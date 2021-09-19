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Новини Коронавірус і карантин
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У день вакцинації помер студент одного з вишів Київщини

У день вакцинації помер студент одного з вишів Київщини

У день вакцинації проти коронавірусної інфекції помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ в Бучі Київської області) Володимир Сало.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 14 вересня поінформував сайт вишу.

"О 14:30 він вакцинувався проти коронавірусу. До вечора почувався добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафе-бар, де грав у настільні ігри. Згодом піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої допомоги, яка прибула о 20:45. Медики швидкої допомоги реанімувала Вову годину", - йдеться в повідомленні.

У виші стверджують, що в довідці зазначено причину смерті: "Cердечно-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність". Остаточний висновок буде відомий "тільки через місяць, після завершення медичних досліджень".

Сало був родом із села Добросин Львівської області. Він був молодшим сином серед п'яти дітей.

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вакцина (4419) карантин (18172) студенти (432) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+29
Ага просто совпадение, не кололся прожил бы еще долго
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19.09.2021 18:47
+25
Любая вакцинация - это игра в рулетку с псевдовакцинами. Повезет (и то поначалу) тому, у кого сильный иммунитет. Остальным придумают причину смерти: все что угодно, только не от самой вакцины.
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19.09.2021 18:47
+25
Та сотня заболела..а потом умерла...это умер абсолютно здоровый человек....разницу улавливпешь??
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19.09.2021 18:56
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я не агитирую против вакцинации, а пишу, что надо оценить риски, узнать самому все о предлагаемых вакцинах, хорошо подумать и сделать ОСОЗНАННЫЙ выбор!
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20.09.2021 15:33 Відповісти
Та я все розумію, шкода тільки, що у контрозвідки до вас руки не доходять.
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20.09.2021 16:27 Відповісти
какие у вас странные представления о должностных обязанностях сотрудников контрразведки, да и вообще представления, чем такая контора вообще занимается!
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20.09.2021 16:55 Відповісти
СБУ "накрыла" в Днепре ботоферму из 5 тыс. ботов, работавшую по заказу РФ на срыв нацпрограммы вакцинации в Украине. Источник:
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20.09.2021 17:03 Відповісти
ах! вот, оказывается в чем причина ("происки врага"), а я то думал, что ДУРАКОВ и идиотов везде предостаточно и чинуш-коррупционеров тоже (которые ждут откаты от производителей вакцин и срываю сроки заключения договоров на поставку), вы "мне глаза открыли"!!!
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20.09.2021 17:28 Відповісти
Відкриття очей це дуже нефективний метод боротьби з російською агентурою. Агент агресора повинен розуміти, що як і сапер він помиляється тільки один раз.
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20.09.2021 17:39 Відповісти
!
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20.09.2021 17:42 Відповісти
к сожалению, и от пфайзер точно такое же произошло в конце августа(((
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20.09.2021 17:40 Відповісти
да есть такое, у модерны статистика по побочке лучше
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20.09.2021 17:44 Відповісти
В общем вывод такой- если умер человек до вакцинации, то в статистике будет числится как "от коронавируса". Если умер человек после вакцинации, то ни в коем случае не из-за вакцинации.
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20.09.2021 02:09 Відповісти
ваши выводы-- демонстрация Вашего неумения думать.... \

Или по Вашему не может быть ситуации, что до обеда чел сделал укол вакцины а после обеда умер по другой причине ? Люди вообще то смертны, и смертны внезапно....
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20.09.2021 08:12 Відповісти
Судячи з віку, цей хлопець мог взагалі не вакцінованим. Бо якийсь час було модно випендрюваться і уповати на Бога. Слідство все покаже.
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20.09.2021 11:59 Відповісти
Дивують нахабність та цинізм місцевих "ужалених", які кричать про "дєло нє в вакцинє".

А по факту, ковідо-фашисти вбили молоду людину, змусивши колоти собі недосліджену субстанцію.
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20.09.2021 08:12 Відповісти
А ти ковід антифашист з росії?
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20.09.2021 15:01 Відповісти
Сам ти з росії, нумерний горобчику.
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20.09.2021 15:08 Відповісти
ти вже як путін-х*йло відповідаєшь. То така методичка? Чи може твій колцентр ще на накрила СБУ?
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20.09.2021 15:13 Відповісти
Ну блин бывает. Жалко парня, но от вакцины можно ласты склеить в первые 10-20 минут, типа от анафилактического шока. А тут вообще как бы не очень понятно. Но сдается мне что виновата как всегда скорая - 20-15 уже судороги хватают, а тут приезжают через пол часа епт в 20-45...
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20.09.2021 08:21 Відповісти
Йди працюй на швидку.
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20.09.2021 12:00 Відповісти
А авторитетные эксперты у вакцинированных анастезиологи и педиатры
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20.09.2021 08:39 Відповісти
Трагедия. Известна ли вами информация, какой именно вакциной делали прививку?
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20.09.2021 09:17 Відповісти
а яка різниця і що це змінить?
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20.09.2021 09:27 Відповісти
без цієї інфомації - стаття "ниачом", це як невідома людина була збита автівкою невідомого депутата...
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21.09.2021 11:28 Відповісти
Такі речі трапляються після вакцинації, і не тільки в Україні, і не тільки від ковід-вакцини.

