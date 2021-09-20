Черноморский флот РФ начал крупные учения
Порядка 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России (ЧФ) вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.
Об этом сообщила пресс-служба флота в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты", - говорится в сообщении.
По данным флота, на морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки условного противника с воздуха.
По словам военных, в учениях корабельных сил задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. Следить за действиями участников учения будут с помощью беспилотников, добавили в ЧФ.
Ранее в понедельник пресс-служба Черноморского флота сообщила, что зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" отработали на Керченском полуострове (восточная часть Крыма) уничтожение крылатых ракет.
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Сообщают о стрельбе на Пермском государственном университете
https://russia.liveuamap.com/en/2021/20-september-shooting-in-perm-state-university-there-are
Жаль, что лучший "авианосец""сверхдержавы" кузя не принимает участие...
кацапам надо обязательно проводить учения параллельно с учениями "условного противника". Чтобы потолкаться тушками и кого-то напрячь. Клинические долбо№бы