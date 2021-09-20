Локальні карантинні заходи є ефективнішими, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що загальнонаціональні локдауни в Україні навряд чи потрібні і можливі.
Про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Чи можливі локдауни загальнонаціонального масштабу? Я не впевнений, що такі обмеження потрібні і можливі, бо локальні карантинні заходи можуть вирішити ті проблеми, які є. Однак локальні заходи будуть застосовані до тих територій, де люди не вакцинуються. Якщо працівники закладів і їхні клієнти будуть імунізовані, то проблем не буде. Я скажу чесно, що не впевнений, чи має держава допомагат тим, хто не вакцинується", - подчеркнул глава Минфина.
По слова Марченко, вплив на бюджет мінімальний, бо немає локдауну.
"Якщо обмеження й будуть, можливо,тоді вплив буде, якщо буде спрямовано менше коштів у сектор споживання. Наприклад, у ресторанно-готельний бізнес, адже він у першу чергу страждає від будь-яких карантинних заходів. Я не можу сказати, що це суттєво вплине на державний бюджет. Втім, з погляду економічної активності, звичайно, локдаун вплине на фінансовий стан країни. Тому я ще раз закликаю всіх вакцинуватися", - додав міністр.
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должны ли платить налоги те, кто не вакцинируется?