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Талибы сформировали правительство Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы сформировали правительство Афганистана

Движение "Талибан" сформировало правительство Афганистана, его возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид во вторник объявил о назначениях в новом правительстве Афганистана.

На пресс-конференции Муджахид сообщил, что главой нового правительства станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел станет Амир Кхан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получит должность министра обороны.

Муджахид уточнил, что позднее будет объявлено о других назначения на министерские должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы заявили, что война в Афганистане закончена

Позже представитель движения "Талибан" Вардак Альханафи сообщил, что объявлен полный состав членов кабинета радикального движения, захватившего власть в Афганистане.

"Было целесообразным сначала объявить правительство, а затем провести церемонии", - написал Альханафи в Twitter..

По его словам, главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави Абдул Салам Ханафи.

Исполняющим обязанности министра обороны назначен мулла Мухаммад Якуб, министра иностранных дел Амир Хан Моттаки. Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел, мулла Хидаятулла Бадри - министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информации и культуры", - сообщил Альханафи.

Кроме того, Кари Дин Мохаммад Ханиф стал министром экономики, мавлави Абдул Хаким Шариа - министром юстиции, Нурулла Нури - министром границ и по делам племен, Юнис Ахундзаде - министром сельского развития, а мулла Абдул Манан Омари - министром общественных работ.

Также читайте: "Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране

Министерство горнодобывающей промышленности возглавит мулла Мухаммад Иса Ахунд.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай назначен заместителем министра иностранных дел, мавлави Нур Джалал - заместителем министра внутренних дел, мулла Тадж Мир Джавад - первым заместителем начальника разведки.

Разведывательное управление талибов возглавит мулла Рахматулла Наджиб, заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками назначен мулла Абдул Хак.

Читайте также: Разумков предложил советнику Ермака Арестовичу вступить в "Талибан" в Афганистане
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Топ комментарии
+15
Міністерство по боротьбі з наркотиками... Талибы сформировали правительство Афганистана - Цензор.НЕТ 8593
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07.09.2021 18:53
+10



tZE inform

@tZEinform

·3 мин

В Афганистане убит шейх Абу Убайдуллах Мутавакил. Сидел в тюрьме, выпущен, найден убитым. Это та часть которая ориентируется на Саудовскую Аравию. Пакистан зачищает территорию.

В Афганистане вспыхнули протесты после того как стало известно что армия Пакистана участвует в боях против Панджшера.
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07.09.2021 18:47
+6
тепер стало набагато ясніше!
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07.09.2021 18:49
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tZE inform

@tZEinform

·3 мин

В Афганистане убит шейх Абу Убайдуллах Мутавакил. Сидел в тюрьме, выпущен, найден убитым. Это та часть которая ориентируется на Саудовскую Аравию. Пакистан зачищает территорию.

