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Росіянин влаштував стрілянину на Єлисейських полях у Парижі, четверо постраждалих

Росіянин влаштував стрілянину на Єлисейських полях у Парижі, четверо постраждалих

Чоловік, підозрюваний у стрілянині по перехожих з прямовисної гвинтівки на Єлисейських полях у Парижі, був заарештований і взятий під варту в неділю, 19 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.ICTV.

Повідомляється, що за даними BFMTV, він громадянин Росії 1988 року народження.

У результаті стрілянини чотири людини постраждали.

У ніч із суботи на неділю він вистрілив у людину, яка їхала на скутері, що побачив один з перехожих. Він розповів про це поліції.

Таким чином, екіпажі паризької поліції змогли впізнати підозрюваного і заарештувати його вдома у восьмому окрузі Парижа.

Поки невідомо, що стало причиною стрілянини.

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Нагадаємо, раніше в Запоріжжі в результаті перестрілки в кафе постраждали 5 осіб.

Правопорушники - жителі Запоріжжя. Одному 29 років, іншому - 34.

Автор: 

Париж (214) росія (64935) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+20
А нахрена вы казламордому визу выдали? Вот и получайте, силь ву пле!
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20.09.2021 09:31
+17
Отмечал переименование "Шампанского" в "Бояру"..
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20.09.2021 09:22
+15
ЕС до сих пор не понял, с кем имеет дело в лице РФ. Ну хай разгребают результаты своей беспечности и толерантности.
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20.09.2021 09:38
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Отмечал переименование "Шампанского" в "Бояру"..
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20.09.2021 09:22 Відповісти
Что такое "отвесная" винтовка?
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20.09.2021 09:24 Відповісти
З такої вже не "вистрелиш". Якщо обвис, то тільки посциш.
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20.09.2021 09:29 Відповісти
ПУТИНА ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН !)

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20.09.2021 09:25 Відповісти
Допусти до цивілізації мавпу.
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20.09.2021 09:27 Відповісти
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20.09.2021 09:28 Відповісти
А нахрена вы казламордому визу выдали? Вот и получайте, силь ву пле!
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20.09.2021 09:31 Відповісти
ЕС до сих пор не понял, с кем имеет дело в лице РФ. Ну хай разгребают результаты своей беспечности и толерантности.
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20.09.2021 09:38 Відповісти
Рузкэ и жабоеды братья навек
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20.09.2021 10:20 Відповісти
абидєлся шо британці відбили клієнтів з Австралії.
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20.09.2021 10:39 Відповісти
Хранция!!! больше кацапов! еще больше!!!! ЭТО ВАШИ БРАТЬЯ!!!ё!!
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20.09.2021 11:34 Відповісти
лаптия напала на Францию? Уже можно так считать? Не? Напрасно.
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20.09.2021 11:56 Відповісти
Немцев и французов не жалко
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20.09.2021 11:57 Відповісти
 
 