Российских наступательных группировок на территории Беларуси нет, - Наев
Россия в рамках учений "Запад-2021" перебросила в Беларусь отдельные подразделения Западного военного округа Вооруженных сил РФ. Однако российских наступательных группировок на территории Беларуси нет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, наиболее опасным фактором со стороны России следует считать максимальное приближение районов проведения учений к границам Украины.
"Другим опасным фактором усматривается имитация или демонстрация возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок на территории Беларуси. Сейчас признаков создания противником наступательных группировок войск не обнаружено, ситуация остается контролируемой и продолжает отслеживаться", - заявил он.
"В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск. Главная задача – предотвратить любые действия РФ, не допустить дестабилизации обстановки и избежать втягивания ВС Украины в возможные провокации", - добавил Наев.
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А ви продовжуйте вірити зеленському, який пообіцяв закінчити війну припинивши стріляти.
Я не думаю, що ми готові до чого небудь , окрім поразки.
Дурники.
Вас попереджали, що при зелі буде швах, та хто слухав.
Вас знову попереджають. Результат той самий.
Вся країна була свідком порятунку Журавля. Його заборонили рятувати. Вище керівництво.
Кинуло напризволяще.
З однієї ферми, бро?
Я сюди зайшов із
там трохи інша інормація ніж від Наєва.
Тримаймо порох сухим!
"Не має наступальних угрупувань". Ви, дауни, що потрібно, щоб угрупування стало наступальним? Лише віддати відповідний наказ. Кацапському танку пох в якій бік стріляти та їхати.
Запустили в тему заспокоюючих ботів для ідіотів, в кращих москальських традиціях.
Цензоре, від вас такого не очікував. На кого ви перетворюєтесь?