за своих олигархов еще 130 ЛЕТ НАЗАД, хотя такого слова не употребляли.

Закон действует до сих пор!!!

В 1890 году конгресс единогласно принял так называемый Акт Шермана, названный в честь его инициатора - лидера фракции республиканцев в Сенате Джона Шермана.

Закон запрещал препятствование свободе торговли путем создания монополий (трастов) и любой сговор между предпринимателями относительно демпинга, преференций, вытеснения конкурентов.
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19.09.2021 16:05 Відповісти
В 1914 году Акт Шермана был дополнен Актом Клейтона, направленным в защиту малого предпринимательства от ограничений, которые устанавливали крупные компании.

Этот закон более четко формулировал, что такое "незаконное ограничение торговли", и запрещал ценовую дискриминацию (предоставление преференций отдельным покупателям), а также продажу продукции тем дилерам, которые обязывались не торговать товарами конкурентов.

Более чем через двадцать лет, в 1936-м, Конгресс принял третий антитрастовый закон - Акт Робинсона-Петмана, который предусматривал преследование за нанесение конкурентам какого-либо ущерба.

ЭТИ ТРИ АКТА И НЕКОТОРЫЕ ПОПРАВКИ К НИМ И СОСТАВЛЯЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ОСНОВУ АНТИТРАСТОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В США.
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19.09.2021 16:06 Відповісти
Джон Рокфеллер, который стал первым долларовым миллиардером в мире, создал компанию Standart Oil, сконцентрировав в своих руках предприятия по добыче, транспортировке, переработке и продаже нефти и нефтепродуктов

Несмотря на негативное отношение общества к Рокфеллеру при его жизни, он вошел в историю скорее с положительным имиджем - как один из создателей американской экономики.

Благодаря ему появилась целая отрасль, которая остается одной из ведущих в США и по сей день.
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19.09.2021 16:08 Відповісти
АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ СОЗДАЛИ ЭКОНОМИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ:

Рокфеллер - нефтяную отрасль, Эндрю Карнеги - металлургическую, Генри Форд - автомобильную, Александр Белл - телекоммуникационную.

БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
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19.09.2021 16:08 Відповісти
да и еще платить налоги по прогрессивной шкале, а не прятать прибыль в офшорах, а потом рвать на груди вышиванку)))
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19.09.2021 16:20 Відповісти
А цього ви не дочекаєтеся ні від нинішньої влади, і напевно і від майбутньої. Це сталінград для нуворишів.
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19.09.2021 16:27 Відповісти
Вы имели в виду , рвать на груди косоворотку, как найвеличниший зельцман?!
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19.09.2021 16:36 Відповісти
Тільки косоворотку,як Зеленський!

Він дійсно ВСЕ,отримане від РФ ховає в офшорах.
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19.09.2021 17:24 Відповісти
У Зюзі всі олігархи харошіє крім одного - це Петро Порошенко.
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19.09.2021 17:12 Відповісти
Всі окрім олігарха Зеленського?
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19.09.2021 17:22 Відповісти
зеблан, уйди не воняй...
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19.09.2021 16:05 Відповісти
характерний викрик 73/43%зебіла, який навіть не здатен зрозуміти, що пропонують (ба, більше: вимагають!) "поскольку противостоять влиянию бизнеса на политику нужно через антимонопольное законодательство и правоохранительную систему" (с)
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19.09.2021 16:07 Відповісти
Та если шо то мы просто его сметем.
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19.09.2021 15:44 Відповісти
"Смєтуни" різко перекваліфікувалися... Тепер вони всі з племені "я за нєго нє галасавал" або "Ачто, прі Парашєнкє лучше бьіло?"
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19.09.2021 15:48 Відповісти
Другий варіант вони перестали застосовувать ще рік тому! Коли їх почали "мордою тикать" у тарифи і ціни!
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19.09.2021 16:26 Відповісти
А чій хліб жує Береза? На якого мільярдера паше колись революційний вождь Правого Сектору?
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19.09.2021 15:51 Відповісти
Закон об олигархах олько один из многих законов служащих узурпатору для захваа власти в Украине.
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19.09.2021 15:44 Відповісти
Уявляю, чого б досяг Геббельс, якщо б в нього було телебачення! Але достатньо подивитися на московію зараз та результати виборів в Україні навесні 2019-го і можна уявити той світ, в якому ми б жили, якщо б у 1939-му в Германію і світі телебачення було б так само розвинуте, як зараз.

А власнимі мізками як користувалася п'ята частина населення (ну максимум чверть), так і лишилося...
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19.09.2021 15:46 Відповісти
именно контроль над СМИ - это главное что нужно коломойскому и его клоуну квартальному)

какая "борьба", о чем там зебилы орут?

Уже с олигархами так "поборолись" - что за 2 года при вовке-шмракле они стали в 2-3 раза богаче.

а "борьба с контрабандистами" - чем закончилась?

