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Новости Коронавирус и карантин
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Школьников Израиля обязали сдавать COVID-тесты перед выходом с каникул

Школьников Израиля обязали сдавать COVID-тесты перед выходом с каникул

В Израиле школьники будут сдавать тесты на коронавирус перед возвращением после каникул в учебные учреждения. Такое решение приняли в правительстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Times of Israel.

Такое решение было принято, поскольку увеличилось количество серьезных случаев COVID в этом месяце.

После окончания праздника Рош ха-Шана 7,500 израильтян заболели коронавирусом в субботу, при этом 59% из числа заболевших составляют дети школьного возраста. Также по данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на утро воскресенья около 45000 учащихся болеют COVID-19, а еще 92000 находятся на карантине после контакта с забелевшими.

Данная мера будет применяться ко всем учащимся от подготовительных детских садов до шестого класса. Также перед началом учебного года, 1 сентября, родителей всех учеников с первого по шестой класс попросили забрать в школах наборы для экспресс-тестирования на антигены и дать их своим детям, но они не были обязательными для приема в классы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 1,5 тысячи израильтян получили положительный тест на COVID-19 после возвращения из Украины

Израиль (1918) карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
70% здоровых людей,которые могут спокойно переболеть и получить в память костного природный иммунитет,тупо заставляют вакцинироваться и ограничивают в правах разного рода карантинными светофорными зонами,справками и паспортами вакцинаций.
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19.09.2021 19:14
+5
Ну поэтому я и говорю пойти от обратного.Бо сегодня всё перевёрнуто с ног на голову.Работают со всеми,вместо того,щоб работать с зоной риска.Зачем чуваку,который переболел и в полном рассвете сил нужна вакцина?Она ему не нужна от слова совсем.Больше того,она может ему навредить внеся в его природный иммунитет,инородные тела
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19.09.2021 19:30
+3
Можно пойти от обратного.Вычленить группы риска и с ними работать.А не грести всех под одну гребёнку как делают сейчас.Смертность фиксируется у хронников с букетом болячек.Вот с ними и нужно работать.В классе есть диабетики,всё досвиданья на удалёнку
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19.09.2021 18:54
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ніяк. рулетка Дарвіна. тому у кожного є вибір способу смерті добровільно: не вакцинуватися і здохнуть або вижити, вакцинуватися і здохнуть або вижити, тусить скрізь і захворіти і здохнути або вижити. єдтний варіант повністю не ризикувати це не контактувати ні з ким. )))
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19.09.2021 20:03 Ответить
В тому то и справа,що примусовой вакцинацией,бiльшiсть здорових людей позбавляють вибору,та ще и ограничивают в правах
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19.09.2021 20:07 Ответить
бо українські придурки по іншому не можуть. а німці скрізь поставили тести і при негативному роби шо хош.
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19.09.2021 20:12 Ответить
Ну хоч гарна новина,що Украина не под зовнiшнiм управлiнням.Бо як би було таке управлiння,то в нас також скрізь ставили тести
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19.09.2021 20:18 Ответить
а при чому тут політичне кацапське "зовніше" управління? ти зливаєшся з теми?
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19.09.2021 20:19 Ответить
Вроде все обсудили.Украинцы придурки,немцы молодцы и все одно вмирають так само,як в Украине.Що э вакцина,що нема.Статистика однакова
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19.09.2021 20:29 Ответить
не так само. Україна на 3 місці по смертності знов.
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19.09.2021 20:31 Ответить
Звичайнi коливання.Сьогоднi ми.Завтра вони пiсля фестиваля пива,або ще якогось скупчення.Я до того,що вакцинированные нiмцi,вмирають так само,як невацинованнi украинцi.Парадокс
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19.09.2021 20:52 Ответить
так відмінено фестиваль пива у мюнхені. а українці на все сруть що їм заборонили. Дарвін править.
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19.09.2021 20:56 Ответить
Тiм паче.Що в нас невакцiнованнi гуляють,а вакцiнованнi нiмцi не гуляють,а мруть однаково.Кажу ж парадокс.Як,щоб нiмцi так робили,то мабуть в Германии никого не осталось вже.Бо всi б вмерли.А ось Украина бач не вакцинованна гуляет,а статистика смертности однакова
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19.09.2021 21:06 Ответить
не ставили б. у старців грошей немає. управління - не фінансування.
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19.09.2021 20:20 Ответить
Україні завжди ставили у приклад Ізраїль, Білорусь та Китай...а тут таке...ні в які ворота не лізе...
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19.09.2021 19:04 Ответить
а що тобі не так? німецькі діти прийшли у вересні до школи і першим уроком поплювіали у пробірки. у чому у тебе з цим проблема?
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19.09.2021 20:18 Ответить
120 Ш около 28 зелени за один тест.
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19.09.2021 19:39 Ответить
Вранье
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19.09.2021 20:59 Ответить
... иудейские школьники заранее приходют в школы в 7:40, реаниматологи ртутными градусниками мериют пентературу, смотрют в стойкий взгляд и айда в классовую борьбу за знаниями. (а, у нас не в каждом селе даже приходских школ уже нет ...и не будет! Зачем рожать?)
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20.09.2021 06:12 Ответить
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