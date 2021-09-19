Талибан запретил работать афганским женщинам
В Афганистане сотрудницам городского правительства Кабула приказали оставаться дома, разрешив работать только тем, кого нельзя заменить мужчинами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.
Работать разрешили, в частности, некоторым сотрудницам из конструкторских и инженерных отделов, а также женщинам, обслуживающим общественные туалеты.
Как отмечается, решение не дать возможности большинству женщин вернуться на свою работу - еще один признак того, что талибы, захватившие Кабул в прошлом месяце, навязывают свое суровое толкование ислама, несмотря на первоначальные обещания того, что они будут толерантными и инклюзивными.
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P.S. Професії, які ми вважаємо виключно жіночими, такі, як бортпровідник, офіціант чи продавець колись були чоловічими, як і всі інші, та мали адекватну оплату. Доки євреї не захотіли розширити пропозицію робочої сили.
понавыбирали... - жрите, дебилы..(
-- Скільки ти бухгалтером заробляєш?
-- 80 рублів.
-- Ну то давай, я тобі платитиму 80 рублів, тільки сиди вдома і виховуй дітей, а не віддавай чужій тьоті. А також, щоб коли прийду з зміни, то зустрічала мене з гарячим обідом і в доброму гуморі.
Когда родители каждый живут своей карьерой, им плевать и на детей,
и, в конце концов, друг на друга - статика разводов об этом и говорит.
Соответственно и детям плевать на стариков - все "счастливы".
Хто сказав, що їм менше плювати на дітей, ніж комусь іншому?)) По смертності і абсолютно всім можливим показникам реальність прямо перпендикуряна вашій уяві про "ячєйщіков общества". ******** дітям "плювати" на старіков, бо їх вже патиками не заганяють на поля, вони мають час для особистого розвитку. А старіки в таких суспільствах все що можу собі в житті дозволити, то корчити типу "розумні", висушені, вимучені, чорні лиця і це все.
Було б навіть смішно про ячєйщіков двоногих, якби не було так сумно
Чи кланові Бушів.
Чи Рокфеллерів.
Чи Терещенків.
Там Матір (Господині) на роботу не ходила і ніколи не планувала.
Ну и спасибо, что камнями их не забивают, но то таке, не всё сразу.
Я нет.. но многие
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Казённый садик ? Потом казённая школа - в СССР так и было.
Вырастили несколько поколений готовых идти воевать в Афган
или ещё куда-то непонятно за что и ради чего.
І ростити таких синів, які прогодують свої родина та батьків.
З якоїсь причини ти думаєш, що цивілізованим людям можна вбивати, а вбивати цивілізованих людей не можна, а також що розстрілювати неугодних має принципову різницю ніж садити по тюрмах неугодних.
Під способом ведення війни я мав наувазі пояс шахіда чи машини з вибухівкою, як та що підірвалась біля авіабази в Кабулі та вбила десяток американських солдат і до сотні некомбатантів. Розстріли тих хто робить щось не так, це більше до охорони правопорядку.