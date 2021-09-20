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Україна досягла значних результатів у виконанні умов МВФ, - Мінфін

Україна досягла значних результатів у виконанні умов МВФ, - Мінфін

Україна досягла значних результатів у виконанні умов програми МВФ Stand-by.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося на зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з в.о. заступника міністра фінансів США з міжнародних відносин Енді Бауколом, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сторони обговорили поточну економічну ситуацію в Україні, співпрацю з МВФ, розвиток інвестиційних проектів в Україні, реформування державних банків, а також двосторонню співпрацю Міністерств фінансів України та США", - говориться в повідомленні.

Марченко розповів про пріоритети Мінфіну, закладені в Державному бюджеті на 2022 рік, зокрема, щодо скорочення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання мінімальної заробітної плати, стабільний курс гривні, зниження інфляції  тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія МВФ прибуде в Україну наступного тижня, - Мінфін

"Українська економіка продовжує відновлюватися завдяки внутрішньому попиту та сприятливим зовнішнім умовам. Згідно з прогнозом, ми очікуємо, що реальний ВВП України зросте на 4,1% у 2021 році та на 3,8% - у 2022 році. Співпраця зі Сполученими Штатами Америки є одним із наших пріоритетів на шляху відновлення. Пожвавлення інвестиційної активності між нашими країнами має вирішальне значення для довгострокового економічного зростання", - зауважив Міністр фінансів України.

Стороны також обговорили продовження першого перегляду програми МВФ, яке має розпочатися на наступному тижні.

"Окрім того, сторони наголосили на досягненні Україною значних результатів у виконанні умов програми МВФ Stand-by", - отметили в Минфине.

Автор: 

МВФ (3068) Мінфін (3627) США (22525) Марченко Сергій (574)


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жаль, МВФ не в курсе...
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20.09.2021 11:15 Відповісти
щойно дали 2лярди, а вже знову хочеться грошей
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20.09.2021 11:18 Відповісти
Так і живуть ЗЕбанати, очікуючи кожного разу чергову місію МВФ. І нічого не міняється.
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20.09.2021 11:19 Відповісти
Термін "очікування" вже 2 роки підміняє термін "отримання". Отакі-то бурхливі реформи, що МВФ постійно бачить в їх проведенні 1 крок вперед, а 2 кроки - назад.
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20.09.2021 11:18 Відповісти
Скажу больше- никогда ещё таких результатов не было 😉. Как и денег.
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20.09.2021 11:39 Відповісти
Значит скоро транши прекратятся.
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20.09.2021 11:47 Відповісти
зеленая мразь,плохо вылизывали!
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20.09.2021 14:25 Відповісти
 
 