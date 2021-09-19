Законопроєкт про олігархів призведе до перерозподілу ЗМІ, - Борислав Береза

Реалізація законопроєкту про олігархів призведе до перерозподілу ЗМІ в інтересах влади.

Про це заявив екснардеп Борислав Береза в ефірі телеканалу "Україна24", інформує Цензор.НЕТ.

"Головна проблема в тому, що цей законопроєкт є не тільки дискримінаційним для будь-кого, а фактично це намагання перерозподілити ЗМІ. І це головна проблема, з якою ми можемо стикнутися", - сказав політик.

Береза зазначив, що саме контроль над ЗМІ є основною ціллю цього законопроєкту.

"Головне – це ЗМІ. Бо саме ЗМІ є загрозою для влади, тому що ЗМІ фактично можуть відверто надавати майданчики тим, хто каже про владу правду та критикує їх. І влада цього боїться", - додав він.

За його словами, боротьба з впливом олігархів, яку декларує цей законопроєкт, насправді є фікцією, оскільки протистояти впливу бізнесу на політику потрібно через антимонопольне законодавство та правоохоронну систему.

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Нагадаємо, раніше всі 4 опозиційні фракції розкритикували проєкт закону про олігархів. Вони переконані, що він призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичного переслідування опонентів чинною владою. Такого ж висновку дійшла уповноважена з прав людини Людмила Денісова, повідомивши про неконституційність цього законопроєкту. Проєкт закону про олігархів розкритикувати також іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій. На їхнє переконання, він порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.