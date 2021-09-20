РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4385 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 564 95

Вакцина Pfizer вызывает "стойкий" иммунитет у детей 5-11 лет, - BioNTech

Вакцина Pfizer вызывает

Вакцина против коронавируса Pfizer является безопасной и вызывает "стойкий" иммунитет у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Среди общих побочных эффектов остается головная боль, усталость, боль в мышцах, озноб, лихорадка и тошнота.

Об этом заявила пресс-служба BioNTech, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Во время тестирования, в котором принимали участие более 2,2 тыс. детей, компания применяла треть объема от дозы, которой прививают подростков и взрослых. Интервал составлял - три недели.

Отмечается, что иммунный ответ и побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет были идентичны тем, что наблюдались во время исследований над людьми в возрасте от 16 до 25 лет.

Среди побочных эффектов можно отметить:

  • утомление;
  • головная боль;
  • боль в мышцах;
  • озноб;
  • лихорадка;
  • тошнота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если закончится вакцина Moderna, украинцы смогут сделать повторную прививку препаратом Pfizer, - эксперт Минздрава Дубров

"Мы стремимся расширить защиту, обеспечиваемую вакциной, на это более молодое население, при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Delta и существенную угрозу, которую он представляет для детей", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Автор: 

вакцина (3815) дети (6472) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Каким образом вообще разрешается проведение клинических испытаний на детях препарата, который имеет ряд серьезных побочных действий и при этом не является критически необходимым?
показать весь комментарий
20.09.2021 15:30
+6
Уже и до этих добрались..
показать весь комментарий
20.09.2021 15:26
+3
ой похоже на 2-ю мировую
показать весь комментарий
20.09.2021 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже и до этих добрались..
показать весь комментарий
20.09.2021 15:26 Ответить
Скоро в обязательный календарь прививок с рождения введут, а как же без этого...
показать весь комментарий
20.09.2021 15:29 Ответить
Каким образом вообще разрешается проведение клинических испытаний на детях препарата, который имеет ряд серьезных побочных действий и при этом не является критически необходимым?
показать весь комментарий
20.09.2021 15:30 Ответить
Ой блин клованы. Так и скажите, нам опять дали денег на очередной эксперемент, но уже на детях. Т.е. если ребенок переболел, то это равноценно 2 прививкам, т.е. дважды стойкий иммунитет! А хрен там!

Мы всей семьей переболели короной год назад. Ребено так же (7 лет на тот момент), но в очень легкой форме. В этом году преболели уже дельтой. Успели с женой и старшим сделать по первой прививке за месяц до этого. Перенесли намного легче, но вот младший больше двух недель это говно выкашливал. И где этот стойкий амунитет?!!! Или кто то скажет, что вакцина защищает в последствии лучше болезни? Нет!
показать весь комментарий
20.09.2021 15:34 Ответить
ой похоже на 2-ю мировую
показать весь комментарий
20.09.2021 15:52 Ответить
То есть ты хочешь сказать, что ты - антиваксер, но умудрился уговорить врачей привить своего ребенкаот ковида раньше, чем это разрешило МОЗ и раньше, чем провел испытания Пфайзер?
Не верю.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:39 Ответить
Ось у одного вже визвали "стойкій імінітєт"
показать весь комментарий
20.09.2021 16:05 Ответить
А коронавирус вызвал "стойкій імінітєт" у гораздо большего количества

Ukraine
Coronavirus Cases:
2,350,646
Deaths:
54,919
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
показать весь комментарий
20.09.2021 16:16 Ответить
Короновирусом в добровольно-принудительном порядке не заражали, а об эффективности вакцин поговорим в следующем году.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:28 Ответить
Это как посмотреть. На работу ездить всем надо, а в транспорте антимасочники с высунутыми над масками носами вирусообмен в турборежиме каждый день устраивают.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:35 Ответить
Ничего страшного. Твой организм тренируется малыми дозами вируса для выработки иммунитета. Кажется, принцип вакцины примерно такой же.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:53 Ответить
Вы снова городите чепуху. В какой из антиковидных вакцин используется живой вирус?
показать весь комментарий
20.09.2021 16:58 Ответить
Я сказал - примерно)). Принцип схожий. Малая доза, тренировка организма...
показать весь комментарий
20.09.2021 17:05 Ответить
Там где в вакцинах применяюют жизнеспособные вирусы, применяют только аттенуированные штаммы, а не дикие.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:25 Ответить
Ну дикий, ну бывает. В малых дозах. Чисто для тренировки организма.

