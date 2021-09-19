"Талібан" заборонив працювати афганським жінкам

В Афганістані співробітницям міського уряду Кабула наказали залишатися вдома, дозволивши працювати тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

Працювати дозволили, зокрема, деяким співробітницям із конструкторських та інженерних відділів, а також жінкам, які обслуговують громадські туалети.

Як зазначається, рішення не дати можливості більшості жінок повернутися на свою роботу - ще одна ознака того, що таліби, які захопили Кабул минулого місяця, нав'язують своє суворе тлумачення ісламу, незважаючи на початкові обіцянки того, що вони будуть толерантними й інклюзивними.

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