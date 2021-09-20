Технічна готовність регіонів до опалювального сезону становить понад 90%, - Чернишов

Регіони України технічно готові до старту опалювального сезону на більш ніж 90%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Підготовка до опалювального сезону перебуває у фокусі уваги уряду, зокрема й Міністерства розвитку громад та територій України. В першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком", - підкреслив глава Мінрегіону Олексій Чернишов.

За його словами, повноваження щодо встановлення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

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