Смотри, что подумал.

Вот, к примеру я.

В юности был стройн, имел кубики пресса и вообще на заболевания плевал с высокой колокольни. На инфекционные. Один раз болел ОРВИ... за все годы. А все потому - что тренировался. 3 тренировки в день... нагрузки иначе как дикими - не назвать.

Нагрузи меня сейчас половиной той нагрузки - я тупо сдохну (я сча потихоньку начинаю...). Без шуток. Натурально. Умру. Тчк.

А знаешь почему так будет?

Потому что я - забросил тренировки. Студенчество, алкоголь... и жрачка. Тока вот теперь тренировок чтобы нивелировать эти вещи - не было.

Результат - лишний вес и сопутствующие вопросы.

Так вот. Представим, что я опять пошел в бассейн (а это и вправду так). Как думаешь - смогу ли я вернуть форму, если не будет соотв. уровня нагрузок но я ограничусь скажем 1км три раза в неделю? Да нифига подобного.

А продолжай я тренироваться и увеличивать нагрузки... оно было бы иначе.

Смысл, я думаю, понятен.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:43 Ответить
Тренировать малыми дозами дикого штамма - примерно как тренировать открытый бочонок с порохом зажжеными маленькими спичками. Вирус в непривитом организме размножается бесконтрольно, каких титров и вирусной нагрузки он там достигнет точно предсказать невозможно.
показать весь комментарий
20.09.2021 18:02 Ответить
Ну прям-таки, с порохом.

Общий клеточный иммунитет никто не отменял.
показать весь комментарий
21.09.2021 09:55 Ответить
А что, можно подумать, что антитела кто-то отменял?

После инициации горения пороха человек уже ничего не контролирует. Так же, как и после внесения в организм вируса.

Почитай раздел "Вариоляция" отсюда.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Это очень похоже на то, что предлагаешь ты.
показать весь комментарий
21.09.2021 10:32 Ответить
Так это же стандартные доводы проваксеров)))

Вот, смотри:

Так как натуральная оспа приводила к смертности в 10-20 раз больше, то вариоляция пользовалась поначалу широкой популярностью. Однако она не только иногда приводила к смерти привитых от оспы (в числе жертв был знаменитый теолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA) Джонатан Эдвардс в 1758 году), но зачастую сама вызывала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F эпидемии и не всегда предохраняла перенёсших инокуляцию от последующего заражения оспой; как указывал, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87) В. В. Святловский , отчасти это было связано с тем, что непосредственно прививками зачастую занимались неквалифицированные врачи и шарлатаны.

Не ты ли мне говорил, что мол даже если от прививок умрут немного, это хуже чем много от болезни?
показать весь комментарий
21.09.2021 11:26 Ответить
Я такого не говорил.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:12 Ответить


Твой пост.

Ты говорил, мол антиваксы всегда так - когда от болезни умирает 40 так это норм, а от прививки 1 - так это фууу.

Пардон, оговорился. Замени в вопросе "хуже" на "лучше" и смысл будет точь-в-точь как в том посте и предыдущих выкладках по вероятности смерти, которые ты приводил, а также выкладок по синдрому внезапной смерти.

Твоя аргументация строилась на доводе, обобщая: "Лучше пусть несколько от прививок (да и то не доказано) чем 50к+ от самой короны", примерно так.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:34 Ответить
"Замени в вопросе "хуже" на "лучше" и смысл будет точь-в-точь как в том посте"

Ну так это слека меняет смысл фразы на противоположный.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:59 Ответить
Ага, опечатался.)))
показать весь комментарий
21.09.2021 14:25 Ответить
Твоя аргументация строилась на доводе, обобщая: "Лучше пусть несколько от прививок (да и то не доказано) чем 50к+ от самой короны", примерно так.

