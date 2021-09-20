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Чорноморський флот РФ почав великі навчання

Чорноморський флот РФ почав великі навчання

Близько 20 кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту Росії (ЧФ) вийшли в море з пунктів базування в Севастополі і Новоросійську для проведення навчань із виконанням ракетних і артилерійських стрільб.

Про це повідомила пресслужба флоту в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"У заході задіяно ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні і рятувальні судна, літаки і вертольоти", - сказано в повідомленні.

За даними флоту, на морських полігонах бойової підготовки екіпажі кораблів виконають ракетні та артилерійські стрільби у складі різнорідних тактичних груп, проведуть комплекс навчань із ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення і нанесення удару по береговому командному пункту, а також з відбиття атаки умовного противника з повітря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські фрегати в Чорному морі вчилися знищувати судна умовного противника "на тлі заходження кораблів НАТО"

За словами військових, у навчаннях корабельних сил задіють літаки і вертольоти морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту. Стежитимуть за діями учасників навчання за допомогою безпілотників, додали в ЧФ.

Раніше в понеділок пресслужба Чорноморського флоту повідомила, що зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С" відпрацювали на Керченському півострові (східна частина Криму) знищення крилатих ракет.

Автор: 

військові навчання (2775) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+3
Утро на ******** началось не с кофе

Сообщают о стрельбе на Пермском государственном университете

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20.09.2021 11:11
+2
На Московії стрілянина у пермському державному університеті, є убиті.
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20.09.2021 11:22
+1
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20.09.2021 11:05
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20.09.2021 11:05 Відповісти
Звучит как реклама.....Но вообщем все верно, сил и средств у руских достаточно чтобы не питать илюзий насчет силового варианта в бассейне Черного моря.
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20.09.2021 11:07 Відповісти
Утро на ******** началось не с кофе

Сообщают о стрельбе на Пермском государственном университете

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20.09.2021 11:11 Відповісти
а город подумал - ученья идут!........................................................
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20.09.2021 11:21 Відповісти
На Московії стрілянина у пермському державному університеті, є убиті.
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20.09.2021 11:22 Відповісти
Shooting in Perm' State University, there are casualties

https://russia.liveuamap.com/en/2021/20-september-shooting-in-perm-state-university-there-are
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20.09.2021 11:24 Відповісти
С нетерпением ждем новостей.

Жаль, что лучший "авианосец""сверхдержавы" кузя не принимает участие...
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20.09.2021 11:16 Відповісти
"Відкрити кінгстони!" - як діди.
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20.09.2021 11:22 Відповісти
обычный рашн-ответ на рэпид трайдент-2021.

кацапам надо обязательно проводить учения параллельно с учениями "условного противника". Чтобы потолкаться тушками и кого-то напрячь. Клинические долбо№бы
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20.09.2021 11:25 Відповісти
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20.09.2021 11:59 Відповісти
может, хоть кто-то из них потопнет!???????
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20.09.2021 12:18 Відповісти
 
 