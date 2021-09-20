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Новини Агресія Росії проти України
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Російських наступальних угруповань на території Білорусі немає, - Наєв

Російських наступальних угруповань на території Білорусі немає, - Наєв

Росія в межах навчань "Захід-2021" перекинула в Білорусь окремі підрозділи Західного військового округу Збройних сил РФ. Однак російських наступальних угруповань на території Білорусі немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільш небезпечним фактором з боку Росії слід вважати максимальне наближення районів проведення навчань до кордонів України.

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"Іншим небезпечним фактором вбачається імітація або демонстрація повернення російських підрозділів в пункти постійної дислокації після завершення навчань і приховане створення угруповань на території Білорусі. Зараз ознак створення противником наступальних угруповань військ не виявлено, ситуація залишається контрольованою і продовжує відслідковуватися", - заявив він.

"Загалом ми передбачаємо різні варіанти розвитку ситуації, тому безперервно проводимо моніторинг обстановки і утримуємо в готовності відповідний комплект військ. Головне завдання - запобігти будь-яким діям РФ, не допустити дестабілізації обстановки й уникнути втягування ЗС України в можливі провокації", - додав Наєв.

Автор: 

армія рф (17216) Білорусь (7925) росія (64935) військові навчання (2775) Наєв Сергій (352)


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Топ коментарі
+11
Все правильно, на провокації не потрібно вестись, саме так гібридно і намагається Росія вести з нами війну! Ми готові до будь яких дій!!!
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20.09.2021 11:03
+10
"Уникнення и провокации" - это типа как белорусы сами свой погранзнак обстреляли и т.п. Тут реально треба обережно підходити...
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20.09.2021 10:47
+10
Відповідь командуючого : "В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск". Це означає, що ми готові до любого розвитку дійства.
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20.09.2021 11:07
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Поки що. Але вони привезуть туди озброєння для нападу. Організують все, підготують, крок за кроком.
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20.09.2021 10:08 Відповісти
Я так розумію, Ksenia, маєте власну розвідку, володієте ситуацією, так чому досі не у війську, ...чи то, вибачте...Ваші фантазії, догадки, думки, тривоги, страхи..і т.д.
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20.09.2021 11:48 Відповісти
Я просто реаліст.

А ви продовжуйте вірити зеленському, який пообіцяв закінчити війну припинивши стріляти.
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20.09.2021 11:52 Відповісти
Ага. Под Иловайском тоже говорили что росийских войск нету даже когда там началось месиво, а Петька проводил как нивчем небывало парад и всех называл зрадофилами
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20.09.2021 10:17 Відповісти
Якщо Ви зараз на службі, або були тоді , під час Ілловайська, я ще зрозумів, але якщо не маєте ніякого відношення до тих подій, або служби взагалі, то нічого свої п'ять копійок вставляти аби просто так
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20.09.2021 11:50 Відповісти
"уникнути втягування ЗС України в можливі провокації". Амінь.
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20.09.2021 10:32 Відповісти
"Уникнення и провокации" - это типа как белорусы сами свой погранзнак обстреляли и т.п. Тут реально треба обережно підходити...
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20.09.2021 10:47 Відповісти
Ответ командующего на ситуацию в Белоруссии: "В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск." Полностью удовлетворяет. Источник:
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20.09.2021 10:45 Відповісти
Все правильно, на провокації не потрібно вестись, саме так гібридно і намагається Росія вести з нами війну! Ми готові до будь яких дій!!!
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20.09.2021 11:03 Відповісти
Відповідь командуючого : "В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск". Це означає, що ми готові до любого розвитку дійства.
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20.09.2021 11:07 Відповісти
Треба розуміти, що рівень загроз буває різним. Потенційна загроза є завжди. А безпосередньої загрози у вигляді накопичування техніки, авіації, особового складу- немає. Це дані нашої розві
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20.09.2021 11:23 Відповісти
... ТЫ ВИДИШЬ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ КАЦАПСКИЕ ГРУППИРОВКИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЕЛОРУСКОМ ОКРУГЕ? ___ НИКАК НЕТ! ___ А ОНИ ЕСТЬ!
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20.09.2021 11:36 Відповісти
Армия готова к любому развитию ситуации, не стоит паниковать все под контролем!
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20.09.2021 11:37 Відповісти
Армії не платять кошти. Не озброюють. А накази віддає якесь трусовате чмо.

