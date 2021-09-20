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Новости Агрессия России против Украины
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Российских наступательных группировок на территории Беларуси нет, - Наев

Российских наступательных группировок на территории Беларуси нет, - Наев

Россия в рамках учений "Запад-2021" перебросила в Беларусь отдельные подразделения Западного военного округа Вооруженных сил РФ. Однако российских наступательных группировок на территории Беларуси нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наиболее опасным фактором со стороны России следует считать максимальное приближение районов проведения учений к границам Украины.

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"Другим опасным фактором усматривается имитация или демонстрация возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок на территории Беларуси. Сейчас признаков создания противником наступательных группировок войск не обнаружено, ситуация остается контролируемой и продолжает отслеживаться", - заявил он.

"В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск. Главная задача – предотвратить любые действия РФ, не допустить дестабилизации обстановки и избежать втягивания ВС Украины в возможные провокации", - добавил Наев.

Автор: 

армия РФ (19067) Беларусь (7887) россия (95372) военные учения (3457) Наев Сергей (345)


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Топ комментарии
+11
Все правильно, на провокації не потрібно вестись, саме так гібридно і намагається Росія вести з нами війну! Ми готові до будь яких дій!!!
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20.09.2021 11:03
+10
"Уникнення и провокации" - это типа как белорусы сами свой погранзнак обстреляли и т.п. Тут реально треба обережно підходити...
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20.09.2021 10:47
+10
Відповідь командуючого : "В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск". Це означає, що ми готові до любого розвитку дійства.
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20.09.2021 11:07
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Поки що. Але вони привезуть туди озброєння для нападу. Організують все, підготують, крок за кроком.
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20.09.2021 10:08 Ответить
Я так розумію, Ksenia, маєте власну розвідку, володієте ситуацією, так чому досі не у війську, ...чи то, вибачте...Ваші фантазії, догадки, думки, тривоги, страхи..і т.д.
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20.09.2021 11:48 Ответить
Я просто реаліст.

А ви продовжуйте вірити зеленському, який пообіцяв закінчити війну припинивши стріляти.
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20.09.2021 11:52 Ответить
Ага. Под Иловайском тоже говорили что росийских войск нету даже когда там началось месиво, а Петька проводил как нивчем небывало парад и всех называл зрадофилами
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20.09.2021 10:17 Ответить
Якщо Ви зараз на службі, або були тоді , під час Ілловайська, я ще зрозумів, але якщо не маєте ніякого відношення до тих подій, або служби взагалі, то нічого свої п'ять копійок вставляти аби просто так
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20.09.2021 11:50 Ответить
"уникнути втягування ЗС України в можливі провокації". Амінь.
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20.09.2021 10:32 Ответить
"Уникнення и провокации" - это типа как белорусы сами свой погранзнак обстреляли и т.п. Тут реально треба обережно підходити...
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20.09.2021 10:47 Ответить
Ответ командующего на ситуацию в Белоруссии: "В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск." Полностью удовлетворяет. Источник:
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20.09.2021 10:45 Ответить
Все правильно, на провокації не потрібно вестись, саме так гібридно і намагається Росія вести з нами війну! Ми готові до будь яких дій!!!
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20.09.2021 11:03 Ответить
Відповідь командуючого : "В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск". Це означає, що ми готові до любого розвитку дійства.
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20.09.2021 11:07 Ответить
Треба розуміти, що рівень загроз буває різним. Потенційна загроза є завжди. А безпосередньої загрози у вигляді накопичування техніки, авіації, особового складу- немає. Це дані нашої розві
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20.09.2021 11:23 Ответить
... ТЫ ВИДИШЬ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ КАЦАПСКИЕ ГРУППИРОВКИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЕЛОРУСКОМ ОКРУГЕ? ___ НИКАК НЕТ! ___ А ОНИ ЕСТЬ!
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20.09.2021 11:36 Ответить
Армия готова к любому развитию ситуации, не стоит паниковать все под контролем!
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20.09.2021 11:37 Ответить
Армії не платять кошти. Не озброюють. А накази віддає якесь трусовате чмо.

