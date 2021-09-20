РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11430 посетителей онлайн
Новости Отопительный сезон
424 4

Техническая готовность регионов к отопительному сезону составляет более 90%, - Чернышов

Техническая готовность регионов к отопительному сезону составляет более 90%, - Чернышов

Регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на более чем 90%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Подготовка к отопительному сезону находится в фокусе внимания правительства, в том числе Министерства развития громад и территорий Украины. В первую очередь должны говорить о физической готовности. По данным органов местного самоуправления она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику", - подчеркнул глава Минрегиона Алексей Чернышов.

По его словам, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлено органам местного самоуправления.

Читайте: Суммы в платежках не должны увеличиваться, - в Минрегионе провели совещание по началу отопительного сезона

Автор: 

Газ (10223) уголь (1000) Минрегионразвития (137) отопительный сезон (528) Теплокоммунэнерго (91) Алексей Чернышов (150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вона готові ! А чи готові люди платити по таким високим тарифам ?
показать весь комментарий
20.09.2021 13:01 Ответить
Цього року питання не в тарифах. Коли путін відключить газ взимку, нам просто не вистачить потужностей відкачки з підземних сховищ щоб качати газ в ЄС і качати газ в реверс в східні регіони. Більшість областей України лишиться без газу і змушена буде підтримувати роботу котелень на альтернативному паливі - мазуті. А з мазутом не факт що ми готові, бо ми ніколи тим мазутом не топили котельні. Потрібні глобальні навчання по переходу на альтернативний мазут, щоб виявити які котельні реально готові, а які не готові. Де можуть приймати автоцистерни з мазутом і зберігати його в достатній кількості, а де не можуть. Тільки навчання по переходу на мазут під егідою ДСНС можуть проявити реальний стан комунальних котелень та систем опалення.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:35 Ответить
и я готов слюнявить по 2000 баксов за тысячу кубов))) слава богу в июле отрезал газ, чуйка у меня хорошая.
показать весь комментарий
20.09.2021 13:08 Ответить
Техническая это как? У 90% есть батареи и трубы, а 10% котелен не рабочие?
А насколько народ готов экономически?
показать весь комментарий
20.09.2021 14:06 Ответить
 
 