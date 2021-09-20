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Новости
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Черноморский флот РФ начал крупные учения

Черноморский флот РФ начал крупные учения

Порядка 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России (ЧФ) вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.

Об этом сообщила пресс-служба флота в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты", - говорится в сообщении.

По данным флота, на морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки условного противника с воздуха.

По словам военных, в учениях корабельных сил задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. Следить за действиями участников учения будут с помощью беспилотников, добавили в ЧФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские фрегаты в Черном море учились уничтожать суда условного противника "на фоне захода кораблей НАТО"

Ранее в понедельник пресс-служба Черноморского флота сообщила, что зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" отработали на Керченском полуострове (восточная часть Крыма) уничтожение крылатых ракет.

Автор: 

военные учения (3457) Черноморский флот РФ (1557)


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Топ комментарии
+3
Утро на ******** началось не с кофе

Сообщают о стрельбе на Пермском государственном университете

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20.09.2021 11:11
+2
На Московії стрілянина у пермському державному університеті, є убиті.
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20.09.2021 11:22
+1
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20.09.2021 11:05
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20.09.2021 11:05 Ответить
Звучит как реклама.....Но вообщем все верно, сил и средств у руских достаточно чтобы не питать илюзий насчет силового варианта в бассейне Черного моря.
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20.09.2021 11:07 Ответить
Утро на ******** началось не с кофе

Сообщают о стрельбе на Пермском государственном университете

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20.09.2021 11:11 Ответить
а город подумал - ученья идут!........................................................
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20.09.2021 11:21 Ответить
На Московії стрілянина у пермському державному університеті, є убиті.
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20.09.2021 11:22 Ответить
Shooting in Perm' State University, there are casualties

https://russia.liveuamap.com/en/2021/20-september-shooting-in-perm-state-university-there-are
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20.09.2021 11:24 Ответить
С нетерпением ждем новостей.

Жаль, что лучший "авианосец""сверхдержавы" кузя не принимает участие...
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20.09.2021 11:16 Ответить
"Відкрити кінгстони!" - як діди.
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20.09.2021 11:22 Ответить
обычный рашн-ответ на рэпид трайдент-2021.

кацапам надо обязательно проводить учения параллельно с учениями "условного противника". Чтобы потолкаться тушками и кого-то напрячь. Клинические долбо№бы
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20.09.2021 11:25 Ответить
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20.09.2021 11:59 Ответить
может, хоть кто-то из них потопнет!???????
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20.09.2021 12:18 Ответить
 
 