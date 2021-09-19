Школярів Ізраїлю зобов'язали здавати COVID-тести перед виходом із канікул

В Ізраїлі школярі здаватимуть тести на коронавірус перед поверненням після канікул до навчальних закладів. Таке рішення прийняли в уряді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Times of Israel.

Таке рішення було прийнято, оскільки збільшилася кількість серйозних випадків COVID цього місяця.

Після закінчення свята Рош га-Шана 7,500 ізраїльтян захворіли на коронавірус у суботу, водночас 59% захворілих - діти шкільного віку. Також за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на ранок неділі близько 45 000 учнів хворіють на COVID-19, а ще 92 000 перебувають на карантині після контакту із хворими.

Цей запобіжний захід застосовуватиметься до всіх учнів від підготовчих дитячих садочків до шостого класу. Також перед початком навчального року, 1 вересня, батьків всіх учнів із першого по шостий клас попросили забрати в школах набори для експрес-тестування на антигени і дати їх своїм дітям, але вони не були обов'язковими для прийому в класи.

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