РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10552 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
44 047 337

В день вакцинации скончался студент одного из вузов Киевщины

В день вакцинации скончался студент одного из вузов Киевщины

В день вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 14 сентября проинформировал сайт вуза.

"В 14.30 он вакцинировался от коронавируса. К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда "скорой", которая прибыла в 20.45. "Скорая" реанимировала Вову час", – говорится в сообщении.

В вузе утверждают, что в справке указана причина смерти: "Cердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность", а окончательный вывод будет известен "только через месяц, после завершения медицинских исследований".

Сало был родом из села Добросин Львовской области. Он был младшим сыном из пяти детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школьников Израиля обязали сдавать COVID-тесты перед выходом с каникул

вакцина (3815) карантин (16729) студенты (665) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Ага просто совпадение, не кололся прожил бы еще долго
показать весь комментарий
19.09.2021 18:47
+25
Любая вакцинация - это игра в рулетку с псевдовакцинами. Повезет (и то поначалу) тому, у кого сильный иммунитет. Остальным придумают причину смерти: все что угодно, только не от самой вакцины.
показать весь комментарий
19.09.2021 18:47
+25
Та сотня заболела..а потом умерла...это умер абсолютно здоровый человек....разницу улавливпешь??
показать весь комментарий
19.09.2021 18:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
я не агитирую против вакцинации, а пишу, что надо оценить риски, узнать самому все о предлагаемых вакцинах, хорошо подумать и сделать ОСОЗНАННЫЙ выбор!
показать весь комментарий
20.09.2021 15:33 Ответить
Та я все розумію, шкода тільки, що у контрозвідки до вас руки не доходять.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:27 Ответить
какие у вас странные представления о должностных обязанностях сотрудников контрразведки, да и вообще представления, чем такая контора вообще занимается!
показать весь комментарий
20.09.2021 16:55 Ответить
СБУ "накрыла" в Днепре ботоферму из 5 тыс. ботов, работавшую по заказу РФ на срыв нацпрограммы вакцинации в Украине. Источник:
показать весь комментарий
20.09.2021 17:03 Ответить
ах! вот, оказывается в чем причина ("происки врага"), а я то думал, что ДУРАКОВ и идиотов везде предостаточно и чинуш-коррупционеров тоже (которые ждут откаты от производителей вакцин и срываю сроки заключения договоров на поставку), вы "мне глаза открыли"!!!
показать весь комментарий
20.09.2021 17:28 Ответить
Відкриття очей це дуже нефективний метод боротьби з російською агентурою. Агент агресора повинен розуміти, що як і сапер він помиляється тільки один раз.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:39 Ответить
!
показать весь комментарий
20.09.2021 17:42 Ответить
к сожалению, и от пфайзер точно такое же произошло в конце августа(((
показать весь комментарий
20.09.2021 17:40 Ответить
да есть такое, у модерны статистика по побочке лучше
показать весь комментарий
20.09.2021 17:44 Ответить
В общем вывод такой- если умер человек до вакцинации, то в статистике будет числится как "от коронавируса". Если умер человек после вакцинации, то ни в коем случае не из-за вакцинации.
показать весь комментарий
20.09.2021 02:09 Ответить
ваши выводы-- демонстрация Вашего неумения думать.... \

Или по Вашему не может быть ситуации, что до обеда чел сделал укол вакцины а после обеда умер по другой причине ? Люди вообще то смертны, и смертны внезапно....
показать весь комментарий
20.09.2021 08:12 Ответить
Судячи з віку, цей хлопець мог взагалі не вакцінованим. Бо якийсь час було модно випендрюваться і уповати на Бога. Слідство все покаже.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:59 Ответить
Дивують нахабність та цинізм місцевих "ужалених", які кричать про "дєло нє в вакцинє".

А по факту, ковідо-фашисти вбили молоду людину, змусивши колоти собі недосліджену субстанцію.
показать весь комментарий
20.09.2021 08:12 Ответить
А ти ковід антифашист з росії?
показать весь комментарий
20.09.2021 15:01 Ответить
Сам ти з росії, нумерний горобчику.
показать весь комментарий
20.09.2021 15:08 Ответить
ти вже як путін-х*йло відповідаєшь. То така методичка? Чи може твій колцентр ще на накрила СБУ?
показать весь комментарий
20.09.2021 15:13 Ответить
Ну блин бывает. Жалко парня, но от вакцины можно ласты склеить в первые 10-20 минут, типа от анафилактического шока. А тут вообще как бы не очень понятно. Но сдается мне что виновата как всегда скорая - 20-15 уже судороги хватают, а тут приезжают через пол часа епт в 20-45...
показать весь комментарий
20.09.2021 08:21 Ответить
Йди працюй на швидку.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:00 Ответить
А авторитетные эксперты у вакцинированных анастезиологи и педиатры
показать весь комментарий
20.09.2021 08:39 Ответить
Трагедия. Известна ли вами информация, какой именно вакциной делали прививку?
показать весь комментарий
20.09.2021 09:17 Ответить
а яка різниця і що це змінить?
показать весь комментарий
20.09.2021 09:27 Ответить
без цієї інфомації - стаття "ниачом", це як невідома людина була збита автівкою невідомого депутата...
показать весь комментарий
21.09.2021 11:28 Ответить
Такі речі трапляються після вакцинації, і не тільки в Україні, і не тільки від ковід-вакцини.

