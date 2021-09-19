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Новини Захоплення влади в Афганістані
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"Талібан" заборонив працювати афганським жінкам

В Афганістані співробітницям міського уряду Кабула наказали залишатися вдома, дозволивши працювати тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

Працювати дозволили, зокрема, деяким співробітницям із конструкторських та інженерних відділів, а також жінкам, які обслуговують громадські туалети.

Як зазначається, рішення не дати можливості більшості жінок повернутися на свою роботу - ще одна ознака того, що таліби, які захопили Кабул минулого місяця, нав'язують своє суворе тлумачення ісламу, незважаючи на початкові обіцянки того, що вони будуть толерантними й інклюзивними.

Читайте також: Таліби сформували уряд Афганістану

Автор: 

Афганістан (491) Талібан (148)


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Топ коментарі
+25
Если афганский народ не дал им отпор будучи полностью вооруженным западными странами, значит афганский народ такой расклад устраивает..., весь мир должен забыть об этой стране, у них в Афганистане все хорошо, все счастливы, а кто не счастлив пусть берет оружие в руки и отвоюет у талибана свое счастье
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19.09.2021 19:17
+20
А що самим сортири мити віра не дозволяє?
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19.09.2021 19:01
+16
Середньовіччя. Їм лишилось розвалити електростанції і каналізацію в містах. І буде все як врни прагнуть
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19.09.2021 19:01
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А это совсем другое. Это как среди наркоманов говорит о вреде наркотиков, в лучшем случае просто нахрен пошлют а могут и нож в печень!
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19.09.2021 20:15 Відповісти
Вони борються за права жінок в Швейцарії.І ніколи навіть біля посольств диких країн.не влаштовують ніяких акцій.
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19.09.2021 20:41 Відповісти
Злодіїв карають, жінок до порядку привчають! В Бога вірують... Підтримуймо Талібан, за ними майбутнє
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19.09.2021 20:10 Відповісти
вони самі злодії - забезпечити 4-х жінок та 10 дітей!. Де вони гроші візмуть? так, воровать та убивать, мак опіумний вирощувати.
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19.09.2021 20:17 Відповісти
пусть проблемы афганских женщин наконец-то начнут волновать афганских мужчин - аминь
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19.09.2021 20:15 Відповісти
Проблеми афганців тепер мають турбувати виключно самих афганців.
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19.09.2021 20:20 Відповісти
Ці таліби з Марса впали? Чи з іншої держави прийшли, в якій і посольства є і в ООН представництво, і торгують з ними в повний ріст інші держави. Європейські та американські. Відтак ці таліби комусь вигідні.
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19.09.2021 20:22 Відповісти
Будет смешно наблюдать, как через 10 лет Афганистан обгонит Украину )))
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19.09.2021 20:24 Відповісти
Обгонит в чем?
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19.09.2021 20:28 Відповісти
В площадях маковых полей))
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19.09.2021 20:45 Відповісти
ага, и как результат - высокий ВВП на талибскую душу населения
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20.09.2021 03:15 Відповісти
Ну, хотя бы в количестве населения)))))))
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20.09.2021 09:38 Відповісти
Тогда следи за афганскими беженцами в Украине .
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20.09.2021 19:03 Відповісти
кацапа, вас вже обігнав
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20.09.2021 10:41 Відповісти
Это типа советские бабы говна еще нарожают для паБЕДЫ Мировой ливарюции...Роза Люксембург и Клара Цеткин истинно ьрюсскае Говно...хоть и немки...
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19.09.2021 20:54 Відповісти
Молодці таліби! тепер жінки не будуть створювати додаткової пропозиції на ринку праці, та демпінгувати зарплати, а значить чоловік знову зможе забезпечувати сім'ю.

