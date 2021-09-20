Локальные карантинные меры являются более эффективными, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает, что общенациональные локдауны в Украине вряд ли нужны и возможны.

Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Возможны ли локдауны общенационального масштаба? Я не уверен, что такие ограничения нужны и возможны, потому что локальные карантинные меры могут решить те проблемы, которые есть. Однако локальные мероприятия будут применены к тем территориям, где люди не прививаются. Если работники учреждений и их клиенты будут иммунизированы, то проблем не будет. Я скажу честно, не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется", - подчеркнул глава Минфина.

По слова Марченко, влияние на бюджет минимальное, потому что нет локдауна.

"Если ограничения и будут, возможно, тогда влияние будет, если будет направлено меньше средств в сектор потребления. Например, в ресторанно-гостиничный бизнес, ведь он в первую очередь страдает от любых карантинных мер. Я не могу сказать, что это существенно повлияет на государственный бюджет. Впрочем, с точки зрения экономической активности, конечно, локдаун повлияет на финансовое состояние страны. Поэтому я еще раз призываю всех вакцинироваться", - добавил министр.

Читайте: Украина достигла значительных результатов в выполнении условий МВФ, - Минфин