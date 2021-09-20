Вакцина Pfizer вызывает "стойкий" иммунитет у детей 5-11 лет, - BioNTech
Вакцина против коронавируса Pfizer является безопасной и вызывает "стойкий" иммунитет у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Среди общих побочных эффектов остается головная боль, усталость, боль в мышцах, озноб, лихорадка и тошнота.
Об этом заявила пресс-служба BioNTech, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Во время тестирования, в котором принимали участие более 2,2 тыс. детей, компания применяла треть объема от дозы, которой прививают подростков и взрослых. Интервал составлял - три недели.
Отмечается, что иммунный ответ и побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет были идентичны тем, что наблюдались во время исследований над людьми в возрасте от 16 до 25 лет.
Среди побочных эффектов можно отметить:
- утомление;
- головная боль;
- боль в мышцах;
- озноб;
- лихорадка;
- тошнота.
"Мы стремимся расширить защиту, обеспечиваемую вакциной, на это более молодое население, при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Delta и существенную угрозу, которую он представляет для детей", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
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Мы всей семьей переболели короной год назад. Ребено так же (7 лет на тот момент), но в очень легкой форме. В этом году преболели уже дельтой. Успели с женой и старшим сделать по первой прививке за месяц до этого. Перенесли намного легче, но вот младший больше двух недель это говно выкашливал. И где этот стойкий амунитет?!!! Или кто то скажет, что вакцина защищает в последствии лучше болезни? Нет!
Не верю.
Ukraine
Coronavirus Cases:
2,350,646
Deaths:
54,919
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Смотри, что подумал.
Вот, к примеру я.
В юности был стройн, имел кубики пресса и вообще на заболевания плевал с высокой колокольни. На инфекционные. Один раз болел ОРВИ... за все годы. А все потому - что тренировался. 3 тренировки в день... нагрузки иначе как дикими - не назвать.
Нагрузи меня сейчас половиной той нагрузки - я тупо сдохну (я сча потихоньку начинаю...). Без шуток. Натурально. Умру. Тчк.
А знаешь почему так будет?
Потому что я - забросил тренировки. Студенчество, алкоголь... и жрачка. Тока вот теперь тренировок чтобы нивелировать эти вещи - не было.
Результат - лишний вес и сопутствующие вопросы.
Так вот. Представим, что я опять пошел в бассейн (а это и вправду так). Как думаешь - смогу ли я вернуть форму, если не будет соотв. уровня нагрузок но я ограничусь скажем 1км три раза в неделю? Да нифига подобного.
А продолжай я тренироваться и увеличивать нагрузки... оно было бы иначе.
Смысл, я думаю, понятен.
Общий клеточный иммунитет никто не отменял.
После инициации горения пороха человек уже ничего не контролирует. Так же, как и после внесения в организм вируса.
Почитай раздел "Вариоляция" отсюда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
Это очень похоже на то, что предлагаешь ты.
Вот, смотри:
Так как натуральная оспа приводила к смертности в 10-20 раз больше, то вариоляция пользовалась поначалу широкой популярностью. Однако она не только иногда приводила к смерти привитых от оспы (в числе жертв был знаменитый теолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA) Джонатан Эдвардс в 1758 году), но зачастую сама вызывала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F эпидемии и не всегда предохраняла перенёсших инокуляцию от последующего заражения оспой; как указывал, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87) В. В. Святловский , отчасти это было связано с тем, что непосредственно прививками зачастую занимались неквалифицированные врачи и шарлатаны.
Не ты ли мне говорил, что мол даже если от прививок умрут немного, это хуже чем много от болезни?
Твой пост.
Ты говорил, мол антиваксы всегда так - когда от болезни умирает 40 так это норм, а от прививки 1 - так это фууу.
Пардон, оговорился. Замени в вопросе "хуже" на "лучше" и смысл будет точь-в-точь как в том посте и предыдущих выкладках по вероятности смерти, которые ты приводил, а также выкладок по синдрому внезапной смерти.
Твоя аргументация строилась на доводе, обобщая: "Лучше пусть несколько от прививок (да и то не доказано) чем 50к+ от самой короны", примерно так.
Ну так это слека меняет смысл фразы на противоположный.
Да, примерно так.
Эмм...
