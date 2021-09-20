Техническая готовность регионов к отопительному сезону составляет более 90%, - Чернышов
Регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на более чем 90%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Подготовка к отопительному сезону находится в фокусе внимания правительства, в том числе Министерства развития громад и территорий Украины. В первую очередь должны говорить о физической готовности. По данным органов местного самоуправления она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику", - подчеркнул глава Минрегиона Алексей Чернышов.
По его словам, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлено органам местного самоуправления.
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А насколько народ готов экономически?