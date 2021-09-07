Разумков запропонував раднику Єрмака Арестовичу вступити в "Талібан" в Афганістані
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на слова радника голови ОП Арестовича про те, що афганські біженці "освічені краще, ніж середній українець".
Пораду вирушити до Афганістану Разумков дав Арестовичу в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Обіцяю, що останній раз коментую пана Арестовича. Може, тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і, може, поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", - заявив спікер Ради.
Нагадаємо, раніше позаштатний радник голови ОП Арестович заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану. "Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала із західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець, і інтегрована в західне співтовариство", - сказав Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
і зробити обрізання під самий корінь.
Мнения / Общество 07-сен, 06:019
Нардепы не опасаются роспуска Рады
В Верховной Раде мало кто верит, что президент пойдет на роспуск парламента, об отсутствии оснований которого сегодня говорил его спикер Дмитрий Разумков.
О неверии в роспуск рассказали народные депутаты.
По их мнению, после такого шага Владимир Зеленский в новой Раде точно потеряет монобольшинство, поэтому на перевыборы может пойти только под сильным давлением.
Нардепы воспринимают все заявления насчет роспуска как шантаж, чтобы надавить на депутатов по голосованию по трем важнейшим для Банковой вопросам:
1. Закон об олигархах (в том виде, в котором он нужен президенту: с правом СНБО определять, кто олигарх, а кто - нет).
2. Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, на недвижимость, земельные паи и на много что еще.
3. Отставка Разумкова.
По всем трем пунктам сейчас идёт усиленный сбор голосов, а для ускорения процесса запускают слухи о роспуске.
Собственно, эти три пункта и есть главная интрига осени для политического процесса в парламенте да и в целом в стране.Телеграммканал цензорунет
Кто такой Разумков, мы уже примерно понимаем.
А как будет омологирован Арестович - это интересно.