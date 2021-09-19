Талибан запретил работать афганским женщинам

В Афганистане сотрудницам городского правительства Кабула приказали оставаться дома, разрешив работать только тем, кого нельзя заменить мужчинами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

Работать разрешили, в частности, некоторым сотрудницам из конструкторских и инженерных отделов, а также женщинам, обслуживающим общественные туалеты.

Как отмечается, решение не дать возможности большинству женщин вернуться на свою работу - еще один признак того, что талибы, захватившие Кабул в прошлом месяце, навязывают свое суровое толкование ислама, несмотря на первоначальные обещания того, что они будут толерантными и инклюзивными.

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