Да, примерно так.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:00 Ответить
Логика: давайте убьем несколько невинных (со здоровым иммунитетом - раз они до сих пор здоровы и их организмы сопротивляются вирусам), чтоб 50к виновных (тех кто угробили свой иммунитет а теперь здоровые должны разделить их судьбу, по их мнению) могли спать спокойно.

Эмм...
показать весь комментарий
21.09.2021 14:27 Ответить
А ты уверен, что те несколько, на кого так плохо повлиял кусочек РНК вируса, легко перенесут его полную версию в гораздо большей концентрации и не присоединятся к 50к "виновных" (как ты их называешь, хотя это охеренная манипуляция)?
показать весь комментарий
21.09.2021 16:12 Ответить
Я как бы изначально говорил, что нормальный иммунитет с респираторкой должен справляться. А ненормальным он может стать только в одном случае: если его владелец его угробит. Действием (урааа пятница вжууух клуууб...или лавочка с пивандрием) или бездействием (минус спорт). Так что в моей системе ценностей - это ни капли не манипуляция. Люди угробили свой иммунитет и в этом они виновны (50к) а теперь хотят чтоб те кто умудрился его сохранить - платили за них цену...

Уверен. Хотя бы потому, что оригинальный РНК не идет в комбинации ГМО-клетками человека (там еще Астра Зенеку глянь... та все они идут как ГМО, кстати у нас запрещенное вроде как):

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=09E1F20212A72173C225870600329F83

Вірус, що міститься у вакцині, вважається генетично модифікованим організмом (ГМО).

Неудивительно, что подвергающийся непоймикак измененному ГМО-вирусу организм - не справляется. Он ведь не рассчитан на это. Те кто его создал явно были поумнее нынешних ученых (хотя бы потому, что создать нас они смогли а не современные ученые), и создали под определенные задачи. И с определенными ограничителями. В которые пещерные троглодиты (по сравнительному уровню развития, хочешь оспорить - предъяви искусственно выращенного человека ) влезли своими кривыми руками вооруженными технологичными дубинами (опять же - сравнительно).

Вот и последствия.

Вполне логично предположить, что с нормальным, "недоработанным напильником" вирусом, он справится. Потому как рассчитан. А если глупый юзер его угробил, заливая вместо предусмотренной ТУ воды - водяру... или не выполнял заложенное по инструкции ТО, то ест спорт... как бы итог предсказуем.

Кстати. Ты говорил ранее, мол вакцины НЕ содержат вирус. В официальном реестре лекарственных препаратов написано недвусмысленно: "Вирус, содержащийся..."

З.Ы.: В спорте пауза. По идиотской причине. Поранил ногу. Об кошку...
показать весь комментарий
21.09.2021 16:33 Ответить
Не сочиняй, клеток человека или иных клеток в вакцинах нет.
показать весь комментарий
21.09.2021 17:05 Ответить
А ты уверен?

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&lpage=2&query=%E2%E0%EA%F6%E8%ED%E0

Вироблений в генетично модифікованих клітинах нирки ембріона людини (HEK) 293. Цей продукт містить генетично модифіковані організми (ГМО).

Кстати еще раз про вирусы в вакцинах, которых, там, по твоим словам нет. Проскролль ниже и увидишь:

1 доза (0,5 мл) містить:
живий, атенуйований вірус кору1 (штам Enders` Edmonston B) - не менш ніж 1000 ТЦД50 (3,0 log ТЦД50);
показать весь комментарий
21.09.2021 17:11 Ответить
Не перевирай. Вот что я писал:



Там где в вакцинах применяюют жизнеспособные вирусы, применяют только аттенуированные штаммы, а не дикие.





Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике). Так что вот это "Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм." - Ваше вранье.

"Безмаски - не более чем вероятность, да и то невеликая." - это на основе каких исследований установлено?

показать весь комментарий
21.09.2021 17:18 Ответить
1. Не перевираю. Цитирую ниже:

Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике).



