Російських наступальних угруповань на території Білорусі немає, - Наєв
Росія в межах навчань "Захід-2021" перекинула в Білорусь окремі підрозділи Західного військового округу Збройних сил РФ. Однак російських наступальних угруповань на території Білорусі немає.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, найбільш небезпечним фактором з боку Росії слід вважати максимальне наближення районів проведення навчань до кордонів України.
"Іншим небезпечним фактором вбачається імітація або демонстрація повернення російських підрозділів в пункти постійної дислокації після завершення навчань і приховане створення угруповань на території Білорусі. Зараз ознак створення противником наступальних угруповань військ не виявлено, ситуація залишається контрольованою і продовжує відслідковуватися", - заявив він.
"Загалом ми передбачаємо різні варіанти розвитку ситуації, тому безперервно проводимо моніторинг обстановки і утримуємо в готовності відповідний комплект військ. Головне завдання - запобігти будь-яким діям РФ, не допустити дестабілізації обстановки й уникнути втягування ЗС України в можливі провокації", - додав Наєв.
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А ви продовжуйте вірити зеленському, який пообіцяв закінчити війну припинивши стріляти.
Я не думаю, що ми готові до чого небудь , окрім поразки.
Дурники.
Вас попереджали, що при зелі буде швах, та хто слухав.
Вас знову попереджають. Результат той самий.
Вся країна була свідком порятунку Журавля. Його заборонили рятувати. Вище керівництво.
Кинуло напризволяще.
З однієї ферми, бро?
Я сюди зайшов із
там трохи інша інормація ніж від Наєва.
Тримаймо порох сухим!
"Не має наступальних угрупувань". Ви, дауни, що потрібно, щоб угрупування стало наступальним? Лише віддати відповідний наказ. Кацапському танку пох в якій бік стріляти та їхати.
Запустили в тему заспокоюючих ботів для ідіотів, в кращих москальських традиціях.
Цензоре, від вас такого не очікував. На кого ви перетворюєтесь?