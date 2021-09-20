Росіянин влаштував стрілянину на Єлисейських полях у Парижі, четверо постраждалих
Чоловік, підозрюваний у стрілянині по перехожих з прямовисної гвинтівки на Єлисейських полях у Парижі, був заарештований і взятий під варту в неділю, 19 вересня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.ICTV.
Повідомляється, що за даними BFMTV, він громадянин Росії 1988 року народження.
У результаті стрілянини чотири людини постраждали.
У ніч із суботи на неділю він вистрілив у людину, яка їхала на скутері, що побачив один з перехожих. Він розповів про це поліції.
Таким чином, екіпажі паризької поліції змогли впізнати підозрюваного і заарештувати його вдома у восьмому окрузі Парижа.
Поки невідомо, що стало причиною стрілянини.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі в результаті перестрілки в кафе постраждали 5 осіб.
Правопорушники - жителі Запоріжжя. Одному 29 років, іншому - 34.
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