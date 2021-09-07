Разумков предложил советнику Ермака Арестовичу вступить в "Талибан" в Афганистане
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слова советника главы ОП Арестовича о том, что афганские беженцы "образованны лучше, чем средний украинец".
Совет отправиться в Афганистан Разумков дал Арестовичу в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер Рады.
Напомним, ранее внештатный советник главы ОП Арестович заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана. "Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образованна гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрирована в западное сообщество", - сказал Арестович.
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і зробити обрізання під самий корінь.
Мнения / Общество 07-сен, 06:019
Нардепы не опасаются роспуска Рады
В Верховной Раде мало кто верит, что президент пойдет на роспуск парламента, об отсутствии оснований которого сегодня говорил его спикер Дмитрий Разумков.
О неверии в роспуск рассказали народные депутаты.
По их мнению, после такого шага Владимир Зеленский в новой Раде точно потеряет монобольшинство, поэтому на перевыборы может пойти только под сильным давлением.
Нардепы воспринимают все заявления насчет роспуска как шантаж, чтобы надавить на депутатов по голосованию по трем важнейшим для Банковой вопросам:
1. Закон об олигархах (в том виде, в котором он нужен президенту: с правом СНБО определять, кто олигарх, а кто - нет).
2. Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, на недвижимость, земельные паи и на много что еще.
3. Отставка Разумкова.
По всем трем пунктам сейчас идёт усиленный сбор голосов, а для ускорения процесса запускают слухи о роспуске.
Собственно, эти три пункта и есть главная интрига осени для политического процесса в парламенте да и в целом в стране.Телеграммканал цензорунет
Кто такой Разумков, мы уже примерно понимаем.
А как будет омологирован Арестович - это интересно.