"Саакашвілі критикує деолігархізацію, йому потрібно визначитися - він з народом України чи з українськими олігархами", - глава наглядової ради "Укразалізниці" Лещенко
До групи тих, хто критикує деолігархізацію, приєднався голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.
Про це на своєму youtube-каналі заявив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"До групи тих, хто критикує деолігархізацію, приєднався Міхеіл Саакашвілі в ефірі на каналі Ахметова "Україна-24", це прозвучало у Голованова (ведучий програми. - Ред.). Мені дуже шкода, що він так себе позиціонує, але це мало місце. Якщо це спочатку ми могли списати на якусь необізнаність, можливо, помилковість поглядів, з огляду на всю логіку поведінки Саакашвілі, я не хочу його ні в чому звинувачувати, але йому потрібно визначитися: з ким він, з народом України чи з українськими олігархами. Це моя біль говорить у той момент, коли я про це говорю", - зазначив Лещенко.
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І далі планує отримувати.
Як і все зелене кодло.
Нам не треба фуйлові методи боротьби з олігархами. Всі інструменти вже є. Користуйтесь.
чья бы корова мычала ))))
По этому "закону", Ахметов НЕ олигарх! Так, что всё путём и все нормально.
І ніяк не доїде.
а может просто со здравым смыслом, не ? Или лещенку не ведомо что такое "здравый смысл" ?
І кому хочеться з ними бути, крім самого лещенка?
Міхо теж цим займався, але, на мій погляд, у збочення не переходив
Доречі, про збочення
А если и их учитывать, то тупо во время войны настраивать против государства крупный бизнес. Они первые были заинтересованы не пустить сюда путина (вспомните поведение Коломойского в 2014 - финансирование сопротивления, крупного одесского и харьковского бизнеса - пресекли шабаш в городах своих). И далеко таки не пустили. А с такими раскладами станут первыми, кто станет в этом заинтересован (с их-то ресурсами и возможностями). Особенно, если русские начнут предлагать им договориться.
Глупо это немножко. Не время внутри страны разборки устраивать, когда враг не то что у ворот, а 1 комнату в доме уже занял, а другую разрушил.
Американці зрозуміли це ще у 1890 році. Нагадую, сьогодні 2021 - й
на РАБссии выборы в ДурьДуму...счас....три дня уже идут....отставным военным и прочим КГБистам а их на РАБссии кишит...приказано прибыть на сборный пункт...садят в автобусы и равзозять по нужным участкам несколько раз... для "голосования"...это кроме того что они уже прокукарекали по месту проживания.... каждый хмырь типа "оставной" получит Путлерскую Мзду в виде 100 долларов...в итоге партия ядренная РАБссия победила с результатом 70 % задолго до "выборов"...