Российских наступательных группировок на территории Беларуси нет, - Наев

Россия в рамках учений "Запад-2021" перебросила в Беларусь отдельные подразделения Западного военного округа Вооруженных сил РФ. Однако российских наступательных группировок на территории Беларуси нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наиболее опасным фактором со стороны России следует считать максимальное приближение районов проведения учений к границам Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли Иллирию во время учений по стрельбе: повреждены храм 19 века, магазин и Дом культуры, есть пострадавшие среди гражданских, - ГУР

"Другим опасным фактором усматривается имитация или демонстрация возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок на территории Беларуси. Сейчас признаков создания противником наступательных группировок войск не обнаружено, ситуация остается контролируемой и продолжает отслеживаться", - заявил он.

"В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск. Главная задача – предотвратить любые действия РФ, не допустить дестабилизации обстановки и избежать втягивания ВС Украины в возможные провокации", - добавил Наев.