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Новости Коронавирус и карантин
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Локальные карантинные меры являются более эффективными, - Марченко

Локальные карантинные меры являются более эффективными, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает, что общенациональные локдауны в Украине вряд ли нужны и возможны.

Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Возможны ли локдауны общенационального масштаба? Я не уверен, что такие ограничения нужны и возможны, потому что локальные карантинные меры могут решить те проблемы, которые есть. Однако локальные мероприятия будут применены к тем территориям, где люди не прививаются. Если работники учреждений и их клиенты будут иммунизированы, то проблем не будет. Я скажу честно, не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется", - подчеркнул глава Минфина.

По слова Марченко, влияние на бюджет минимальное, потому что нет локдауна.

"Если ограничения и будут, возможно, тогда влияние будет, если будет направлено меньше средств в сектор потребления. Например, в ресторанно-гостиничный бизнес, ведь он в первую очередь страдает от любых карантинных мер. Я не могу сказать, что это существенно повлияет на государственный бюджет. Впрочем, с точки зрения экономической активности, конечно, локдаун повлияет на финансовое состояние страны. Поэтому я еще раз призываю всех вакцинироваться", - добавил министр.

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Автор: 

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Нужны. Нужно вводить локдаун минимум на год.
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20.09.2021 12:11 Ответить
для таких короноупоротих .як ти я би ввів довічний локдаун...
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20.09.2021 12:22 Ответить
Влияние на бюджет ,уже два года оказывают тупые , недоумки зедебилы.Так что карантин ,это не критично .Критично работа нынешних кретинов.Показатели бюджета за 20 -21 год,это точно показывают.
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20.09.2021 12:19 Ответить
Это как виртуальный секс - по названию одинаково,а по эффекту бооольшая разница...им как всегда забить на людей!
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20.09.2021 12:21 Ответить
Я так понимаю, государство Разумкову совсем не помогает?
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20.09.2021 12:30 Ответить
"должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется"

должны ли платить налоги те, кто не вакцинируется?
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20.09.2021 12:45 Ответить
 
 