Уверен. Хотя бы потому, что оригинальный РНК не идет в комбинации ГМО-клетками человека (там еще Астра Зенеку глянь... та все они идут как ГМО, кстати у нас запрещенное вроде как):
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=09E1F20212A72173C225870600329F83
Вірус, що міститься у вакцині, вважається генетично модифікованим організмом (ГМО).
Неудивительно, что подвергающийся непоймикак измененному ГМО-вирусу организм - не справляется. Он ведь не рассчитан на это. Те кто его создал явно были поумнее нынешних ученых (хотя бы потому, что создать нас они смогли а не современные ученые), и создали под определенные задачи. И с определенными ограничителями. В которые пещерные троглодиты (по сравнительному уровню развития, хочешь оспорить - предъяви искусственно выращенного человека ) влезли своими кривыми руками вооруженными технологичными дубинами (опять же - сравнительно).
Вот и последствия.
Вполне логично предположить, что с нормальным, "недоработанным напильником" вирусом, он справится. Потому как рассчитан. А если глупый юзер его угробил, заливая вместо предусмотренной ТУ воды - водяру... или не выполнял заложенное по инструкции ТО, то ест спорт... как бы итог предсказуем.
Кстати. Ты говорил ранее, мол вакцины НЕ содержат вирус. В официальном реестре лекарственных препаратов написано недвусмысленно: "Вирус, содержащийся..."
З.Ы.: В спорте пауза. По идиотской причине. Поранил ногу. Об кошку...
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&lpage=2&query=%E2%E0%EA%F6%E8%ED%E0
Вироблений в генетично модифікованих клітинах нирки ембріона людини (HEK) 293. Цей продукт містить генетично модифіковані організми (ГМО).
Кстати еще раз про вирусы в вакцинах, которых, там, по твоим словам нет. Проскролль ниже и увидишь:
1 доза (0,5 мл) містить:
живий, атенуйований вірус кору1 (штам Enders` Edmonston B) - не менш ніж 1000 ТЦД50 (3,0 log ТЦД50);
Там где в вакцинах применяюют жизнеспособные вирусы, применяют только аттенуированные штаммы, а не дикие.
Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике). Так что вот это "Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм." - Ваше вранье.
"Безмаски - не более чем вероятность, да и то невеликая." - это на основе каких исследований установлено?
Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике).
Говоришь ты.
А Госреестр говорит, что есть:
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=09E1F20212A72173C225870600329F83
Вірус, що міститься у вакцині, вважається генетично модифікованим організмом (ГМО).
2. Окей, пусть ты уточнил мол типа только аттенуированные, а живые - нифига.
А теперь смотрим в тот же реестр:
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=864*****************************
Одна доза (2 мл) містить:
G1 реасортант* ? 2,2 х 106 ІО1,2/дозу
G2 реасортант* ? 2,8 х 106 ІО1,2/дозу
G3 реасортант* ? 2,2 х 106 ІО1,2/дозу
G4 реасортант* ? 2,0 х 106 ІО1,2/дозу
P1A[8] реасортант* ? 2,3 х 106 ІО1,2/дозу
*живі реасортанти людського та бичачого ротавірусів, вирощених на культурі клітин Vero
1Iнфекційні Oдиниці
2як нижній довірчий інтервал (p = 0,95)
Реасортант - это ж живой вирус, не аттенуированный.
Первая же блин строчка...
https://microbiol.elpub.ru/jour/article/view/874 В мире лицензированы и успешно применяются две аттенуированные ротавирусные вакцины - пентавалентная реассортантная Ротатек («Merck Sharp & Dohme B.V.», Нидерланды) и моновалентная Ротарикс («GlaxoSmithKline Trading», Бельгия).
https://microbiol.elpub.ru/jour Старейший в России научно-практический журнал «Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии» (Zhurnal mikrobiologii, èpidemiologii i immunobiologii - основное название для ссылок и поиска в базах данных) издается с 1924 г. Параллельные названия - Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology, ЖМЭИ. ISSN 0372-9311 (Print), ISSN 2686-7613 (Online).
Журнал (пусть даже самый старый, модный и крутой) пишет одно. Официальный реестр - второе. (Реально - третье).
Верить - кому?
В будущем компьютеры будут весить не более 1.5 тонн. (Журнал Popular Mechanics, 1949 г.)
