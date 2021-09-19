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Новини Коронавірус і карантин
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Школярів Ізраїлю зобов'язали здавати COVID-тести перед виходом із канікул

Школярів Ізраїлю зобов'язали здавати COVID-тести перед виходом із канікул

В Ізраїлі школярі здаватимуть тести на коронавірус перед поверненням після канікул до навчальних закладів. Таке рішення прийняли в уряді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Times of Israel.

Таке рішення було прийнято, оскільки збільшилася кількість серйозних випадків COVID цього місяця.

Після закінчення свята Рош га-Шана 7,500 ізраїльтян захворіли на коронавірус у суботу, водночас 59% захворілих - діти шкільного віку. Також за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на ранок неділі близько 45 000 учнів хворіють на COVID-19, а ще 92 000 перебувають на карантині після контакту із хворими.

Цей запобіжний захід застосовуватиметься до всіх учнів від підготовчих дитячих садочків до шостого класу. Також перед початком навчального року, 1 вересня, батьків всіх учнів із першого по шостий клас попросили забрати в школах набори для експрес-тестування на антигени і дати їх своїм дітям, але вони не були обов'язковими для прийому в класи.

Читайте також: Майже 1,5 тисячі ізраїльтян отримали позитивний тест на COVID-19 після повернення з України

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Ізраїль (1636) карантин (18172) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
70% здоровых людей,которые могут спокойно переболеть и получить в память костного природный иммунитет,тупо заставляют вакцинироваться и ограничивают в правах разного рода карантинными светофорными зонами,справками и паспортами вакцинаций.
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19.09.2021 19:14
+5
Ну поэтому я и говорю пойти от обратного.Бо сегодня всё перевёрнуто с ног на голову.Работают со всеми,вместо того,щоб работать с зоной риска.Зачем чуваку,который переболел и в полном рассвете сил нужна вакцина?Она ему не нужна от слова совсем.Больше того,она может ему навредить внеся в его природный иммунитет,инородные тела
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19.09.2021 19:30
+3
Можно пойти от обратного.Вычленить группы риска и с ними работать.А не грести всех под одну гребёнку как делают сейчас.Смертность фиксируется у хронников с букетом болячек.Вот с ними и нужно работать.В классе есть диабетики,всё досвиданья на удалёнку
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19.09.2021 18:54
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ніяк. рулетка Дарвіна. тому у кожного є вибір способу смерті добровільно: не вакцинуватися і здохнуть або вижити, вакцинуватися і здохнуть або вижити, тусить скрізь і захворіти і здохнути або вижити. єдтний варіант повністю не ризикувати це не контактувати ні з ким. )))
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19.09.2021 20:03 Відповісти
В тому то и справа,що примусовой вакцинацией,бiльшiсть здорових людей позбавляють вибору,та ще и ограничивают в правах
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19.09.2021 20:07 Відповісти
бо українські придурки по іншому не можуть. а німці скрізь поставили тести і при негативному роби шо хош.
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19.09.2021 20:12 Відповісти
Ну хоч гарна новина,що Украина не под зовнiшнiм управлiнням.Бо як би було таке управлiння,то в нас також скрізь ставили тести
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19.09.2021 20:18 Відповісти
а при чому тут політичне кацапське "зовніше" управління? ти зливаєшся з теми?
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19.09.2021 20:19 Відповісти
Вроде все обсудили.Украинцы придурки,немцы молодцы и все одно вмирають так само,як в Украине.Що э вакцина,що нема.Статистика однакова
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19.09.2021 20:29 Відповісти
не так само. Україна на 3 місці по смертності знов.
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19.09.2021 20:31 Відповісти
Звичайнi коливання.Сьогоднi ми.Завтра вони пiсля фестиваля пива,або ще якогось скупчення.Я до того,що вакцинированные нiмцi,вмирають так само,як невацинованнi украинцi.Парадокс
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19.09.2021 20:52 Відповісти
так відмінено фестиваль пива у мюнхені. а українці на все сруть що їм заборонили. Дарвін править.
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19.09.2021 20:56 Відповісти
Тiм паче.Що в нас невакцiнованнi гуляють,а вакцiнованнi нiмцi не гуляють,а мруть однаково.Кажу ж парадокс.Як,щоб нiмцi так робили,то мабуть в Германии никого не осталось вже.Бо всi б вмерли.А ось Украина бач не вакцинованна гуляет,а статистика смертности однакова
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19.09.2021 21:06 Відповісти
не ставили б. у старців грошей немає. управління - не фінансування.
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19.09.2021 20:20 Відповісти
Україні завжди ставили у приклад Ізраїль, Білорусь та Китай...а тут таке...ні в які ворота не лізе...
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19.09.2021 19:04 Відповісти
а що тобі не так? німецькі діти прийшли у вересні до школи і першим уроком поплювіали у пробірки. у чому у тебе з цим проблема?
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19.09.2021 20:18 Відповісти
120 Ш около 28 зелени за один тест.
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19.09.2021 19:39 Відповісти
Вранье
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19.09.2021 20:59 Відповісти
... иудейские школьники заранее приходют в школы в 7:40, реаниматологи ртутными градусниками мериют пентературу, смотрют в стойкий взгляд и айда в классовую борьбу за знаниями. (а, у нас не в каждом селе даже приходских школ уже нет ...и не будет! Зачем рожать?)
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20.09.2021 06:12 Відповісти
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