Говоришь ты.

А Госреестр говорит, что есть:

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=09E1F20212A72173C225870600329F83

Вірус, що міститься у вакцині, вважається генетично модифікованим організмом (ГМО).

2. Окей, пусть ты уточнил мол типа только аттенуированные, а живые - нифига.

А теперь смотрим в тот же реестр:

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=864*****************************

Одна доза (2 мл) містить:
G1 реасортант* ? 2,2 х 106 ІО1,2/дозу
G2 реасортант* ? 2,8 х 106 ІО1,2/дозу
G3 реасортант* ? 2,2 х 106 ІО1,2/дозу
G4 реасортант* ? 2,0 х 106 ІО1,2/дозу
P1A[8] реасортант* ? 2,3 х 106 ІО1,2/дозу
*живі реасортанти людського та бичачого ротавірусів, вирощених на культурі клітин Vero
1Iнфекційні Oдиниці
2як нижній довірчий інтервал (p = 0,95)

Реасортант - это ж живой вирус, не аттенуированный.

Первая же блин строчка...
показать весь комментарий
21.09.2021 17:50 Ответить
Эта вакцина содержит аттенуированные штаммы.

https://microbiol.elpub.ru/jour/article/view/874 В мире лицензированы и успешно применяют­ся две аттенуированные ротавирусные вакцины - пентавалентная реассортантная Ротатек («Merck Sharp & Dohme B.V.», Нидерланды) и моновалент­ная Ротарикс («GlaxoSmithKline Trading», Бельгия).
показать весь комментарий
22.09.2021 13:30 Ответить
Ну... видимо в мире таки да, а вот в Украине нет. Ну или журнал... пусть и профильный... все же является СМИ. А им характерна некоторая неточность (помнишь, мы обсуждали... три версии истины - то как было реально, версия СМИ, версия чиновников)
показать весь комментарий
22.09.2021 14:42 Ответить
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии - это по-твоему СМИ? Это уже перегиб на уровне прямого вранья.

https://microbiol.elpub.ru/jour Старейший в России научно-практический журнал «Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии» (Zhurnal mikrobiologii, èpidemiologii i immunobiologii - основное название для ссылок и поиска в базах данных) издается с 1924 г. Параллельные названия - Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology, ЖМЭИ. ISSN 0372-9311 (Print), ISSN 2686-7613 (Online).
показать весь комментарий
22.09.2021 15:05 Ответить
Смотри. Простой вопрос:

Журнал (пусть даже самый старый, модный и крутой) пишет одно. Официальный реестр - второе. (Реально - третье).

Верить - кому?

В будущем компьютеры будут весить не более 1.5 тонн. (Журнал Popular Mechanics, 1949 г.)
показать весь комментарий
22.09.2021 15:55 Ответить
Я верю научным журналам, но при этом критически отношусь к публикациям в них. /Если что-то вступает в противоречие с моими знаниями - ищу информацию и либо получаю новые знания, либо публикацию считаю ошибочной.

Вот Вам еще одна публикация в "СМИ" - в Clinical Microbiology Reviews.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18202442/ Two new live, oral, attenuated rotavirus vaccines were licensed in 2006: the pentavalent bovine-human reassortant vaccine (RotaTeq) and the monovalent human rotavirus vaccine (Rotarix). Both vaccines have demonstrated very good safety and efficacy profiles in large clinical trials in western industrialized countries and in Latin America.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:08 Ответить
Вот-вот. И я тоже. Только я еще учитываю фактор реальности.

Помнишь - на примере больницы в которой моя дочка лечилась - обсуждали (там про бинтики было)?

А потому наши мнения не сходятся))
показать весь комментарий
22.09.2021 16:10 Ответить
То есть, когда тебе предоставили две научные публикации, ты все равно не веришь, что в вакцине Ротатек применяют аттенуированный вирус, потому что "обсуждали (там про бинтики было)"?
Мощная позиция.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:17 Ответить
Мне представили не только две научные статьи. А еще - государственный реестр.

Данные же расходятся, не так ли.

