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Афганістан (450) Талібан (136) Разумков Дмитро (1449) Арестович Олексій (372)

Разумков запропонував раднику Єрмака Арестовичу вступити в "Талібан" в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков запропонував раднику Єрмака Арестовичу вступити в

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на слова радника голови ОП Арестовича про те, що афганські біженці "освічені краще, ніж середній українець".

Пораду вирушити до Афганістану Разумков дав Арестовичу в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Обіцяю, що останній раз коментую пана Арестовича. Може, тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і, може, поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", - заявив спікер Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП

Нагадаємо, раніше позаштатний радник голови ОП Арестович заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану. "Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала із західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець, і інтегрована в західне співтовариство", - сказав Арестович.
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Топ коментарі
+51
Чудова ідея! Якийсь Талі-Баба відразу візьме Люську в гарем.😁
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06.09.2021 23:13
+45
пусть Люська губы подкрасит, хиджаб и уперед ! Разумков - советнику главы ОП Арестовичу: Может, поехать советником в "Талибан"? - Цензор.НЕТ 4987

от "образованных" джигитов отбоя не будет Разумков - советнику главы ОП Арестовичу: Может, поехать советником в "Талибан"? - Цензор.НЕТ 6015
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06.09.2021 23:16
+31
Оба два ,разом веселіше !!!)))
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06.09.2021 23:15
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Разумков предложил советнику Ермака Арестовичу вступить в "Талибан" в Афганистане...
і зробити обрізання під самий корінь.
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07.09.2021 15:35 Відповісти
Зеленский пугает Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и убрать Разумкова
Мнения / Общество 07-сен, 06:019

Нардепы не опасаются роспуска Рады

В Верховной Раде мало кто верит, что президент пойдет на роспуск парламента, об отсутствии оснований которого сегодня говорил его спикер Дмитрий Разумков.

О неверии в роспуск рассказали народные депутаты.

По их мнению, после такого шага Владимир Зеленский в новой Раде точно потеряет монобольшинство, поэтому на перевыборы может пойти только под сильным давлением.

Нардепы воспринимают все заявления насчет роспуска как шантаж, чтобы надавить на депутатов по голосованию по трем важнейшим для Банковой вопросам:

1. Закон об олигархах (в том виде, в котором он нужен президенту: с правом СНБО определять, кто олигарх, а кто - нет).

2. Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, на недвижимость, земельные паи и на много что еще.

3. Отставка Разумкова.

По всем трем пунктам сейчас идёт усиленный сбор голосов, а для ускорения процесса запускают слухи о роспуске.

Собственно, эти три пункта и есть главная интрига осени для политического процесса в парламенте да и в целом в стране.Телеграммканал цензорунет
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07.09.2021 18:45 Відповісти
талибы - ******сов не принимают......
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07.09.2021 20:37 Відповісти
З мови зняли.
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07.09.2021 23:15 Відповісти
Люся дотрынделась. Уже свои начинают пинать ногами
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07.09.2021 20:47 Відповісти
Украінофоби працюють в офісі президента
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07.09.2021 22:14 Відповісти
А Разумков - ще той жартівник Разумков запропонував раднику Єрмака Арестовичу вступити в "Талібан" в Афганістані - Цензор.НЕТ 4880 .
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07.09.2021 23:15 Відповісти
Пусть обменяются любезностями в соцсетях.
Кто такой Разумков, мы уже примерно понимаем.
А как будет омологирован Арестович - это интересно.
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07.09.2021 23:41 Відповісти
Тут люся - права ці емігранти, в переважній більшості, являють собою - вершки афганської спільноти в інтелектуальному плані. Тому, доречі, і тікають від басмачів. Але, як завжди, у улюсі знайшовся камінь за пазухою для українців. Порівнювати потрібно порівнювальні, співмірні, поняття, а не їжака з гадюкою. Гнида, вона і в Афгані гнида.
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15.09.2021 14:20 Відповісти
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