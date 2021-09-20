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Новини Опалювальний сезон
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Технічна готовність регіонів до опалювального сезону становить понад 90%, - Чернишов

Технічна готовність регіонів до опалювального сезону становить понад 90%, - Чернишов

Регіони України технічно готові до старту опалювального сезону на більш ніж 90%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Підготовка до опалювального сезону перебуває у фокусі уваги уряду, зокрема й Міністерства розвитку громад та територій України. В першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком", - підкреслив глава Мінрегіону Олексій Чернишов.

За його словами, повноваження щодо встановлення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

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Автор: 

газ (10408) вугілля (2470) Мінрегіонрозвитку (751) опалювальний сезон (1744) Теплокомуненерго (541) Олексій Чернишов (274)


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Вона готові ! А чи готові люди платити по таким високим тарифам ?
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20.09.2021 13:01 Відповісти
Цього року питання не в тарифах. Коли путін відключить газ взимку, нам просто не вистачить потужностей відкачки з підземних сховищ щоб качати газ в ЄС і качати газ в реверс в східні регіони. Більшість областей України лишиться без газу і змушена буде підтримувати роботу котелень на альтернативному паливі - мазуті. А з мазутом не факт що ми готові, бо ми ніколи тим мазутом не топили котельні. Потрібні глобальні навчання по переходу на альтернативний мазут, щоб виявити які котельні реально готові, а які не готові. Де можуть приймати автоцистерни з мазутом і зберігати його в достатній кількості, а де не можуть. Тільки навчання по переходу на мазут під егідою ДСНС можуть проявити реальний стан комунальних котелень та систем опалення.
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20.09.2021 13:35 Відповісти
и я готов слюнявить по 2000 баксов за тысячу кубов))) слава богу в июле отрезал газ, чуйка у меня хорошая.
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20.09.2021 13:08 Відповісти
Техническая это как? У 90% есть батареи и трубы, а 10% котелен не рабочие?
А насколько народ готов экономически?
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20.09.2021 14:06 Відповісти
 
 