І ці смерті ні на що не вплинуть.
показать весь комментарий
20.09.2021 09:26 Ответить
А если сравнить статистику сколько людей умирает после обеда в студенческой столовой и посещений кафе-бара и сколько после вакцинации, то какой вывод напрашивается?
показать весь комментарий
20.09.2021 10:45 Ответить
ЕСЛИ БЫ ОБЪЯВИЛИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ(БОЕВОЙ ВИРУС УБЕЖАЛ!), ЗАКРЫЛИ ГРАНИЦУ, ТО НЕ БЫЛО Б НИКАКОГО ВИРУСА, НЕ НАДО БЫЛО БЫ НИКОГО ВАКЦИНИРОВАТЬ НЕПОНЯТНО ЧЕМ!
показать весь комментарий
20.09.2021 11:10 Ответить
І ТОДІ ТИ Б ПИСАВ ПРО ДИКТАТУРУ.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:01 Ответить
почему не указана вакцина?

если умер от вакцины, значит от коронавируса тоже умер бы.

некоторым людям из групп риска нужно постоянно быть изолированными от общества.
показать весь комментарий
20.09.2021 12:12 Ответить
>>если умер от вакцины, значит от коронавируса тоже умер бы.

===

Логика явно ошибочная, т. к. ни в одной из вакцин никакого коронавируса нет и в помине. Если это действительно от вакцинации, то парню просто дьявольски не повезло - или тромбоз сработал, или ещё какое-то редчайшее осложнение. Жизнь - штука непредсказуемая. /
показать весь комментарий
20.09.2021 13:24 Ответить
Но там есь фрагменты вируса, на которые иммунка может через чур возбудиться и сработать триггером. Я не верю, что так бывает на ровном месте, есть же люди, кому прививаться нельзя по мед показаниям, но там и от самой болезни тот же исход. Жизнь прагматична и жестока.

А короной судя по всему переболеет 99,99% населения.

Кто не рискует, тот не пьет.
показать весь комментарий
20.09.2021 15:42 Ответить
Попробую внести немного здравого смысла в истерику антиваксеров. )

1) Да, если приведенные в статье факты верны, очень вероятно, что это вакцина (хотя всё же надо дождаться результатов исследований - совпадения случаются)
2) Никто не отрицает, что вакцинация может приводить к осложнениям, на этот счёт есть исследования, https://www.bbc.com/ukrainian/features-56688413 например
Кратко говоря, случаи тромбоза - в среднем где-то 1 из 250 000, смерти - 1 из 1 000 000.
3) К сожалению, жизнь - штука вероятностная, и абсолютно 100%-й гарантии при введении в кровь даже лекарства, проверенного сотней лет, никто не даст. Анафилактический шок может шарахнуть даже в ответ на лекарства, которые до того не создавали проблем.
Соответственно, взвешиваем вероятности: смертность от коронавируса оценивается примерно в 2%, смертность от вакцинации - 0.0001%. Вероятность переболеть высокая - лично я и многие из друзей-знакомых уже переболели, кое-кто дважды, а новый штамм ещё заразнее.
4) Вакцина действительно работает (вот, например, https://ibigdan.livejournal.com/27179624.html анализ эффективности против нового штамма на основе израильской статистики). Не на 100%, но 100% изначально никто не обещал.

В общем, случай с парнем трагический, но мыслить лучше трезво. Лично у меня вся семья и друзья вакцинировались без каких-либо последствий.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:19 Ответить
Был случай. Родители привели ребенка вакцинироваться (не от covid). Но в последний момент оказались. Дома ребенку стало плохо и он умер. Отец умеренный антипрививочник, потом признавался что если бы прививка была бы сделана, он бы ни за что в жизни не поверил что эта смерть не следствие вакцинации.
показать весь комментарий
20.09.2021 15:52 Ответить
Все таки вакцинация от ковид это стресс для организма.Нужны рекомендации медиков,как смягчить его последствия.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:23 Ответить
Треба йти додому і відпочивати.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:16 Ответить
интересно, когда же мы узнаем правду об экспериментальных вакцинах от коронавируса? когда наука возьмет верх, над погоней за астрономическими прибылями от вакцинации?
показать весь комментарий
20.09.2021 17:44 Ответить
Надо было не фестивалить после прививки, а лежать в постели.

А если он пил в кафе? И произошла реакция на алкоголь.
показать весь комментарий
20.09.2021 18:43 Ответить
Вакцины делают десятилетиями. Нормально на скорую руку какую то "ваку" сделать не получится.. конечно деньги нужны сейчас а не через 10 лет. вот и делают "ускоряшечки..."
показать весь комментарий
20.09.2021 18:48 Ответить
Страница 4 из 4
 
 