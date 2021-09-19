"Саакашвілі критикує деолігархізацію, йому потрібно визначитися - він з народом України чи з українськими олігархами", - глава наглядової ради "Укразалізниці" Лещенко

До групи тих, хто критикує деолігархізацію, приєднався голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

Про це на своєму youtube-каналі заявив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"До групи тих, хто критикує деолігархізацію, приєднався Міхеіл Саакашвілі в ефірі на каналі Ахметова "Україна-24", це прозвучало у Голованова (ведучий програми. - Ред.). Мені дуже шкода, що він так себе позиціонує, але це мало місце. Якщо це спочатку ми могли списати на якусь необізнаність, можливо, помилковість поглядів, з огляду на всю логіку поведінки Саакашвілі, я не хочу його ні в чому звинувачувати, але йому потрібно визначитися: з ким він, з народом України чи з українськими олігархами. Це моя біль говорить у той момент, коли я про це говорю", - зазначив Лещенко.

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