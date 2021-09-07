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Новости Политика Украины
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Афганистан (599) Талибан (168) Разумков Дмитрий (1521) Арестович Алексей (327)

Разумков предложил советнику Ермака Арестовичу вступить в "Талибан" в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков предложил советнику Ермака Арестовичу вступить в

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слова советника главы ОП Арестовича о том, что афганские беженцы "образованны лучше, чем средний украинец".

Совет отправиться в Афганистан Разумков дал Арестовичу в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер Рады.

Читайте: Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП

Напомним, ранее внештатный советник главы ОП Арестович заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана. "Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образованна гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрирована в западное сообщество", - сказал Арестович.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+51
Чудова ідея! Якийсь Талі-Баба відразу візьме Люську в гарем.😁
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06.09.2021 23:13
+45
пусть Люська губы подкрасит, хиджаб и уперед ! Разумков - советнику главы ОП Арестовичу: Может, поехать советником в "Талибан"? - Цензор.НЕТ 4987

от "образованных" джигитов отбоя не будет Разумков - советнику главы ОП Арестовичу: Может, поехать советником в "Талибан"? - Цензор.НЕТ 6015
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06.09.2021 23:16
+31
Оба два ,разом веселіше !!!)))
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06.09.2021 23:15
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Разумков предложил советнику Ермака Арестовичу вступить в "Талибан" в Афганистане...
і зробити обрізання під самий корінь.
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07.09.2021 15:35 Ответить
Зеленский пугает Раду роспуском, чтобы принять закон об олигархах и убрать Разумкова
Мнения / Общество 07-сен, 06:019

Нардепы не опасаются роспуска Рады

В Верховной Раде мало кто верит, что президент пойдет на роспуск парламента, об отсутствии оснований которого сегодня говорил его спикер Дмитрий Разумков.

О неверии в роспуск рассказали народные депутаты.

По их мнению, после такого шага Владимир Зеленский в новой Раде точно потеряет монобольшинство, поэтому на перевыборы может пойти только под сильным давлением.

Нардепы воспринимают все заявления насчет роспуска как шантаж, чтобы надавить на депутатов по голосованию по трем важнейшим для Банковой вопросам:

1. Закон об олигархах (в том виде, в котором он нужен президенту: с правом СНБО определять, кто олигарх, а кто - нет).

2. Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, на недвижимость, земельные паи и на много что еще.

3. Отставка Разумкова.

По всем трем пунктам сейчас идёт усиленный сбор голосов, а для ускорения процесса запускают слухи о роспуске.

Собственно, эти три пункта и есть главная интрига осени для политического процесса в парламенте да и в целом в стране.Телеграммканал цензорунет
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07.09.2021 18:45 Ответить
талибы - ******сов не принимают......
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07.09.2021 20:37 Ответить
З мови зняли.
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07.09.2021 23:15 Ответить
Люся дотрынделась. Уже свои начинают пинать ногами
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07.09.2021 20:47 Ответить
Украінофоби працюють в офісі президента
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07.09.2021 22:14 Ответить
А Разумков - ще той жартівник Разумков запропонував раднику Єрмака Арестовичу вступити в "Талібан" в Афганістані - Цензор.НЕТ 4880 .
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07.09.2021 23:15 Ответить
Пусть обменяются любезностями в соцсетях.
Кто такой Разумков, мы уже примерно понимаем.
А как будет омологирован Арестович - это интересно.
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07.09.2021 23:41 Ответить
Тут люся - права ці емігранти, в переважній більшості, являють собою - вершки афганської спільноти в інтелектуальному плані. Тому, доречі, і тікають від басмачів. Але, як завжди, у улюсі знайшовся камінь за пазухою для українців. Порівнювати потрібно порівнювальні, співмірні, поняття, а не їжака з гадюкою. Гнида, вона і в Афгані гнида.
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15.09.2021 14:20 Ответить
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