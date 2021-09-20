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Центр массовой вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре Киева
Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в торгово-развлекательном центре River Mall по Днепровской набережной, 12 в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Дарницкой райгосадминистрации в Киеве.
Пункт вакцинации работает ежедневно с 12:00 до 18:00. Вакцинация проводится вакцинами AstraZeneca, Coronavac та Pfizer.
ТРЦ River Mall общей площадью 140 тыс. кв. м открылся в столице в 2019 году.
Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me
Для вакцинации с собой необходимо иметь документы паспорт и идентификационный код.
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