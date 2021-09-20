Россиянин устроил стрельбу на Елисейских полях в Париже, четверо пострадавших

Мужчина, подозреваемый в стрельбе по прохожих из отвесной винтовки на Елисейских полях в Париже, был арестован и взят под стражу в воскресенье, 19 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.ICTV.

Сообщается, что по данным BFMTV, он гражданин России 1988 года рождения.

В результате стрельбы четыре человека пострадали.

В ночь с субботы на воскресенье он выстрелил в человека, который ехал на скутере, что увидел один из прохожих. Он рассказал об этом полиции.

Таким образом экипажи парижской полиции смогли опознать подозреваемого и арестовать его дома в восьмом округе Парижа.

Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы.

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Напомним, ранее в Запорожье в результате перестрелки в кафе пострадали 5 человек.

Правонарушители — жители Запорожья. Одному 29 лет, другому — 34.