Вот Вам еще одна публикация в "СМИ" - в Clinical Microbiology Reviews.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18202442/ Two new live, oral, attenuated rotavirus vaccines were licensed in 2006: the pentavalent bovine-human reassortant vaccine (RotaTeq) and the monovalent human rotavirus vaccine (Rotarix). Both vaccines have demonstrated very good safety and efficacy profiles in large clinical trials in western industrialized countries and in Latin America.
Помнишь - на примере больницы в которой моя дочка лечилась - обсуждали (там про бинтики было)?
А потому наши мнения не сходятся))
Мощная позиция.
Данные же расходятся, не так ли.
Вывод. Мне лгут. Кто-то из них. Или, учитывая вариант с бинтиками - оба, а реальность ваще иная.
Учитывая бинтики позиция проста. Всему что скажет Ляшко (а ранее - Степанов), как ответственный за бинтики - ложь. Потому как наглядный пример.
Для этого и существует реестр. Чтобы я мог посмотреть и убедиться в безопасности или... в чем угодно. Я, как потребитель, не должен искать "правильные" научные журналы, сопоставлять данные в них и так далее.
Если он содержит "неполную информацию" - то правильно называть это - "он лжет". Ибо как потребитель - именно я выбираю, какие детали мне нужно знать, а какие не нужно.
Что я вижу здесь: сознательно или нет, но часть информации как минимум - пытались скрыть. Со злым умыслом или нет - не принципиально. Они мне солгали.
Лжецам веры нет, понимаешь? Если они солгали в одном, то солгут в другом, третьем... Хотя на словах будут говорить мол "Та один раз не... (тут рифма)".
Это... тебе девушки изменяли когда-нибудь? Мне - да. И в итоге я выработал простейшую идею: если она один раз изменила, то есть солгала о своей верности - то она может это сделать еще раз. И веры ей нет.
Так и тут. Один раз солгали (ну хотя бы - когда признали что распыляли всякую ерунду и мыли улицы с антисептиком не потому что надо было, а чтоб напугать - есть прямое интервью Ляшка на эту тему где он это признает недвусмысленно и ясно), второй раз солгали (да хотя бы утаили часть информации в реестре) = солгут и в третий, и в четвертый... и всегда. Веры им нет.
2. http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/zak01?opendocument Реєстр ведеться з метою забезпечення: ідентифікації суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів на професійній основі з дотриманням відповідних стандартів та правил у цій сфері; організації статистичних спостережень у сфері обігу лікарських засобів; взаємодії на єдиних методичних засадах з базами даних інших центральних органів виконавчої влади; гласності та відкритості інформації про суб'єкти підприємницької діяльності; ідентифікації лікарських засобів, які закуповуються відповідно до абзацу сімнадцятого частини третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 1197-18 ). { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2015-п ) від 12.08.2015 }
2. Гласности и открытости о субъектах предпринимательской деятельности - подразумевает и об их продукции тоже, ибо её производство и дистрибуция - суть компонент той самой предпринимательской деятельности, в отношении которой реестр обеспечивает гласность и открытость.
2. То что ты подразумеваешь, не может быть основанием для официальных требований к сведениям, вносимым в реестр.
1 доза (0,05 мл) містить приблизно: 0,025 мг БЦЖ і 0,75-3,0 х 105 живих бактерій (Bacillus Calmette-Guerin).
Стоит ли напоминать, что бактерия имеет клетки?
Я могу понять, что ты утверждаешь, будто доработанные напильником клетки, в которых выращивали вирус - отделяют от него. Но ты утверждал будто вирусов в вакцинах нет...
А вот государственный реестр говорит что есть. И что они считаются ГМО.
Ты призываешь меня не верить госреестру? Государственному органу?))) И ты еще удивляешься, что я им в остальном не верю?))
2. Я ранее писал "Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике)."
Вектор - это генномодифицированный вирус, неспособный к размножению. Это контейнер для участка ДНК, которая будет продуцировать белок вируса при попадании в клетку человека.
И тут ты радостно решил мне открыть глаза. Это не вирусы ковида и не ГМО клетки человека.
Также ты ранее, писал, будто в вакцинах вирусов нет. Выяснили что есть. Ты уточнил, мол там только аттенуированные. Выяснили - что не только.
2. Ты пишешь, мол нету там вирусов и ГМО там тоже нету.
НО!
Вот что пишет государственный орган, который проводил сертификацию и исследования:
Вірус, що міститься у вакцині, вважається генетично модифікованим організмом (ГМО).