Вывод. Мне лгут. Кто-то из них. Или, учитывая вариант с бинтиками - оба, а реальность ваще иная.

Учитывая бинтики позиция проста. Всему что скажет Ляшко (а ранее - Степанов), как ответственный за бинтики - ложь. Потому как наглядный пример.
показать весь комментарий
22.09.2021 17:28 Ответить
Я бы не сказал, что расходятся. Реестр содержит информацию, минимально необходимую для регистрации, а в научных статьях - достаточную для понимания тематики данной статьи. То есть на реестр не возложена обязанность строгой найчной полноты. Там должны быть показания, противопоказания и состав. Детали, нужные только продвинутым специалистам, реестр может и не содержать.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:04 Ответить
Я, как потребитель (не важно чего - водки, пачки ИРП, килограмма пельменей, вакцины от кори, вакцины от ковид) - имею право знать полную и всеобъемлющую информацию о продукте.

Для этого и существует реестр. Чтобы я мог посмотреть и убедиться в безопасности или... в чем угодно. Я, как потребитель, не должен искать "правильные" научные журналы, сопоставлять данные в них и так далее.

Если он содержит "неполную информацию" - то правильно называть это - "он лжет". Ибо как потребитель - именно я выбираю, какие детали мне нужно знать, а какие не нужно.

Что я вижу здесь: сознательно или нет, но часть информации как минимум - пытались скрыть. Со злым умыслом или нет - не принципиально. Они мне солгали.

Лжецам веры нет, понимаешь? Если они солгали в одном, то солгут в другом, третьем... Хотя на словах будут говорить мол "Та один раз не... (тут рифма)".

Это... тебе девушки изменяли когда-нибудь? Мне - да. И в итоге я выработал простейшую идею: если она один раз изменила, то есть солгала о своей верности - то она может это сделать еще раз. И веры ей нет.

Так и тут. Один раз солгали (ну хотя бы - когда признали что распыляли всякую ерунду и мыли улицы с антисептиком не потому что надо было, а чтоб напугать - есть прямое интервью Ляшка на эту тему где он это признает недвусмысленно и ясно), второй раз солгали (да хотя бы утаили часть информации в реестре) = солгут и в третий, и в четвертый... и всегда. Веры им нет.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:27 Ответить
1. В какой области наблюдается сигнал протонного магнитного резонанса протонов метильной группы этанола, содержащегося в водке? Какова его форма (синглет, дуплет, триплет)?

2. http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/zak01?opendocument Реєстр ведеться з метою забезпечення: ідентифікації суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів на професійній основі з дотриманням відповідних стандартів та правил у цій сфері; організації статистичних спостережень у сфері обігу лікарських засобів; взаємодії на єдиних методичних засадах з базами даних інших центральних органів виконавчої влади; гласності та відкритості інформації про суб'єкти підприємницької діяльності; ідентифікації лікарських засобів, які закуповуються відповідно до абзацу сімнадцятого частини третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 1197-18 ). { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2015-п ) від 12.08.2015 }
показать весь комментарий
23.09.2021 10:31 Ответить
1. Не знаю. А жаль. Вполне вероятно, что если бы эта информация была бы доступна по умолчанию всем потребителям (в разрезе не только самого факта, но и его положительных и отрицательных последствий) - то они бы осознанно от водяры отказывались, алкашей было бы меньше.

2. Гласности и открытости о субъектах предпринимательской деятельности - подразумевает и об их продукции тоже, ибо её производство и дистрибуция - суть компонент той самой предпринимательской деятельности, в отношении которой реестр обеспечивает гласность и открытость.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:52 Ответить
1. Не думаю, что незнание ПМР спектра этанола кого-то остановит от его употребления. Кстати, в США выпускали водку со ПМР спектром этанола на этикетке. На прошлой работе ты мог бы двинуть предложение так поступить, только учти, специалисты знают, что ПМР и ЯМР-Н1 - синонимы и не устраивают воплей типа "нам они врали все это время!", а вот некоторые неспециалисты запросто это сделают, еще и в суд побегут.