Я не думаю, що ми готові до чого небудь , окрім поразки.
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20.09.2021 11:54 Відповісти
Слухай , провокаторша, Ksenia, ти не зрозуміла досі на кого ти працюєш, чи що, якщо щось не влаштовує, то сама щось бери і роби для того, щоб краще було, а сіяти паніку і просто ляпати язиком що попало, то ж ГНИЛА справа. НИТИ завжди легче ніж РОБИТИ!!
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20.09.2021 12:03 Відповісти
Та ви вже наробили. Всіх заразом.

Дурники.

Вас попереджали, що при зелі буде швах, та хто слухав.

Вас знову попереджають. Результат той самий.
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20.09.2021 12:09 Відповісти
Та звісно, доведеться жінкам. Бо вам несила.
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21.09.2021 00:07 Відповісти
Наші відповідь надають адекватну, хлопці з передової не раз розказували, що ніхто не забороняє відповідь давати, головне на провокації невестись, вони в ООС все грамотно роблять!!!
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20.09.2021 11:47 Відповісти
Якщо хтось в коментарях просто ляпає язиком що типу ...заборонена відповідь на обстріли, або типу...зрада...зрада...скор ш за все ви це прочитали в провокаційних ЗМІ, не взнали , кому належать ці ЗМІ просто навідь не впевнені, чи дійсно це так, або хтось щось чув, ТО НІЧОГО розповсюджувати те , що не знаєте, відповідь дають незалежно від того знаєте ви це чи ні, є ті що СЛУЖАТЬ цілодобово і знають ситуацію. Подумайте, перш ніж передавати якусь дезінформацію.
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20.09.2021 11:59 Відповісти
Хвостен, це ж ви відверто брешете.

Вся країна була свідком порятунку Журавля. Його заборонили рятувати. Вище керівництво.

Кинуло напризволяще.
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20.09.2021 12:11 Відповісти
Диви, скільки полайкали! І всі з нулями.
З однієї ферми, бро?
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21.09.2021 00:09 Відповісти
звичайно ж. Дивився список - незнайомі новостворені дружно лайкають Volod Hvosten. Одні і ті самі. Я б, як українець, хотів би вірити цьому хвостену, але ж як реаліст розумію, що цей і подібні лише присипляють нашу пильність.
Я сюди зайшов із
там трохи інша інормація ніж від Наєва.
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26.09.2021 10:23 Відповісти
Так это пока нет...
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20.09.2021 12:47 Відповісти
Їх нема, але не потрібно втрачати пильність. Наші північні сусіди дуже підступні.

Тримаймо порох сухим!
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20.09.2021 12:48 Відповісти
Треба бути завжди готовим до погіршення ситуації на північних кордонах держави.
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20.09.2021 16:26 Відповісти
Наша розвідка и розвідка наших партнерів цілодобово відслежує все що триває поблізу кордонів України. Збройні Сили України у постійної готовності дати адекватну відповідь на всі загрози.
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20.09.2021 16:30 Відповісти
Возможны любые варианты развития ситуации, потому постоянно проводится оценка обстановки и в готовности нужный комплект войск. Все по классике. Всегда Готовы...
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20.09.2021 17:13 Відповісти
Гидко читати всі ці погані замовні коментарі. "Вірно команедувач каже..." "Не піддаваймося..." "Блаблабла..." Блювати хочеться.

"Не має наступальних угрупувань". Ви, дауни, що потрібно, щоб угрупування стало наступальним? Лише віддати відповідний наказ. Кацапському танку пох в якій бік стріляти та їхати.

Запустили в тему заспокоюючих ботів для ідіотів, в кращих москальських традиціях.

Цензоре, від вас такого не очікував. На кого ви перетворюєтесь?
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21.09.2021 09:05 Відповісти
 
 