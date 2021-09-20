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Новости Коронавирус и карантин
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Центр массовой вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре Киева

Центр массовой вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре Киева

Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в торгово-развлекательном центре River Mall по Днепровской набережной, 12 в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Дарницкой райгосадминистрации в Киеве.

Пункт вакцинации работает ежедневно с 12:00 до 18:00. Вакцинация проводится вакцинами AstraZeneca, Coronavac та Pfizer.

ТРЦ River Mall общей площадью 140 тыс. кв. м открылся в столице в 2019 году.

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Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me

Для вакцинации с собой необходимо иметь документы паспорт и идентификационный код.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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20.09.2021 15:05 Ответить
Для вакцинации с собой необходимо иметь документы паспорт и идентификационный код. Источник:

А Дия што, не падайдёть?
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20.09.2021 15:17 Ответить
Падайди и узнаешь.
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20.09.2021 16:19 Ответить
лжемедицину толкают по полной. лучше бы тонометр, глюкометр и кардиограмму так продвигали
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20.09.2021 15:30 Ответить
открылся центр овценации
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20.09.2021 16:20 Ответить
 
 