2. То что ты подразумеваешь, не может быть основанием для официальных требований к сведениям, вносимым в реестр.
показать весь комментарий
23.09.2021 11:05 Ответить
И Ротатек это не антиковидная вакцина.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:35 Ответить
Запомни, клеток в вакцинах НЕТ. Их отделяют ультафильтрацией. А то ГМО про которое пишут - это вектор.
показать весь комментарий
21.09.2021 17:20 Ответить
Ну, во-первых. Клетки в вакцинах есть:

1 доза (0,05 мл) містить приблизно: 0,025 мг БЦЖ і 0,75-3,0 х 105 живих бактерій (Bacillus Calmette-Guerin).

Стоит ли напоминать, что бактерия имеет клетки?

Я могу понять, что ты утверждаешь, будто доработанные напильником клетки, в которых выращивали вирус - отделяют от него. Но ты утверждал будто вирусов в вакцинах нет...

А вот государственный реестр говорит что есть. И что они считаются ГМО.

Ты призываешь меня не верить госреестру? Государственному органу?))) И ты еще удивляешься, что я им в остальном не верю?))
показать весь комментарий
21.09.2021 17:58 Ответить
1. Да, в вакцине БЦЖ клетки есть. Что из этого следует? Где ты там нашел катастрофу?

2. Я ранее писал "Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике)."

Вектор - это генномодифицированный вирус, неспособный к размножению. Это контейнер для участка ДНК, которая будет продуцировать белок вируса при попадании в клетку человека.

И тут ты радостно решил мне открыть глаза. Это не вирусы ковида и не ГМО клетки человека.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:10 Ответить
1. Из этого следует, что когда ты писал, цитирую, "Запомни, клеток в вакцинах НЕТ. ", то ты был не точен в определениях. Или сознательно манипулировал, правда, последнее считаю маловероятным.

Также ты ранее, писал, будто в вакцинах вирусов нет. Выяснили что есть. Ты уточнил, мол там только аттенуированные. Выяснили - что не только.

2. Ты пишешь, мол нету там вирусов и ГМО там тоже нету.

НО!

Вот что пишет государственный орган, который проводил сертификацию и исследования:

Вірус, що міститься у вакцині, вважається генетично модифікованим організмом (ГМО).

Вирус (!!!) СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ВАКЦИНЕ (!!!) считается ГМО.

Прямо написано - что в вакцине содержится вирус, являющийся ГМО.

Извини. Но оно так есть. Так написано. Это не я писал - все претензии к производителю и к минздраву.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:53 Ответить
Да, я когда это писал "Запомни, клеток в вакцинах НЕТ. " я имел в виду инъекционные вакцин. БЦЖ я не имел тогда в виду (кстати, ее далеко не все специалисты и не все страны признают). Прими это уточнение с моими извинениями.

Я писал, что в вакцинах нет ГМО клеток человека и это правда. О том, что в антиковидных вакцинах Астразенека и Спутник содержатся вектора, я написал сразу. А вектор и генномодифицированный вирус - это по отношению к векторам синонимы, для неспециалиста второй термин (менее специфичный, под него попадают не только вектора, а и любые искусственно модифицированные вирусы, в т.ч. способные к размножению.). Это как автомобиль называют "транспортное средство" в контексте документов понятно, но может означать и самолет и корабль.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:11 Ответить
ОК. Допустим. Тебе - поверю. В то, что их выводят.

Но сам вирус является ГМО. Это прямо написано, как и то что именно вирус (не вектор... не генномодифицированный вирус... не аттунуированный... в именно вирус) является ГМО.

Которое вроде как запрещено.

Но ездить можно и на том и на другом. То есть добираться из п.А в п.Б. Аналогия и тут...
показать весь комментарий
22.09.2021 14:45 Ответить
Вектор- это вирус, котрый обезопасили (убрав часть генома, ответственного за размножение) путем генетической модификации и используют для доставки участка ДНК или РНК в клетки человека или животного. Мне это удобнее писать одним словом - вектор. И о наличии векторов в некоторых вакцинах я написал сразу. Опасности они не представляют.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16#Text Ввезення харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських засобів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням, для безпосереднього вживання за призначенням можливе тільки за умови державної реєстрації відповідних ГМО джерел та переліченої у цій частині продукції.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:59 Ответить
Ты продолжаешь настаивать на том, что "Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм"?
показать весь комментарий
22.09.2021 13:18 Ответить
Да. Потому что в реестре прямо написано что в вакцине содержится вирус. Официально.

