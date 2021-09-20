Україна досягла значних результатів у виконанні умов МВФ, - Мінфін

Україна досягла значних результатів у виконанні умов програми МВФ Stand-by.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося на зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з в.о. заступника міністра фінансів США з міжнародних відносин Енді Бауколом, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сторони обговорили поточну економічну ситуацію в Україні, співпрацю з МВФ, розвиток інвестиційних проектів в Україні, реформування державних банків, а також двосторонню співпрацю Міністерств фінансів України та США", - говориться в повідомленні.

Марченко розповів про пріоритети Мінфіну, закладені в Державному бюджеті на 2022 рік, зокрема, щодо скорочення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання мінімальної заробітної плати, стабільний курс гривні, зниження інфляції тощо.

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"Українська економіка продовжує відновлюватися завдяки внутрішньому попиту та сприятливим зовнішнім умовам. Згідно з прогнозом, ми очікуємо, що реальний ВВП України зросте на 4,1% у 2021 році та на 3,8% - у 2022 році. Співпраця зі Сполученими Штатами Америки є одним із наших пріоритетів на шляху відновлення. Пожвавлення інвестиційної активності між нашими країнами має вирішальне значення для довгострокового економічного зростання", - зауважив Міністр фінансів України.

Стороны також обговорили продовження першого перегляду програми МВФ, яке має розпочатися на наступному тижні.

"Окрім того, сторони наголосили на досягненні Україною значних результатів у виконанні умов програми МВФ Stand-by", - отметили в Минфине.