В Афганистане вспыхнули протесты после того как стало известно что армия Пакистана участвует в боях против Панджшера.
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07.09.2021 18:47 Ответить
Що дивного, пуштуни живуть в Афгані і Пауістані.
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07.09.2021 18:54 Ответить
Не просто живуть.. Це основна рушійна сила Талібану а в Пакистані.. 70% всіх керівних посад в армії і розвідці теж займають пуштуни
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07.09.2021 19:37 Ответить
Цікаво що не згадуть.. Керівника Талібану - Мавлаві Хайбатулла́ Ахундзада́
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07.09.2021 19:38 Ответить
Це швидше за все емір. Він якби й повинен бути над всіма цими урядами.
На ключове міністерство (сільського господарства) призначив здається свого сина. Так що всі гроші теж йтимуть через нього
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07.09.2021 20:07 Ответить
Всі раді. І шо?
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07.09.2021 18:48 Ответить
тепер стало набагато ясніше!
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07.09.2021 18:49 Ответить
Путло будет рад . Это его - не-до развитое , как и он сам .
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07.09.2021 18:49 Ответить
А маковим міністром хто???)))
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07.09.2021 18:51 Ответить
" заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками назначен мулла Абдул Салам Ханафи"
Источник: https://censor.net/ru/n3286899
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07.09.2021 18:53 Ответить
Міністерство по боротьбі з наркотиками... Талибы сформировали правительство Афганистана - Цензор.НЕТ 8593
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07.09.2021 18:53 Ответить
Нормально, да? Жаль, не все дочитали до конца, а то бы прониклись этим откровением. Как хочешь, а таки Мир стал реально перевернутым. Куда ни глянь... кстати, эти борцы с наркотиками, как оказалось- повыше нас, в интеллектуальном смысле. Сам знаешь- это не моя идея... Что же, всё-таки происходит... в стратегическом смысле.
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07.09.2021 18:58 Ответить
В мене є мисля, але мене спамлять за неї, я думаю що США провокують ненависть до мусульманського світу, вони мислять набагато дальше ніж умовні політики, які живуть сьогоденням, але то я сам придумав.
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07.09.2021 19:01 Ответить
Хрен зна, честно говоря- не задумывался. Если так, то надо сторожем на автостоянку устроиться, под домом, буквально. Бо летать станет не то, что рисково... а реально страшно!
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07.09.2021 19:05 Ответить
Землю купи, хоча б 15-20 соток з хатинкою, не особняком з басейном, а з хатою на 2-3 кімнати і пічкою, можеш навіть десь тут, Буковина, Франківщина, Тернопільщина.
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07.09.2021 19:07 Ответить
Благодарю, друже... ты же знаешь- у меня тут якоря, в Мариуполе... мамы. Моя и жены. Уже из дома не выходят. Вовсе. По квартирам передвигаются, Слава Богу... Сколько Этот кошмар продлится- не ведаю.
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07.09.2021 19:12 Ответить
Якоря якорями, але запасний аеродром ти можеш собі дозволити, щось таке вітає в повітрі, нема відчуття безпеки.
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07.09.2021 19:16 Ответить
Ай, молодца!!! У тебя таки такая же чуйка... И у меня. При этом- вот-вот что-то произойдет, как мне кажется...
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07.09.2021 19:18 Ответить
А не могли бы вы конкретизировать немного свою чуйку? Я бы тоже не против как-то обезопасить себя и свою семью! У меня такое ощущение, что в стране полная анархия и все сыпется.
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07.09.2021 19:32 Ответить
Прошу прощения, но не могу. Считайте что я это просто ляпнул... после выпивки. Правда, выпивка состоялась с людьми с немалыми звездами, на погонах. Можэ я просто выпил несколько больше, чем обычно. Бывает. Но... скажу так: до конца ноября у вас есть время. Далее- нет.
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07.09.2021 19:39 Ответить
Спасибо
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07.09.2021 19:42 Ответить
Ахахах, "Савченко и ко" version2 ?))
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07.09.2021 19:50 Ответить
Савченко? Эта тётя? Хорошо, пусть так. Но, это уже ваша, личная версия.
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07.09.2021 20:00 Ответить
Ви майстер інтриги. Зазираю з надією на подробиці. Нічого не зрозуміла з написаного.
Ви з паном Буковим про одне і теж говорите ?
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07.09.2021 20:17 Ответить
Благодарю. За такое признание лестное. Я- не мастер интриги. Просто я написал всё- честно. Прошу поверить.
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07.09.2021 20:50 Ответить
А кто там что у них поймет?Три сумасшедших обмениваются вариантами спасения от грядущего конца света.
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07.09.2021 21:35 Ответить
Где вы говорите, у вас хатынки продаются? Возникло острое желание сменить столичную жизнь на жизнь на природе.
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07.09.2021 19:49 Ответить
а яка у назначених інтелектуальна база за плечима? це всі ті обіззянки з пукалками, що бігали десь у пустелі без уміння навіть писати і читати?
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07.09.2021 18:53 Ответить
в уряді талібана немає жодного уїпана
чєсслово!
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07.09.2021 18:55 Ответить
Взагалі то я думав, що там набагато гірше, Панджер, сонячні батареї..Таліби сформували уряд Афганістану - Цензор.НЕТ 2507
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07.09.2021 18:56 Ответить
Так прикинь: их и этот вирус не берет! А почему??? Можэ надо таки АК-47 с собой всегда таскать? Вот именно АК-47... Похоже- вирус его боится. И маски не нужны.
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07.09.2021 19:02 Ответить
У нас в горах корони теж не чути, хоча у нас і не настільки круті, те ж саме в грецьких горах, імунітет в горах краще, та й населення менше. Навіть в наших горах 100-річні не рідкість.
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07.09.2021 19:05 Ответить
О, как! Тогда, о Мариуполе, вот такое:наши металлургические гиганты, своей сранью, дезинфицируют на отлично! Единственное что я сегодня утром не понял: аж 4 скорых, с мигалками и сиренами... было дело, неслись по обычному маршруту 2015-го года... Пока- тихо всё, в новостях... но- они таки неслись... и есть чуйка- это вовсе не вирус причиной.
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07.09.2021 19:10 Ответить
А звичайна швидка може виїхати за пораненим на передок?
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07.09.2021 19:12 Ответить
Не думаю, это таки не 2015. Сейчас у военных скорых хватает. Понимаешь, меня таки поразили эти два пары, подряд, с перерывом в минуты... давно уже такого не было.
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07.09.2021 19:14 Ответить
А, ну да! Обязан добавить: внешний вид военных скорых у нас- отличается только цветом номеров. И- всё.
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07.09.2021 19:16 Ответить
Може аварія на ахметкіних заводах?
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07.09.2021 19:32 Ответить
Вот! Потому и отслеживаю наш мариупольский инет. Однако, тихо всё.
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07.09.2021 19:40 Ответить
Може, с контрабасом.
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07.09.2021 20:07 Ответить
Седые пушилин и плотницкий ждут команды от путла : обмен опытом . Таліби сформували уряд Афганістану - Цензор.НЕТ 3072
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07.09.2021 18:57 Ответить
Пациенты дурдома поставили своего главврача и всю обслугу- новое "правительство" Афганистана.
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07.09.2021 19:25 Ответить
Нехай налагоджують максимально ефективні канали постачання героїну до розсосисії та ОРДЛО. Хоч якась користь буде від цих бібізян.
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07.09.2021 19:27 Ответить
А що їм ще робить. Дехканам треба, за щось їсти куплять.
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07.09.2021 19:34 Ответить
Дякую за пропозицію, висаджуємо бояру з наступної неділі.
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07.09.2021 20:09 Ответить
Ну всё правильно, муллы и малави - самые высококвалифицированные специалисты по всем вопросам во всех отраслях. ))
А на носу зима, посмотрим чего они там науправляют, сколько людей погибнет от недоедания и холода.
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07.09.2021 19:39 Ответить
Точно такие же специалисты во всех областях как и клоуны...
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08.09.2021 01:08 Ответить
Ну да, тепер шлях на Чечню, успіхів їм.
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07.09.2021 19:42 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

