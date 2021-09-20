РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12047 посетителей онлайн
Новости
8 766 17

Россиянин устроил стрельбу на Елисейских полях в Париже, четверо пострадавших

Россиянин устроил стрельбу на Елисейских полях в Париже, четверо пострадавших

Мужчина, подозреваемый в стрельбе по прохожих из отвесной винтовки на Елисейских полях в Париже, был арестован и взят под стражу в воскресенье, 19 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.ICTV.

Сообщается, что по данным BFMTV, он гражданин России 1988 года рождения.

В результате стрельбы четыре человека пострадали.

В ночь с субботы на воскресенье он выстрелил в человека, который ехал на скутере, что увидел один из прохожих. Он рассказал об этом полиции.

Таким образом экипажи парижской полиции смогли опознать подозреваемого и арестовать его дома в восьмом округе Парижа.

Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Буковинец на Volkswagen обстрелял Daewoo из пневматического пистолета после спора с водителем, - полиция Черновцов. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее в Запорожье в результате перестрелки в кафе пострадали 5 человек.

Правонарушители — жители Запорожья. Одному 29 лет, другому — 34.

Париж (415) россия (95372) стрельба (3251)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
А нахрена вы казламордому визу выдали? Вот и получайте, силь ву пле!
показать весь комментарий
20.09.2021 09:31
+17
Отмечал переименование "Шампанского" в "Бояру"..
показать весь комментарий
20.09.2021 09:22
+15
ЕС до сих пор не понял, с кем имеет дело в лице РФ. Ну хай разгребают результаты своей беспечности и толерантности.
показать весь комментарий
20.09.2021 09:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отмечал переименование "Шампанского" в "Бояру"..
показать весь комментарий
20.09.2021 09:22 Ответить
Что такое "отвесная" винтовка?
показать весь комментарий
20.09.2021 09:24 Ответить
З такої вже не "вистрелиш". Якщо обвис, то тільки посциш.
показать весь комментарий
20.09.2021 09:29 Ответить
ПУТИНА ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН !)

показать весь комментарий
20.09.2021 09:25 Ответить
Допусти до цивілізації мавпу.
показать весь комментарий
20.09.2021 09:27 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2021 09:28 Ответить
А нахрена вы казламордому визу выдали? Вот и получайте, силь ву пле!
показать весь комментарий
20.09.2021 09:31 Ответить
ЕС до сих пор не понял, с кем имеет дело в лице РФ. Ну хай разгребают результаты своей беспечности и толерантности.
показать весь комментарий
20.09.2021 09:38 Ответить
Рузкэ и жабоеды братья навек
показать весь комментарий
20.09.2021 10:20 Ответить
абидєлся шо британці відбили клієнтів з Австралії.
показать весь комментарий
20.09.2021 10:39 Ответить
Хранция!!! больше кацапов! еще больше!!!! ЭТО ВАШИ БРАТЬЯ!!!ё!!
показать весь комментарий
20.09.2021 11:34 Ответить
лаптия напала на Францию? Уже можно так считать? Не? Напрасно.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:56 Ответить
Немцев и французов не жалко
показать весь комментарий
20.09.2021 11:57 Ответить
 
 