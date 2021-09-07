Разумков запропонував раднику Єрмака Арестовичу вступити в "Талібан" в Афганістані

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на слова радника голови ОП Арестовича про те, що афганські біженці "освічені краще, ніж середній українець".

Пораду вирушити до Афганістану Разумков дав Арестовичу в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Обіцяю, що останній раз коментую пана Арестовича. Може, тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і, може, поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", - заявив спікер Ради.

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Нагадаємо, раніше позаштатний радник голови ОП Арестович заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану. "Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала із західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець, і інтегрована в західне співтовариство", - сказав Арестович.