- Изя, ты в курсе, что Россия выступила против неконституционной смены власти?
- И что ответили талибы?
- А причём талибы? Россия выступила против неконституционной смены власти в Гвинее!
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07.09.2021 19:40 Ответить
Молодая команда терористов
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07.09.2021 19:40 Ответить
Меня интересует знать, а шо, в Афгане нет ковида?
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07.09.2021 19:54 Ответить
арестовича, надеюсь пристроили?
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07.09.2021 20:06 Ответить
От і побачимо чи розумніші таліби за наших зелених довбнів.
Людська переконана, що так
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07.09.2021 20:13 Ответить
От блін нічого не зрозуміла потрібно асе розжувать
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07.09.2021 20:50 Ответить
Министра экономики казнят первым))
Министра по борьбе с наркотиками вторым))
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07.09.2021 21:08 Ответить
Интерестно будет если неграмотные дикари будут работать эффективнее наших "высокообразованных профессионалов".
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07.09.2021 22:10 Ответить
Ну теперь наблюдаем как скоро его признает Европа и остальные страны мира. Думаю ждать не долго.
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07.09.2021 22:39 Ответить
Министерство науки и образования не предусмотрено...всему научит аллах
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07.09.2021 22:42 Ответить
Так всё есть в Коране...
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08.09.2021 00:44 Ответить
Таліби сформували уряд Афганістану - Цензор.НЕТ 6528
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07.09.2021 22:54 Ответить
 
 