Таліби сформували уряд Афганістану

Рух "Талібан" сформував уряд Афганістану, його очолить мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Представник руху "Талібан" Забіхула Муджахід у вівторок оголосив про призначення в новому уряді Афганістану.

На пресконференції Муджахід повідомив, що головою нового уряду стане мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а його заступником - мулла Абдул Гані Барадар.

Пост голови МВС займе Сираджуддін Хаккані, а міністром закордонних справ стане Амір Кхан Муттакі. Мулла Мохаммад Якуб отримає посаду міністра оборони.

Муджахід уточнив, що пізніше буде оголошено про інші призначення на міністерські посади.

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Пізніше представник руху "Талібан" Вардак Альханафі повідомив, що оголошений повний склад членів кабінету радикального руху, який захопив владу в Афганістані.

"Було доцільним спочатку оголосити уряд, а потім провести церемонії", - написав Альханафі в Twitter.

За його словами, головою кабінету талібів призначений Мухаммад Хасан Ахунд, його першим заступником мулла Барадар Ахунд, другий заступник прем'єр-міністра - Мавлаві Абдул Салам Ханафі.

Виконувачем обов'язків міністра оборони призначений мулла Мухаммад Якуб, міністра закордонних справ Амір Хан Моттакі. Мулла Сираджуддін Хаккані призначений міністром внутрішніх справ, мулла Хідаятулла Бадрі - міністром фінансів, мулла Хайрулла Хайрхва - міністром інформації та культури", - повідомив Альханафі.

Крім того, Карі Дін Мохаммад Ханіф став міністром економіки, Мавлаві Абдул Хакім Шаріа - міністром юстиції, Нурулла Нурі - міністром кордонів та у справах племен, Юніс Ахундзаде - міністром сільського розвитку, а мулла Абдул Манан Омарі - міністром громадських робіт.

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Міністерство гірничодобувної промисловості очолить мулла Мухаммад Іса Ахунд.

Шер Мохаммад Аббас Станікзай призначений заступником міністра закордонних справ, Мавлаві Нур Джалал - заступником міністра внутрішніх справ, мулла Тадж Світ Джавад - першим заступником начальника розвідки.

Розвідувальне управління талібів очолить мулла Рахматулла Наджіб, заступником міністра внутрішніх справ з боротьби з наркотиками призначений мулла Абдул Хак.

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