P.S. Професії, які ми вважаємо виключно жіночими, такі, як бортпровідник, офіціант чи продавець колись були чоловічими, як і всі інші, та мали адекватну оплату. Доки євреї не захотіли розширити пропозицію робочої сили.
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19.09.2021 20:55 Відповісти
а мыть сортиры талибам в западло значить, перекос в Коране прям какой-то
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20.09.2021 03:17 Відповісти
Про туалети, це радше, як "мальчік в трусіках" -- не вірю.
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20.09.2021 09:18 Відповісти
Вірити будеш у церкві)))))))))))))
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20.09.2021 09:42 Відповісти
73%ные зебилы, смотрите, что происходит, когда к власти прорывается одноклеточное, тоже, кстати, зелёное, упоротое быдло-жлоб: ни чертёж ни схему набросать-спроектировать, ни даже туалет помыть не способно.. и тоже - прездоболы, с ценой слова равной НУЛЮ..

понавыбирали... - жрите, дебилы..(
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19.09.2021 20:55 Відповісти
Из речи основателя ОЛИГАРХАТА иУкраины Леонид Данилыча Порошенко... Быдло..покорись...Витя Янукович сидел в советской тюрьме правильно...Советское быдло...правильное Быдло...
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19.09.2021 21:00 Відповісти
Наши наташи и туда поедут)
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19.09.2021 21:01 Відповісти
дай Бог Талибан на всю расию!
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19.09.2021 21:08 Відповісти
Та да...Талибан Афган и прочий Таджикистан обосрет срань РАБссию. по самый Киргистан... и Туркестан...
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19.09.2021 21:11 Відповісти
Рюсские не поняли до сих пор...вы БЫДЛО тупое....
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19.09.2021 21:12 Відповісти
Може в Афгане,вже тупо на всех работы не хватает.Тому талибы обосновали женщинам,що работа це грех
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19.09.2021 21:30 Відповісти
У нас також, якщо чоловік здатний утримувати сім'ю, то жінку не роботу не пускає. Пам'ятаю, як один шахтар казав своїй дружині:
-- Скільки ти бухгалтером заробляєш?
-- 80 рублів.
-- Ну то давай, я тобі платитиму 80 рублів, тільки сиди вдома і виховуй дітей, а не віддавай чужій тьоті. А також, щоб коли прийду з зміни, то зустрічала мене з гарячим обідом і в доброму гуморі.
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20.09.2021 09:28 Відповісти
достойные партнеры Эвросоюза.....
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19.09.2021 21:42 Відповісти
На фиг лезть в *чужий монастырь со своим уставом*? В Саудовской Аравии и во многих других исламских странах женщинам отрубают головы за супружескую измену.. ислам За то им глядя на нас так же будет непонятно почему мы потакаем разврату своих женщин и пачками продаем их в ихнее мусульманские публичные дома.
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19.09.2021 21:56 Відповісти
Тому що ми більші дикуни, ніж мусульмани! Якщо подивитись на наше або європейське суспільство, то складається враження, що випустили з психлікарні
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19.09.2021 22:13 Відповісти
Ну так вперед, в цивілізацію, нафіг винахід дикунів - інтернет, все спілкування з форумчанами через муллу, мамі, сестрі, доньці паранджу на писок і вдома сидіти.
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19.09.2021 22:27 Відповісти
Мені теж незрозуміло, нащо ви продали свою дружину, сестру чи доньку в бордель, бо мої всі на місці.
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19.09.2021 22:26 Відповісти
Я нет.. но многие
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19.09.2021 22:49 Відповісти
можливо ви мусульманин . 🙂
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20.09.2021 19:08 Відповісти
Так а відповідь буде, нащо мусульмани полізли в чужий афганський монастир? Нащо вони знищують під нуль афганську культуру? Що там взалагі забула віра диких пустинних кочевників?
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19.09.2021 23:43 Відповісти
"Дикие кочевники" восстанавливают институт семьи (ячейку общества).

Когда родители каждый живут своей карьерой, им плевать и на детей,

и, в конце концов, друг на друга - статика разводов об этом и говорит.

