В день вакцинации скончался студент одного из вузов Киевщины
В день вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 14 сентября проинформировал сайт вуза.
"В 14.30 он вакцинировался от коронавируса. К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда "скорой", которая прибыла в 20.45. "Скорая" реанимировала Вову час", – говорится в сообщении.
В вузе утверждают, что в справке указана причина смерти: "Cердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность", а окончательный вывод будет известен "только через месяц, после завершения медицинских исследований".
Сало был родом из села Добросин Львовской области. Он был младшим сыном из пяти детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или по Вашему не может быть ситуации, что до обеда чел сделал укол вакцины а после обеда умер по другой причине ? Люди вообще то смертны, и смертны внезапно....
А по факту, ковідо-фашисти вбили молоду людину, змусивши колоти собі недосліджену субстанцію.
І ці смерті ні на що не вплинуть.
если умер от вакцины, значит от коронавируса тоже умер бы.
некоторым людям из групп риска нужно постоянно быть изолированными от общества.
===
Логика явно ошибочная, т. к. ни в одной из вакцин никакого коронавируса нет и в помине. Если это действительно от вакцинации, то парню просто дьявольски не повезло - или тромбоз сработал, или ещё какое-то редчайшее осложнение. Жизнь - штука непредсказуемая. /
А короной судя по всему переболеет 99,99% населения.
Кто не рискует, тот не пьет.
1) Да, если приведенные в статье факты верны, очень вероятно, что это вакцина (хотя всё же надо дождаться результатов исследований - совпадения случаются)
2) Никто не отрицает, что вакцинация может приводить к осложнениям, на этот счёт есть исследования, https://www.bbc.com/ukrainian/features-56688413 например
Кратко говоря, случаи тромбоза - в среднем где-то 1 из 250 000, смерти - 1 из 1 000 000.
3) К сожалению, жизнь - штука вероятностная, и абсолютно 100%-й гарантии при введении в кровь даже лекарства, проверенного сотней лет, никто не даст. Анафилактический шок может шарахнуть даже в ответ на лекарства, которые до того не создавали проблем.
Соответственно, взвешиваем вероятности: смертность от коронавируса оценивается примерно в 2%, смертность от вакцинации - 0.0001%. Вероятность переболеть высокая - лично я и многие из друзей-знакомых уже переболели, кое-кто дважды, а новый штамм ещё заразнее.
4) Вакцина действительно работает (вот, например, https://ibigdan.livejournal.com/27179624.html анализ эффективности против нового штамма на основе израильской статистики). Не на 100%, но 100% изначально никто не обещал.
В общем, случай с парнем трагический, но мыслить лучше трезво. Лично у меня вся семья и друзья вакцинировались без каких-либо последствий.
А если он пил в кафе? И произошла реакция на алкоголь.