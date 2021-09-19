У день вакцинації помер студент одного з вишів Київщини

У день вакцинації проти коронавірусної інфекції помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ в Бучі Київської області) Володимир Сало.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 14 вересня поінформував сайт вишу.

"О 14:30 він вакцинувався проти коронавірусу. До вечора почувався добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафе-бар, де грав у настільні ігри. Згодом піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої допомоги, яка прибула о 20:45. Медики швидкої допомоги реанімувала Вову годину", - йдеться в повідомленні.

У виші стверджують, що в довідці зазначено причину смерті: "Cердечно-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність". Остаточний висновок буде відомий "тільки через місяць, після завершення медичних досліджень".

Сало був родом із села Добросин Львівської області. Він був молодшим сином серед п'яти дітей.

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