Центр массовой вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре Киева

Центр массовой вакцинации от COVID-19 заработал в торгово-развлекательном центре River Mall по Днепровской набережной, 12 в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Дарницкой райгосадминистрации в Киеве.

Пункт вакцинации работает ежедневно с 12:00 до 18:00. Вакцинация проводится вакцинами AstraZeneca, Coronavac та Pfizer.

ТРЦ River Mall общей площадью 140 тыс. кв. м открылся в столице в 2019 году.

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Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me

Для вакцинации с собой необходимо иметь документы паспорт и идентификационный код.