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Новини Коронавірус і карантин
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Локальні карантинні заходи є ефективнішими, - Марченко

Локальні карантинні заходи є ефективнішими, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що загальнонаціональні локдауни в Україні навряд чи потрібні і можливі.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Чи можливі локдауни загальнонаціонального масштабу? Я не впевнений, що такі обмеження потрібні і можливі, бо локальні карантинні заходи можуть вирішити ті проблеми, які є. Однак локальні заходи будуть застосовані до тих територій, де люди не вакцинуються. Якщо працівники закладів і їхні клієнти будуть імунізовані, то проблем не буде. Я скажу чесно, що не впевнений, чи має держава допомагат тим, хто не вакцинується", - подчеркнул глава Минфина.

По слова Марченко, вплив на бюджет мінімальний, бо немає локдауну.

"Якщо обмеження й будуть, можливо,тоді вплив буде, якщо буде спрямовано менше коштів у сектор споживання. Наприклад, у ресторанно-готельний бізнес, адже він у першу чергу страждає від будь-яких карантинних заходів. Я не можу сказати, що це суттєво вплине на державний бюджет. Втім, з погляду економічної активності, звичайно, локдаун вплине на фінансовий стан країни. Тому я ще раз закликаю всіх вакцинуватися", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, - глава Мінфіну Марченко

Автор: 

карантин (18172) Марченко Сергій (574) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Нужны. Нужно вводить локдаун минимум на год.
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20.09.2021 12:11 Відповісти
для таких короноупоротих .як ти я би ввів довічний локдаун...
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20.09.2021 12:22 Відповісти
Влияние на бюджет ,уже два года оказывают тупые , недоумки зедебилы.Так что карантин ,это не критично .Критично работа нынешних кретинов.Показатели бюджета за 20 -21 год,это точно показывают.
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20.09.2021 12:19 Відповісти
Это как виртуальный секс - по названию одинаково,а по эффекту бооольшая разница...им как всегда забить на людей!
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20.09.2021 12:21 Відповісти
Я так понимаю, государство Разумкову совсем не помогает?
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20.09.2021 12:30 Відповісти
"должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется"

должны ли платить налоги те, кто не вакцинируется?
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20.09.2021 12:45 Відповісти
 
 