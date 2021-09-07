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Таліби сформували уряд Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби сформували уряд Афганістану

Рух "Талібан" сформував уряд Афганістану, його очолить мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Представник руху "Талібан" Забіхула Муджахід у вівторок оголосив про призначення в новому уряді Афганістану.

На пресконференції Муджахід повідомив, що головою нового уряду стане мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а його заступником - мулла Абдул Гані Барадар.

Пост голови МВС займе Сираджуддін Хаккані, а міністром закордонних справ стане Амір Кхан Муттакі. Мулла Мохаммад Якуб отримає посаду міністра оборони.

Муджахід уточнив, що пізніше буде оголошено про інші призначення на міністерські посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено

Пізніше представник руху "Талібан" Вардак Альханафі повідомив, що оголошений повний склад членів кабінету радикального руху, який захопив владу в Афганістані.

"Було доцільним спочатку оголосити уряд, а потім провести церемонії", - написав Альханафі в Twitter.

За його словами, головою кабінету талібів призначений Мухаммад Хасан Ахунд, його першим заступником мулла Барадар Ахунд, другий заступник прем'єр-міністра - Мавлаві Абдул Салам Ханафі.

Виконувачем обов'язків міністра оборони призначений мулла Мухаммад Якуб, міністра закордонних справ Амір Хан Моттакі. Мулла Сираджуддін Хаккані призначений міністром внутрішніх справ, мулла Хідаятулла Бадрі - міністром фінансів, мулла Хайрулла Хайрхва - міністром інформації та культури", - повідомив Альханафі.

Крім того, Карі Дін Мохаммад Ханіф став міністром економіки, Мавлаві Абдул Хакім Шаріа - міністром юстиції, Нурулла Нурі - міністром кордонів та у справах племен, Юніс Ахундзаде - міністром сільського розвитку, а мулла Абдул Манан Омарі - міністром громадських робіт.

Також читайте: "Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні

Міністерство гірничодобувної промисловості очолить мулла Мухаммад Іса Ахунд.

Шер Мохаммад Аббас Станікзай призначений заступником міністра закордонних справ, Мавлаві Нур Джалал - заступником міністра внутрішніх справ, мулла Тадж Світ Джавад - першим заступником начальника розвідки.

Розвідувальне управління талібів очолить мулла Рахматулла Наджіб, заступником міністра внутрішніх справ з боротьби з наркотиками призначений мулла Абдул Хак.

Також читайте: Разумков запропонував раднику Єрмака Арестовичу вступити в "Талібан" в Афганістані
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Топ коментарі
+15
Міністерство по боротьбі з наркотиками... Талибы сформировали правительство Афганистана - Цензор.НЕТ 8593
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07.09.2021 18:53
+10



tZE inform

@tZEinform

·3 мин

В Афганистане убит шейх Абу Убайдуллах Мутавакил. Сидел в тюрьме, выпущен, найден убитым. Это та часть которая ориентируется на Саудовскую Аравию. Пакистан зачищает территорию.

В Афганистане вспыхнули протесты после того как стало известно что армия Пакистана участвует в боях против Панджшера.
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07.09.2021 18:47
+6
тепер стало набагато ясніше!
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07.09.2021 18:49
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tZE inform

@tZEinform

·3 мин

В Афганистане убит шейх Абу Убайдуллах Мутавакил. Сидел в тюрьме, выпущен, найден убитым. Это та часть которая ориентируется на Саудовскую Аравию. Пакистан зачищает территорию.

