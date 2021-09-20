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Центр масової вакцинації проти COVID-19 відкрився в торговому центрі Києва
Центр масової вакцинації проти COVID-19 запрацював у торгово-розважальному центрі River Mall на Дніпровській набережній, 12 у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дарницької райдержадміністрації в Києві.
Пункт вакцинації працює щодня з 12:00 до 18:00. Вакцинація проводиться вакцинами AstraZeneca, Coronavac та Pfizer.
ТРЦ River Mall загальною площею 140 тис. Кв. м відкрився в столиці в 2019 році.
Записатися на вакцинацію можна через електронну систему Helsi.me
Для вакцинації із собою необхідно мати документи - паспорт та ідентифікаційний код.
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