Технічна готовність регіонів до опалювального сезону становить понад 90%, - Чернишов
Регіони України технічно готові до старту опалювального сезону на більш ніж 90%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Підготовка до опалювального сезону перебуває у фокусі уваги уряду, зокрема й Міністерства розвитку громад та територій України. В першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком", - підкреслив глава Мінрегіону Олексій Чернишов.
За його словами, повноваження щодо встановлення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А насколько народ готов экономически?