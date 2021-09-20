Украина достигла значительных результатов в выполнении условий МВФ, - Минфин

Украина достигла значительных результатов в выполнении условий программы МВФ Stand-by.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шла речь на встрече министра финансов Украины Сергея Марченко с и.о. заместителя министра финансов США по международным отношениям Энди Бауколом, сообщает пресс-служба Минфина .

"Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в Украине, сотрудничество с МВФ, развитие инвестиционных проектов в Украине, реформирования государственных банков, а также двустороннее сотрудничество министерств финансов Украины и США", - говорится в сообщении.

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Марченко рассказал о приоритетах Минфина, которые заложенные в Государственном бюджете на 2022, в частности по сокращению дефицита бюджета до 3,5%, уменьшению государственного долга, росту минимальной заработной платы, достижению стабильного курса гривни, снижению инфляции и тому подобное.

"Украинская экономика продолжает восстанавливаться благодаря внутреннему спросу и благоприятным внешним условиям. Согласно прогнозу, мы ожидаем, что реальный ВВП Украины вырастет на 4,1% в 2021 году и на 3,8% - в 2022 году. Сотрудничество с Соединенными Штатами Америки является одним из наших приоритетов на пути восстановления. Оживление инвестиционной активности между нашими странами имеет решающее значение для долгосрочного экономического роста", - отметил министр финансов Украины.

Стороны также обсудили продолжение первого пересмотра программы МВФ, которое должно начаться на этой неделе.

"Кроме того, стороны отметили достижение Украиной значительных результатов в выполнении условий программы МВФ Stand-by", - отметили в Минфине.