Вирус (!!!) СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ВАКЦИНЕ (!!!) считается ГМО.
Прямо написано - что в вакцине содержится вирус, являющийся ГМО.
Извини. Но оно так есть. Так написано. Это не я писал - все претензии к производителю и к минздраву.
Я писал, что в вакцинах нет ГМО клеток человека и это правда. О том, что в антиковидных вакцинах Астразенека и Спутник содержатся вектора, я написал сразу. А вектор и генномодифицированный вирус - это по отношению к векторам синонимы, для неспециалиста второй термин (менее специфичный, под него попадают не только вектора, а и любые искусственно модифицированные вирусы, в т.ч. способные к размножению.). Это как автомобиль называют "транспортное средство" в контексте документов понятно, но может означать и самолет и корабль.
Но сам вирус является ГМО. Это прямо написано, как и то что именно вирус (не вектор... не генномодифицированный вирус... не аттунуированный... в именно вирус) является ГМО.
Которое вроде как запрещено.
Но ездить можно и на том и на другом. То есть добираться из п.А в п.Б. Аналогия и тут...
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16#Text Ввезення харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських засобів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням, для безпосереднього вживання за призначенням можливе тільки за умови державної реєстрації відповідних ГМО джерел та переліченої у цій частині продукції.
Причем иногда - живой.
а) офицер банально был ... неквалифицирован
б) как я посмотрел, иногда мотоциклы относят к БТ, потому как определение БТ включает в себя и машины, обслуживающие БТ, но прямо не являющиеся танками или там самоходками.
У тебя же машинка вроде для ПВО, а не БТ...
https://microbiol.elpub.ru/jour/article/view/874 В мире лицензированы и успешно применяются две аттенуированные ротавирусные вакцины - пентавалентная реассортантная Ротатек («Merck Sharp & Dohme B.V.», Нидерланды) и моновалентная Ротарикс («GlaxoSmithKline Trading», Бельгия).
я НЕ предлагаю заражать здоровых людей вирусами без их на то согласия. Живыми, мертвыми, хоть серо-буро-малиновыми. я НЕ придумываю никаких ограничений для тех, кто отказывается вводить себе в организм вирусы. Любые.
Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм.
Безмаски - не более чем вероятность, да и то невеликая.
"Безмаски - не более чем вероятность, да и то невеликая." - это на основе каких исследований установлено?
Ага, не целый вирус, только его кусочек. Помню-помню этот аргумент... Но гарантированно. В "природной среде", например в маршрутке без маски - опять же вопрос вероятности.
На основе личного опыта а не сказок чиновников))) Ну ты знаешь, я все проверяю на себе. Ковидом за все время не болел. Про маски и маршрутки - ты в курсе как оно там.
"Серед загальних побічних ефектів залишається головний біль, втома, біль у м'язах, озноб, лихоманка і нудота." - характерно для
нвічкаспутнік, а не оригінального Pfizer .
Для інформації. Ще на пчатку пандемії світові вірусологи замітили феномен - діти до 11 років взагалі не хворіють на covid ! Згодом дослідники виявили що це пов'язано з відсутність в данному віці ферменту необхідного для реплікації. Діти можуть бути переносниками але самі не піддаються дії вірусу. ( при відповідних аналізах крові у них виявляли наявність вірусу) Чому ніде в світі не піднімали питання про вакцинацію молодше 12 років. Мутовані штами в цьому не відрізняються від початкових. Все інше підпадає під "маніпуляція дітьми" що заборонено навіть в рекламі в цивілізованих країнах.
P/S Тут можуть налетіти "свідки covid" і наводити приклади хвороб і навіть смерті дітей від цього вірусу, так зразу - захворювання і смертність була з інших причин, а присутність вірусу covid в організмі ні на що не впливала. Вірус поки не почне реплікацію просто частинка біологічного матеріалу (чому не можлива реплікація написано вище) і в організмі здорових людей завжди такий мікрозвіринець...
https://www.politico.eu/article/pfizer-us-vaccine-approval-children-6-months-5-years-old/
Pfizer to seek US vaccine approval for children between 6 months and 5 years in November
Просто злочин проти дітей і людства.
0 антител после прививки не бывает, бывает, когда их титр недостаточен, чтобы предотвратить заражение.
Это было год назад, сейчас колят всех без разбора. Главное галочек поставь, что добровольно