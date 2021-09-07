Таліби сформували уряд Афганістану
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рух "Талібан" сформував уряд Афганістану, його очолить мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Представник руху "Талібан" Забіхула Муджахід у вівторок оголосив про призначення в новому уряді Афганістану.
На пресконференції Муджахід повідомив, що головою нового уряду стане мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а його заступником - мулла Абдул Гані Барадар.
Пост голови МВС займе Сираджуддін Хаккані, а міністром закордонних справ стане Амір Кхан Муттакі. Мулла Мохаммад Якуб отримає посаду міністра оборони.
Муджахід уточнив, що пізніше буде оголошено про інші призначення на міністерські посади.
Пізніше представник руху "Талібан" Вардак Альханафі повідомив, що оголошений повний склад членів кабінету радикального руху, який захопив владу в Афганістані.
"Було доцільним спочатку оголосити уряд, а потім провести церемонії", - написав Альханафі в Twitter.
За його словами, головою кабінету талібів призначений Мухаммад Хасан Ахунд, його першим заступником мулла Барадар Ахунд, другий заступник прем'єр-міністра - Мавлаві Абдул Салам Ханафі.
Виконувачем обов'язків міністра оборони призначений мулла Мухаммад Якуб, міністра закордонних справ Амір Хан Моттакі. Мулла Сираджуддін Хаккані призначений міністром внутрішніх справ, мулла Хідаятулла Бадрі - міністром фінансів, мулла Хайрулла Хайрхва - міністром інформації та культури", - повідомив Альханафі.
Крім того, Карі Дін Мохаммад Ханіф став міністром економіки, Мавлаві Абдул Хакім Шаріа - міністром юстиції, Нурулла Нурі - міністром кордонів та у справах племен, Юніс Ахундзаде - міністром сільського розвитку, а мулла Абдул Манан Омарі - міністром громадських робіт.
Міністерство гірничодобувної промисловості очолить мулла Мухаммад Іса Ахунд.
Шер Мохаммад Аббас Станікзай призначений заступником міністра закордонних справ, Мавлаві Нур Джалал - заступником міністра внутрішніх справ, мулла Тадж Світ Джавад - першим заступником начальника розвідки.
Розвідувальне управління талібів очолить мулла Рахматулла Наджіб, заступником міністра внутрішніх справ з боротьби з наркотиками призначений мулла Абдул Хак.
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tZE inform
@tZEinform
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В Афганистане убит шейх Абу Убайдуллах Мутавакил. Сидел в тюрьме, выпущен, найден убитым. Это та часть которая ориентируется на Саудовскую Аравию. Пакистан зачищает территорию.
В Афганистане вспыхнули протесты после того как стало известно что армия Пакистана участвует в боях против Панджшера.
На ключове міністерство (сільського господарства) призначив здається свого сина. Так що всі гроші теж йтимуть через нього
Источник: https://censor.net/ru/n3286899
Ви з паном Буковим про одне і теж говорите ?
чєсслово!
А на носу зима, посмотрим чего они там науправляют, сколько людей погибнет от недоедания и холода.
- Изя, ты в курсе, что Россия выступила против неконституционной смены власти?
- И что ответили талибы?
- А причём талибы? Россия выступила против неконституционной смены власти в Гвинее!
Людська переконана, що так
Министра по борьбе с наркотиками вторым))