В Афганистане вспыхнули протесты после того как стало известно что армия Пакистана участвует в боях против Панджшера.
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07.09.2021 18:47 Відповісти
Що дивного, пуштуни живуть в Афгані і Пауістані.
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07.09.2021 18:54 Відповісти
Не просто живуть.. Це основна рушійна сила Талібану а в Пакистані.. 70% всіх керівних посад в армії і розвідці теж займають пуштуни
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07.09.2021 19:37 Відповісти
Цікаво що не згадуть.. Керівника Талібану - Мавлаві Хайбатулла́ Ахундзада́
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07.09.2021 19:38 Відповісти
Це швидше за все емір. Він якби й повинен бути над всіма цими урядами.
На ключове міністерство (сільського господарства) призначив здається свого сина. Так що всі гроші теж йтимуть через нього
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07.09.2021 20:07 Відповісти
Всі раді. І шо?
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07.09.2021 18:48 Відповісти
тепер стало набагато ясніше!
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07.09.2021 18:49 Відповісти
Путло будет рад . Это его - не-до развитое , как и он сам .
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07.09.2021 18:49 Відповісти
А маковим міністром хто???)))
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07.09.2021 18:51 Відповісти
" заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками назначен мулла Абдул Салам Ханафи"
Источник: https://censor.net/ru/n3286899
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07.09.2021 18:53 Відповісти
Міністерство по боротьбі з наркотиками... Талибы сформировали правительство Афганистана - Цензор.НЕТ 8593
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07.09.2021 18:53 Відповісти
Нормально, да? Жаль, не все дочитали до конца, а то бы прониклись этим откровением. Как хочешь, а таки Мир стал реально перевернутым. Куда ни глянь... кстати, эти борцы с наркотиками, как оказалось- повыше нас, в интеллектуальном смысле. Сам знаешь- это не моя идея... Что же, всё-таки происходит... в стратегическом смысле.
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07.09.2021 18:58 Відповісти
В мене є мисля, але мене спамлять за неї, я думаю що США провокують ненависть до мусульманського світу, вони мислять набагато дальше ніж умовні політики, які живуть сьогоденням, але то я сам придумав.
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07.09.2021 19:01 Відповісти
Хрен зна, честно говоря- не задумывался. Если так, то надо сторожем на автостоянку устроиться, под домом, буквально. Бо летать станет не то, что рисково... а реально страшно!
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07.09.2021 19:05 Відповісти
Землю купи, хоча б 15-20 соток з хатинкою, не особняком з басейном, а з хатою на 2-3 кімнати і пічкою, можеш навіть десь тут, Буковина, Франківщина, Тернопільщина.
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07.09.2021 19:07 Відповісти
Благодарю, друже... ты же знаешь- у меня тут якоря, в Мариуполе... мамы. Моя и жены. Уже из дома не выходят. Вовсе. По квартирам передвигаются, Слава Богу... Сколько Этот кошмар продлится- не ведаю.
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07.09.2021 19:12 Відповісти
Якоря якорями, але запасний аеродром ти можеш собі дозволити, щось таке вітає в повітрі, нема відчуття безпеки.
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07.09.2021 19:16 Відповісти
Ай, молодца!!! У тебя таки такая же чуйка... И у меня. При этом- вот-вот что-то произойдет, как мне кажется...
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07.09.2021 19:18 Відповісти
А не могли бы вы конкретизировать немного свою чуйку? Я бы тоже не против как-то обезопасить себя и свою семью! У меня такое ощущение, что в стране полная анархия и все сыпется.
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07.09.2021 19:32 Відповісти
Прошу прощения, но не могу. Считайте что я это просто ляпнул... после выпивки. Правда, выпивка состоялась с людьми с немалыми звездами, на погонах. Можэ я просто выпил несколько больше, чем обычно. Бывает. Но... скажу так: до конца ноября у вас есть время. Далее- нет.
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07.09.2021 19:39 Відповісти
Спасибо
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07.09.2021 19:42 Відповісти
Ахахах, "Савченко и ко" version2 ?))
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07.09.2021 19:50 Відповісти
Савченко? Эта тётя? Хорошо, пусть так. Но, это уже ваша, личная версия.
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07.09.2021 20:00 Відповісти
Ви майстер інтриги. Зазираю з надією на подробиці. Нічого не зрозуміла з написаного.
Ви з паном Буковим про одне і теж говорите ?
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07.09.2021 20:17 Відповісти
Благодарю. За такое признание лестное. Я- не мастер интриги. Просто я написал всё- честно. Прошу поверить.
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07.09.2021 20:50 Відповісти
А кто там что у них поймет?Три сумасшедших обмениваются вариантами спасения от грядущего конца света.
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07.09.2021 21:35 Відповісти
Где вы говорите, у вас хатынки продаются? Возникло острое желание сменить столичную жизнь на жизнь на природе.
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07.09.2021 19:49 Відповісти
а яка у назначених інтелектуальна база за плечима? це всі ті обіззянки з пукалками, що бігали десь у пустелі без уміння навіть писати і читати?
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07.09.2021 18:53 Відповісти
в уряді талібана немає жодного уїпана
чєсслово!
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07.09.2021 18:55 Відповісти
Взагалі то я думав, що там набагато гірше, Панджер, сонячні батареї..Таліби сформували уряд Афганістану - Цензор.НЕТ 2507
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07.09.2021 18:56 Відповісти
Так прикинь: их и этот вирус не берет! А почему??? Можэ надо таки АК-47 с собой всегда таскать? Вот именно АК-47... Похоже- вирус его боится. И маски не нужны.
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07.09.2021 19:02 Відповісти
У нас в горах корони теж не чути, хоча у нас і не настільки круті, те ж саме в грецьких горах, імунітет в горах краще, та й населення менше. Навіть в наших горах 100-річні не рідкість.
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07.09.2021 19:05 Відповісти
О, как! Тогда, о Мариуполе, вот такое:наши металлургические гиганты, своей сранью, дезинфицируют на отлично! Единственное что я сегодня утром не понял: аж 4 скорых, с мигалками и сиренами... было дело, неслись по обычному маршруту 2015-го года... Пока- тихо всё, в новостях... но- они таки неслись... и есть чуйка- это вовсе не вирус причиной.
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07.09.2021 19:10 Відповісти
А звичайна швидка може виїхати за пораненим на передок?
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07.09.2021 19:12 Відповісти
Не думаю, это таки не 2015. Сейчас у военных скорых хватает. Понимаешь, меня таки поразили эти два пары, подряд, с перерывом в минуты... давно уже такого не было.
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07.09.2021 19:14 Відповісти
А, ну да! Обязан добавить: внешний вид военных скорых у нас- отличается только цветом номеров. И- всё.
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07.09.2021 19:16 Відповісти
Може аварія на ахметкіних заводах?
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07.09.2021 19:32 Відповісти
Вот! Потому и отслеживаю наш мариупольский инет. Однако, тихо всё.
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07.09.2021 19:40 Відповісти
Може, с контрабасом.
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07.09.2021 20:07 Відповісти
Седые пушилин и плотницкий ждут команды от путла : обмен опытом . Таліби сформували уряд Афганістану - Цензор.НЕТ 3072
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07.09.2021 18:57 Відповісти
Пациенты дурдома поставили своего главврача и всю обслугу- новое "правительство" Афганистана.
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07.09.2021 19:25 Відповісти
Нехай налагоджують максимально ефективні канали постачання героїну до розсосисії та ОРДЛО. Хоч якась користь буде від цих бібізян.
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07.09.2021 19:27 Відповісти
А що їм ще робить. Дехканам треба, за щось їсти куплять.
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07.09.2021 19:34 Відповісти
Дякую за пропозицію, висаджуємо бояру з наступної неділі.
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07.09.2021 20:09 Відповісти
Ну всё правильно, муллы и малави - самые высококвалифицированные специалисты по всем вопросам во всех отраслях. ))
А на носу зима, посмотрим чего они там науправляют, сколько людей погибнет от недоедания и холода.
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07.09.2021 19:39 Відповісти
Точно такие же специалисты во всех областях как и клоуны...
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08.09.2021 01:08 Відповісти
Ну да, тепер шлях на Чечню, успіхів їм.
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07.09.2021 19:42 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