Соответственно и детям плевать на стариков - все "счастливы".
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20.09.2021 00:25 Відповісти
Якщо ви маєте на увазі, що якщо нічого не робити (не жити кар'єрою), то "виховуються діти", то спішу вас розчарувати, так вони просто деградовують до того стану, коли приходиться пахати по 18 годин в день на примітивній праці, щоб не померти з голоду. Вони дітей крєпають, щоб використовувати дитячу врацю, щоб з голоду не померти. Так живуть всі мусульманські країни, де є високий приріст населення, так жив абсолютно весь світ поки жили з примітивними технологіями, така природа людей.
Хто сказав, що їм менше плювати на дітей, ніж комусь іншому?)) По смертності і абсолютно всім можливим показникам реальність прямо перпендикуряна вашій уяві про "ячєйщіков общества". ******** дітям "плювати" на старіков, бо їх вже патиками не заганяють на поля, вони мають час для особистого розвитку. А старіки в таких суспільствах все що можу собі в житті дозволити, то корчити типу "розумні", висушені, вимучені, чорні лиця і це все.
Було б навіть смішно про ячєйщіков двоногих, якби не було так сумно
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20.09.2021 13:36 Відповісти
Ага, розкажість вашу "мудрість" кланові Кеннеді.

Чи кланові Бушів.

Чи Рокфеллерів.

Чи Терещенків.

Там Матір (Господині) на роботу не ходила і ніколи не планувала.
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20.09.2021 19:47 Відповісти
Да уж, мы видим эту «заботу» в большинстве мусульманских стран, а заодно и уровень жизни.

Ну и спасибо, что камнями их не забивают, но то таке, не всё сразу.
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20.09.2021 17:03 Відповісти
а ти не продавай, піди явку напиши і сядь в тюрму.
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20.09.2021 10:44 Відповісти
Для дебилов есть мой пост выше...



Я нет.. но многие

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20.09.2021 11:04 Відповісти
ВВС: талибы уже не могут поделить власть, начались перестрелки, есть раскол, противостояние усугубляется.. похоже этим папуасам лучше не мешать, так они быстрее друг друга перестреляют.
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19.09.2021 23:26 Відповісти
И месяца не прошло)))Дальше всё по накатаной убивать вешать и т.д.Денюшек нет будут грабить)))
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19.09.2021 23:44 Відповісти
Если женщина будет на работе - кто будет воспитывать детей ?

Казённый садик ? Потом казённая школа - в СССР так и было.

Вырастили несколько поколений готовых идти воевать в Афган

или ещё куда-то непонятно за что и ради чего.
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20.09.2021 00:20 Відповісти
Между прочим, только Джимии Картер амнистировал уклонистов от Вьетнама))))))))
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20.09.2021 09:46 Відповісти
Багато жінок рвуться на роботу, бо чоловік не може прогодувати сім'ю. А ще є жінки, які йдуть працювати, щоб бути в товаристві, від нудьги. А на хорошій роботі треба мати підтримку рідні, або спати з шефом, бо без цього кар'єру не зробиш...
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20.09.2021 09:49 Відповісти
Так от: Талібан за те, щоб спати з чоловіком, а не шефом.

І ростити таких синів, які прогодують свої родина та батьків.
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20.09.2021 19:41 Відповісти
а там думаєш для чого дітей будуть вирощувати, не воювати по всьому світу, джихад, терракти, наркота?
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20.09.2021 10:48 Відповісти
Ні! Жити собі, бути собою та молитись Алаху. Ти в кращих традиціях радянського союзу вибираєш один з варіантів майбутнього та подаєш його, як вірний.
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20.09.2021 11:14 Відповісти
бугага, прийшли дикуни з автоматами, що розстрілюють всіх неугодних, бо так ніби книжка якась їхня пише, чи хтось сказав, і куди їх ніхто не запрошував, і будуть жити та молитись Аллаху, ну хіба коли весь світ захоплять і один одного переб'ють.
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20.09.2021 12:12 Відповісти
Саме так, хочеш жити й бути собою будь готовим воювати. А ні, то прийде цивілізована людина, колонізує та піддасть соціальній інженерії, бо так якийсь філософ пише чи каже. Талібан з самого заснування мулою Омаром, воював за емірат, а не халіфан, до чого тут весь світ чи міжусобиці?

