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Новини Коронавірус і карантин
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Центр масової вакцинації проти COVID-19 відкрився в торговому центрі Києва

Центр масової вакцинації проти COVID-19 відкрився в торговому центрі Києва

Центр масової вакцинації проти COVID-19 запрацював у торгово-розважальному центрі River Mall на Дніпровській набережній, 12 у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дарницької райдержадміністрації в Києві.

Пункт вакцинації працює щодня з 12:00 до 18:00. Вакцинація проводиться вакцинами AstraZeneca, Coronavac та Pfizer.

ТРЦ River Mall загальною площею 140 тис. Кв. м відкрився в столиці в 2019 році.

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Записатися на вакцинацію можна через електронну систему Helsi.me

Для вакцинації із собою необхідно мати документи - паспорт та ідентифікаційний код.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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20.09.2021 15:05 Відповісти
Для вакцинации с собой необходимо иметь документы паспорт и идентификационный код. Источник:

А Дия што, не падайдёть?
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20.09.2021 15:17 Відповісти
Падайди и узнаешь.
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20.09.2021 16:19 Відповісти
лжемедицину толкают по полной. лучше бы тонометр, глюкометр и кардиограмму так продвигали
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20.09.2021 15:30 Відповісти
открылся центр овценации
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20.09.2021 16:20 Відповісти
 
 