Под радостные вопли зебилов от видосиков зеЛоха - перераспределили потоки контрабанды для "нужных ОП(Г)" "бизнесменов".. в результате чего контрабандные потоки ВЫРОСЛИ за прошедшие 6 месяцев..
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19.09.2021 15:48 Відповісти
типичный пример - ни один из провластных каналов не сообщит новость что зебильная власть наняла "титушек" чтобы сорвать в Днепре хотели сорвать Kulish Fest в парке "Зеленый гай", где собрались около 1 тыс. человек - среди них активисты, волонтеры и ветераны АТО... немало семей с детьми.

"Это был наш традиционный Kulish Fest, семейный праздник. Собралось много жителей Днепра. Это было в парке "Зеленый гай". Я варил кулиш, было также несколько казацких паланок, которые также варили кулиш. Такими мероприятиями мы пытаемся объединить патриотов, показать, что нас много", - рассказал Святослав Бойко.

По его словам, неизвестные молодые люди сначала наблюдали за людьми, кричали "Зеленский молодец!", нецензурно ругались.

"У них было оружие. Были зафиксированы у них и пистолеты, и кастеты. Эти "молодые люди", которые стояли такой организованной кучкой, когда их спрашивали, кто они и откуда, многие из них говорили, что они из Запорожья. Некоторые говорили, что они из Кривого Рога", - говорит Бойко.

У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция

.. полиция, как и и в 2013..2014 гг оберегает титушек от людей.. Совпадение?

Источник:
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19.09.2021 15:54 Відповісти
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19.09.2021 15:55 Відповісти
мля.. этот зеЛошара за что не возьмется - везде обделается))
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19.09.2021 16:00 Відповісти
Принятие законопроекта об олигархах не будет иметь ничего общего с настоящим ограничением влияния крупного бизнеса на политику
Такой законопроект станет попыткой создать дополнительные механизмы давления на бизнес, чтобы он был "каким-то образом благодарен властям за то, что их не будут гнобить

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ И УСТАНОВИТЬ РАВНЫЕ ПРАВИЛА РЫНОЧНОЙ ИГРЫ ДЛЯ ВСЕХ

Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны - большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обворовывает государств
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19.09.2021 16:10 Відповісти
Тут не известно, что хуже, если СМИ принадлежат олигархам и будут они критиковать власть, если это только в интересах определенного олигарха, как и хвалить. Хотя в общем, идея правильная, но нигде еще в мире не удалось богатых полностью отстранить от влияния на политику и манипулированием сознанием более бедных слоев общества, так что ничего с этого не выйдет, так что точно, это внешняя сторона "борьба с олигархами" за которой стоят свои личные интересы.
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19.09.2021 16:21 Відповісти
Дело не в богатых. А дело в олигархах. А кто такой олигарх? Это самый воровитый корупционер. Там где другие коррупционеры отступили, видя . что они давно преступили закон. Эти же шли по трупам. Не надо мне рассказывать, что в США и странах Запада есть олигархи. Там их нет. Это говорю я из опыта моей динной жизни. Я был в 60 странах мира. В некоторых жил, оставался по месяцу или 2. Владею 7-ю иностранными языками.
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19.09.2021 19:47 Відповісти
Бред .... ощущается профессиональная рука с ботофермы.
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19.09.2021 22:19 Відповісти


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19.09.2021 17:06 Відповісти
Є старий анекдот про більшовиків і якраз він дає гарну і яскраву характеристику Зе сброду.

До онучки декабриста прийшли більшовики і ломляться у двері.

Вона питає у прислуги чого ж бажають господа. На що отримує відповідь, що вони бажають аби не було багатих. Подумавши відповідає, а мого діда відправили на каторгу за те, що бажав аби не було бідних
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19.09.2021 17:11 Відповісти
Спасибо, от свободы слова олигархов, сыты уже.
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19.09.2021 17:46 Відповісти
А це харашо, чи плохо?
Пан Бірьоза вже нагрів собі місце у "медійному просторі" і не хоче продовження реформ чергового переділу ринку?
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19.09.2021 18:10 Відповісти
"4 оппозиционные фракции раскритиковали проект закона об олигархах"________________хто бы сомневался - в каждой по паре олигархов! вопли и стоны "тусующейся" здесь публики тоже объяснимы - где ж он тогда "столоваться" будут, если их хозяевам придется распрощаться со всякими "прямыми"!!! все эти "эксперты" "политологи" и прочая шулупень, десятилетиями(!) несущая всякую ахинею за нехилые гонорары, будет вынуждена искать себе другую работу. оно им надо?)))))))))))))))))
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19.09.2021 21:50 Відповісти
Береза забыл сказать главное: этот законопроект, лекало метода Путина начала 2000 годов,
СМИ оказались в руках Путина, одних олигархов заменили другими.
В Украине уже сегодня, автократия, как и в России, отличие, остались свободными некоторые СМИ.

,,Авторитари́зм - тип недемократического режима , основанного на сильной централизованной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#_blank в ласти одного лица или группы лиц (например, определённой партии) .
Авторитарный режим предполагает невозможность для легальной оппозиции существенно влиять на политику государства,, .
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19.09.2021 22:14 Відповісти
 
 