- Изя, ты в курсе, что Россия выступила против неконституционной смены власти?
- И что ответили талибы?
- А причём талибы? Россия выступила против неконституционной смены власти в Гвинее!
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07.09.2021 19:40 Відповісти
Молодая команда терористов
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07.09.2021 19:40 Відповісти
Меня интересует знать, а шо, в Афгане нет ковида?
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07.09.2021 19:54 Відповісти
арестовича, надеюсь пристроили?
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07.09.2021 20:06 Відповісти
От і побачимо чи розумніші таліби за наших зелених довбнів.
Людська переконана, що так
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07.09.2021 20:13 Відповісти
От блін нічого не зрозуміла потрібно асе розжувать
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07.09.2021 20:50 Відповісти
Министра экономики казнят первым))
Министра по борьбе с наркотиками вторым))
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07.09.2021 21:08 Відповісти
Интерестно будет если неграмотные дикари будут работать эффективнее наших "высокообразованных профессионалов".
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07.09.2021 22:10 Відповісти
Ну теперь наблюдаем как скоро его признает Европа и остальные страны мира. Думаю ждать не долго.
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07.09.2021 22:39 Відповісти
Министерство науки и образования не предусмотрено...всему научит аллах
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07.09.2021 22:42 Відповісти
Так всё есть в Коране...
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08.09.2021 00:44 Відповісти
Таліби сформували уряд Афганістану - Цензор.НЕТ 6528
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07.09.2021 22:54 Відповісти
 
 