Чорноморський флот РФ почав великі навчання

Близько 20 кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту Росії (ЧФ) вийшли в море з пунктів базування в Севастополі і Новоросійську для проведення навчань із виконанням ракетних і артилерійських стрільб.

Про це повідомила пресслужба флоту в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"У заході задіяно ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні і рятувальні судна, літаки і вертольоти", - сказано в повідомленні.

За даними флоту, на морських полігонах бойової підготовки екіпажі кораблів виконають ракетні та артилерійські стрільби у складі різнорідних тактичних груп, проведуть комплекс навчань із ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення і нанесення удару по береговому командному пункту, а також з відбиття атаки умовного противника з повітря.

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За словами військових, у навчаннях корабельних сил задіють літаки і вертольоти морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту. Стежитимуть за діями учасників навчання за допомогою безпілотників, додали в ЧФ.

Раніше в понеділок пресслужба Чорноморського флоту повідомила, що зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С" відпрацювали на Керченському півострові (східна частина Криму) знищення крилатих ракет.