З якоїсь причини ти думаєш, що цивілізованим людям можна вбивати, а вбивати цивілізованих людей не можна, а також що розстрілювати неугодних має принципову різницю ніж садити по тюрмах неугодних.
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20.09.2021 16:37 Відповісти
ага вбивати і садити в тюрму, немає різниці, а що Аллах дав право вирішувати кому жити, кому ні, і вирішувати бо щось комусь не сподобалось, а потім сказати "На все воля Аллаха"? а він її на чому передав?
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20.09.2021 17:51 Відповісти
Швидка смерть і повільна смерть в тюрмі це однаково смерть. Я не знаю нічого про іслам, але мусульмани знають, тому їм довіряю . Якщо вони кажуть, що Х це воля Аллаха то так воно і є.
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21.09.2021 18:34 Відповісти
а він їм як її сказав? хоча по моєму, ти як і ті упороті д...б. вони підлягають утилізації причому всіма методами, хімічна зброя, бактеріологічна, ядерна, напалмом, та пофіг.
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21.09.2021 20:40 Відповісти
нічого не знаю про іслам, але мусульманам вірю, що Аллах, їм так сказав, це ти так сказало, то я тобі ще одну істину відкрию, він їм сказав, щоб ти убилось обстіну. Я не ділив на поганих і хороших, я лише щодо талібів говорив, і послухавши тебе і ту дурню, що ти несеш, то краще таких знищувати, бо від вас біди більше ніж користі, я вже приклад тобі наводив, але з причин тупості ти не зрозумів.
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22.09.2021 13:45 Відповісти
а вибухівкою навіщо обмотуються і людей вбивають, чи іншим чином теракти влаштовувати, невірних вбивати, це так Аллах вчить бути собою?
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20.09.2021 12:22 Відповісти
Це їхній спосіб ведення бойових дій, нічим не відрізняється від бомбардування чи інших невибіркових обстрілів. Хтось воює технологіями, а хтось терактами, кожному своє.
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20.09.2021 16:26 Відповісти
ага, хтось не сподобався, чи те що він робить ніби суперечить якомусь їньому переконанню, то можна вбити, ц спосіб ведення війни. От скажи співака якогось розстріляи, за що, з чим вони воювали, з піснями, з музикою, он вже були одні, тут в Україні, теж інтелегенцію знищували і казали, як треба жити.
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20.09.2021 17:47 Відповісти
Саме так, попробуй порушити закон і тебе посадять в тюрму, так само і в них, але смертна кара. Якщо співати не можна, значить треба карати тих хто співає.

Під способом ведення війни я мав наувазі пояс шахіда чи машини з вибухівкою, як та що підірвалась біля авіабази в Кабулі та вбила десяток американських солдат і до сотні некомбатантів. Розстріли тих хто робить щось не так, це більше до охорони правопорядку.
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21.09.2021 18:40 Відповісти
а їх хтось просив приходити і насаджувати свої нахрін нікому непотрібні дебільні порядки, ніхто не просив і чому вони вирішили, що саме так правильно? бо якийсь студент сказав? з такими розкладами, вони нічим не кращі за камуніздів, і їх чекає те саме, тільки ще гірше.
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21.09.2021 20:35 Відповісти
некоторым мужчинам просто неинтересно с неразвитой домохозяйкой а готовить я и сам умею лучше и вкуснее
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20.09.2021 03:31 Відповісти
Якщо "неинтересно", то він не любить свою дружину і дітей. Чоловік має бути відповідальним за свою сім'ю.
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20.09.2021 09:42 Відповісти
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20.09.2021 07:25 Відповісти
Мечта любой украинской бабы....
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20.09.2021 09:43 Відповісти
При умові, що чоловік - нє хахол
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20.09.2021 10:08 Відповісти
Навіть Винник не пускає працювати свою Таюне, хіба що лише підспівувати йому ))
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20.09.2021 10:09 Відповісти
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