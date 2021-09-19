У день вакцинації помер студент одного з вишів Київщини
У день вакцинації проти коронавірусної інфекції помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ в Бучі Київської області) Володимир Сало.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 14 вересня поінформував сайт вишу.
"О 14:30 він вакцинувався проти коронавірусу. До вечора почувався добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафе-бар, де грав у настільні ігри. Згодом піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої допомоги, яка прибула о 20:45. Медики швидкої допомоги реанімувала Вову годину", - йдеться в повідомленні.
У виші стверджують, що в довідці зазначено причину смерті: "Cердечно-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність". Остаточний висновок буде відомий "тільки через місяць, після завершення медичних досліджень".
Сало був родом із села Добросин Львівської області. Він був молодшим сином серед п'яти дітей.
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Или по Вашему не может быть ситуации, что до обеда чел сделал укол вакцины а после обеда умер по другой причине ? Люди вообще то смертны, и смертны внезапно....
А по факту, ковідо-фашисти вбили молоду людину, змусивши колоти собі недосліджену субстанцію.
І ці смерті ні на що не вплинуть.
если умер от вакцины, значит от коронавируса тоже умер бы.
некоторым людям из групп риска нужно постоянно быть изолированными от общества.
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Логика явно ошибочная, т. к. ни в одной из вакцин никакого коронавируса нет и в помине. Если это действительно от вакцинации, то парню просто дьявольски не повезло - или тромбоз сработал, или ещё какое-то редчайшее осложнение. Жизнь - штука непредсказуемая. /
А короной судя по всему переболеет 99,99% населения.
Кто не рискует, тот не пьет.
1) Да, если приведенные в статье факты верны, очень вероятно, что это вакцина (хотя всё же надо дождаться результатов исследований - совпадения случаются)
2) Никто не отрицает, что вакцинация может приводить к осложнениям, на этот счёт есть исследования, https://www.bbc.com/ukrainian/features-56688413 например
Кратко говоря, случаи тромбоза - в среднем где-то 1 из 250 000, смерти - 1 из 1 000 000.
3) К сожалению, жизнь - штука вероятностная, и абсолютно 100%-й гарантии при введении в кровь даже лекарства, проверенного сотней лет, никто не даст. Анафилактический шок может шарахнуть даже в ответ на лекарства, которые до того не создавали проблем.
Соответственно, взвешиваем вероятности: смертность от коронавируса оценивается примерно в 2%, смертность от вакцинации - 0.0001%. Вероятность переболеть высокая - лично я и многие из друзей-знакомых уже переболели, кое-кто дважды, а новый штамм ещё заразнее.
4) Вакцина действительно работает (вот, например, https://ibigdan.livejournal.com/27179624.html анализ эффективности против нового штамма на основе израильской статистики). Не на 100%, но 100% изначально никто не обещал.
В общем, случай с парнем трагический, но мыслить лучше трезво. Лично у меня вся семья и друзья вакцинировались без каких-либо последствий.
А если он пил в кафе? И произошла реакция на алкоголь.