І ці смерті ні на що не вплинуть.
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20.09.2021 09:26 Відповісти
А если сравнить статистику сколько людей умирает после обеда в студенческой столовой и посещений кафе-бара и сколько после вакцинации, то какой вывод напрашивается?
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20.09.2021 10:45 Відповісти
ЕСЛИ БЫ ОБЪЯВИЛИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ(БОЕВОЙ ВИРУС УБЕЖАЛ!), ЗАКРЫЛИ ГРАНИЦУ, ТО НЕ БЫЛО Б НИКАКОГО ВИРУСА, НЕ НАДО БЫЛО БЫ НИКОГО ВАКЦИНИРОВАТЬ НЕПОНЯТНО ЧЕМ!
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20.09.2021 11:10 Відповісти
І ТОДІ ТИ Б ПИСАВ ПРО ДИКТАТУРУ.
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20.09.2021 12:01 Відповісти
почему не указана вакцина?

если умер от вакцины, значит от коронавируса тоже умер бы.

некоторым людям из групп риска нужно постоянно быть изолированными от общества.
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20.09.2021 12:12 Відповісти
>>если умер от вакцины, значит от коронавируса тоже умер бы.

===

Логика явно ошибочная, т. к. ни в одной из вакцин никакого коронавируса нет и в помине. Если это действительно от вакцинации, то парню просто дьявольски не повезло - или тромбоз сработал, или ещё какое-то редчайшее осложнение. Жизнь - штука непредсказуемая. /
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20.09.2021 13:24 Відповісти
Но там есь фрагменты вируса, на которые иммунка может через чур возбудиться и сработать триггером. Я не верю, что так бывает на ровном месте, есть же люди, кому прививаться нельзя по мед показаниям, но там и от самой болезни тот же исход. Жизнь прагматична и жестока.

А короной судя по всему переболеет 99,99% населения.

Кто не рискует, тот не пьет.
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20.09.2021 15:42 Відповісти
Попробую внести немного здравого смысла в истерику антиваксеров. )

1) Да, если приведенные в статье факты верны, очень вероятно, что это вакцина (хотя всё же надо дождаться результатов исследований - совпадения случаются)
2) Никто не отрицает, что вакцинация может приводить к осложнениям, на этот счёт есть исследования, https://www.bbc.com/ukrainian/features-56688413 например
Кратко говоря, случаи тромбоза - в среднем где-то 1 из 250 000, смерти - 1 из 1 000 000.
3) К сожалению, жизнь - штука вероятностная, и абсолютно 100%-й гарантии при введении в кровь даже лекарства, проверенного сотней лет, никто не даст. Анафилактический шок может шарахнуть даже в ответ на лекарства, которые до того не создавали проблем.
Соответственно, взвешиваем вероятности: смертность от коронавируса оценивается примерно в 2%, смертность от вакцинации - 0.0001%. Вероятность переболеть высокая - лично я и многие из друзей-знакомых уже переболели, кое-кто дважды, а новый штамм ещё заразнее.
4) Вакцина действительно работает (вот, например, https://ibigdan.livejournal.com/27179624.html анализ эффективности против нового штамма на основе израильской статистики). Не на 100%, но 100% изначально никто не обещал.

В общем, случай с парнем трагический, но мыслить лучше трезво. Лично у меня вся семья и друзья вакцинировались без каких-либо последствий.
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20.09.2021 13:19 Відповісти
Был случай. Родители привели ребенка вакцинироваться (не от covid). Но в последний момент оказались. Дома ребенку стало плохо и он умер. Отец умеренный антипрививочник, потом признавался что если бы прививка была бы сделана, он бы ни за что в жизни не поверил что эта смерть не следствие вакцинации.
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20.09.2021 15:52 Відповісти
Все таки вакцинация от ковид это стресс для организма.Нужны рекомендации медиков,как смягчить его последствия.
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20.09.2021 16:23 Відповісти
Треба йти додому і відпочивати.
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20.09.2021 17:16 Відповісти
интересно, когда же мы узнаем правду об экспериментальных вакцинах от коронавируса? когда наука возьмет верх, над погоней за астрономическими прибылями от вакцинации?
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20.09.2021 17:44 Відповісти
Надо было не фестивалить после прививки, а лежать в постели.

А если он пил в кафе? И произошла реакция на алкоголь.
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20.09.2021 18:43 Відповісти
Вакцины делают десятилетиями. Нормально на скорую руку какую то "ваку" сделать не получится.. конечно деньги нужны сейчас а не через 10 лет. вот и делают "ускоряшечки..."
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20.09.2021 18:48 Відповісти
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