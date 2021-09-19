"Талібан" заборонив працювати афганським жінкам
В Афганістані співробітницям міського уряду Кабула наказали залишатися вдома, дозволивши працювати тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.
Працювати дозволили, зокрема, деяким співробітницям із конструкторських та інженерних відділів, а також жінкам, які обслуговують громадські туалети.
Як зазначається, рішення не дати можливості більшості жінок повернутися на свою роботу - ще одна ознака того, що таліби, які захопили Кабул минулого місяця, нав'язують своє суворе тлумачення ісламу, незважаючи на початкові обіцянки того, що вони будуть толерантними й інклюзивними.
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P.S. Професії, які ми вважаємо виключно жіночими, такі, як бортпровідник, офіціант чи продавець колись були чоловічими, як і всі інші, та мали адекватну оплату. Доки євреї не захотіли розширити пропозицію робочої сили.
понавыбирали... - жрите, дебилы..(
-- Скільки ти бухгалтером заробляєш?
-- 80 рублів.
-- Ну то давай, я тобі платитиму 80 рублів, тільки сиди вдома і виховуй дітей, а не віддавай чужій тьоті. А також, щоб коли прийду з зміни, то зустрічала мене з гарячим обідом і в доброму гуморі.
Когда родители каждый живут своей карьерой, им плевать и на детей,
и, в конце концов, друг на друга - статика разводов об этом и говорит.
Соответственно и детям плевать на стариков - все "счастливы".
Хто сказав, що їм менше плювати на дітей, ніж комусь іншому?)) По смертності і абсолютно всім можливим показникам реальність прямо перпендикуряна вашій уяві про "ячєйщіков общества". ******** дітям "плювати" на старіков, бо їх вже патиками не заганяють на поля, вони мають час для особистого розвитку. А старіки в таких суспільствах все що можу собі в житті дозволити, то корчити типу "розумні", висушені, вимучені, чорні лиця і це все.
Було б навіть смішно про ячєйщіков двоногих, якби не було так сумно
Чи кланові Бушів.
Чи Рокфеллерів.
Чи Терещенків.
Там Матір (Господині) на роботу не ходила і ніколи не планувала.
Ну и спасибо, что камнями их не забивают, но то таке, не всё сразу.
Я нет.. но многие
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Казённый садик ? Потом казённая школа - в СССР так и было.
Вырастили несколько поколений готовых идти воевать в Афган
или ещё куда-то непонятно за что и ради чего.
І ростити таких синів, які прогодують свої родина та батьків.
З якоїсь причини ти думаєш, що цивілізованим людям можна вбивати, а вбивати цивілізованих людей не можна, а також що розстрілювати неугодних має принципову різницю ніж садити по тюрмах неугодних.
Під способом ведення війни я мав наувазі пояс шахіда чи машини з вибухівкою, як та що підірвалась біля авіабази в Кабулі та вбила десяток американських солдат і до сотні некомбатантів. Розстріли тих хто робить щось не так, це більше до охорони правопорядку.