Я не думаю, що ми готові до чого небудь , окрім поразки.
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20.09.2021 11:54 Ответить
Слухай , провокаторша, Ksenia, ти не зрозуміла досі на кого ти працюєш, чи що, якщо щось не влаштовує, то сама щось бери і роби для того, щоб краще було, а сіяти паніку і просто ляпати язиком що попало, то ж ГНИЛА справа. НИТИ завжди легче ніж РОБИТИ!!
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20.09.2021 12:03 Ответить
Та ви вже наробили. Всіх заразом.

Дурники.

Вас попереджали, що при зелі буде швах, та хто слухав.

Вас знову попереджають. Результат той самий.
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20.09.2021 12:09 Ответить
Та звісно, доведеться жінкам. Бо вам несила.
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21.09.2021 00:07 Ответить
Наші відповідь надають адекватну, хлопці з передової не раз розказували, що ніхто не забороняє відповідь давати, головне на провокації невестись, вони в ООС все грамотно роблять!!!
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20.09.2021 11:47 Ответить
Якщо хтось в коментарях просто ляпає язиком що типу ...заборонена відповідь на обстріли, або типу...зрада...зрада...скор ш за все ви це прочитали в провокаційних ЗМІ, не взнали , кому належать ці ЗМІ просто навідь не впевнені, чи дійсно це так, або хтось щось чув, ТО НІЧОГО розповсюджувати те , що не знаєте, відповідь дають незалежно від того знаєте ви це чи ні, є ті що СЛУЖАТЬ цілодобово і знають ситуацію. Подумайте, перш ніж передавати якусь дезінформацію.
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20.09.2021 11:59 Ответить
Хвостен, це ж ви відверто брешете.

Вся країна була свідком порятунку Журавля. Його заборонили рятувати. Вище керівництво.

Кинуло напризволяще.
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20.09.2021 12:11 Ответить
Диви, скільки полайкали! І всі з нулями.
З однієї ферми, бро?
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21.09.2021 00:09 Ответить
звичайно ж. Дивився список - незнайомі новостворені дружно лайкають Volod Hvosten. Одні і ті самі. Я б, як українець, хотів би вірити цьому хвостену, але ж як реаліст розумію, що цей і подібні лише присипляють нашу пильність.
Я сюди зайшов із
там трохи інша інормація ніж від Наєва.
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26.09.2021 10:23 Ответить
Так это пока нет...
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20.09.2021 12:47 Ответить
Їх нема, але не потрібно втрачати пильність. Наші північні сусіди дуже підступні.

Тримаймо порох сухим!
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20.09.2021 12:48 Ответить
Треба бути завжди готовим до погіршення ситуації на північних кордонах держави.
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20.09.2021 16:26 Ответить
Наша розвідка и розвідка наших партнерів цілодобово відслежує все що триває поблізу кордонів України. Збройні Сили України у постійної готовності дати адекватну відповідь на всі загрози.
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20.09.2021 16:30 Ответить
Возможны любые варианты развития ситуации, потому постоянно проводится оценка обстановки и в готовности нужный комплект войск. Все по классике. Всегда Готовы...
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20.09.2021 17:13 Ответить
Гидко читати всі ці погані замовні коментарі. "Вірно команедувач каже..." "Не піддаваймося..." "Блаблабла..." Блювати хочеться.

"Не має наступальних угрупувань". Ви, дауни, що потрібно, щоб угрупування стало наступальним? Лише віддати відповідний наказ. Кацапському танку пох в якій бік стріляти та їхати.

Запустили в тему заспокоюючих ботів для ідіотів, в кращих москальських традиціях.

Цензоре, від вас такого не очікував. На кого ви перетворюєтесь?
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21.09.2021 09:05 Ответить
 
 