Причем иногда - живой.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:37 Ответить
Ну и как вакцинация антиковидной вакциной Пфайзер или Модерна гарантирует введение вируса в организм?
показать весь комментарий
22.09.2021 14:40 Ответить
В госорганах сидят чиновники. Их взгляды и их терминология отличаются от взглядов и терминологии ученых. Вот мне на военной кафедре в свое время сказали, что мотоциклы относятся к бронетанковой технике. И я им поверил, ибо уже отслужил в армии и моя станция обнаружения целей там относилась к автомобильной технике. Выглялит она так

показать весь комментарий
22.09.2021 13:49 Ответить
Скажем так. На военных кафедрах служат далеко не лучшие офицеры. И я вполне допускаю, что:

а) офицер банально был ... неквалифицирован

б) как я посмотрел, иногда мотоциклы относят к БТ, потому как определение БТ включает в себя и машины, обслуживающие БТ, но прямо не являющиеся танками или там самоходками.

У тебя же машинка вроде для ПВО, а не БТ...
показать весь комментарий
22.09.2021 14:41 Ответить
В нашем комплексе Круг-2 были и пусковые установки (относились к БТ) и транспортно-заряжающие машины (относились к автомобильной технике.) и все это относилось к войсковой ПВО.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:46 Ответить
Ну, могу добавить, что убитый вирус есть в коронаваке и синоваке... Как это ты не доскроллил?
показать весь комментарий
21.09.2021 17:22 Ответить
Но даже в этом случае твое "Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм" выгядит смешно.
показать весь комментарий
21.09.2021 17:28 Ответить
Ну да. Выше смотри же. Там же написано... или живого или мертвого или вообще - такого про который говорится прямо и недвусмысленно что он ГМО.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:01 Ответить
Я тебе привел доказательства наличия живых, даже не аттенуированных вирусов в вакцинах в принципе.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:00 Ответить
Вектор еще менее опасен, чем аттенуированный вирус. Он размножаться не может, это как транспортная упаковка. Да и вирусом его можно считать с большой натяжкой. По крайней мере ученые почти всегда их называют векторами или вирусными векторами.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:17 Ответить
Та вакцина, что ты привел в пример (Ротатек) содержит аттенуированные штаммы.

https://microbiol.elpub.ru/jour/article/view/874 В мире лицензированы и успешно применяют­ся две аттенуированные ротавирусные вакцины - пентавалентная реассортантная Ротатек («Merck Sharp & Dohme B.V.», Нидерланды) и моновалент­ная Ротарикс («GlaxoSmithKline Trading», Бельгия).
показать весь комментарий
22.09.2021 14:17 Ответить
О. Опять бан...
показать весь комментарий
22.09.2021 14:36 Ответить
Это я удалил свой вопрос, когда нашел, где ты приводил пример "неаттенуированных" вирусов.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:48 Ответить
А. Думал это меня. Не привыкать))))
показать весь комментарий
22.09.2021 15:19 Ответить
Кстати. Ты путаешь (снова).

я НЕ предлагаю заражать здоровых людей вирусами без их на то согласия. Живыми, мертвыми, хоть серо-буро-малиновыми. я НЕ придумываю никаких ограничений для тех, кто отказывается вводить себе в организм вирусы. Любые.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:06 Ответить
Ну так те, кто носит маски правильно, как раз и не хотят введения вирусов в свой организм. А Вы сразу кинулись антимасочников защищать... Где логика?
показать весь комментарий
21.09.2021 12:10 Ответить
Не стоит манипулировать.

Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм.

Безмаски - не более чем вероятность, да и то невеликая.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:31 Ответить
Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике). Так что вот это "Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм." - Ваше вранье.

"Безмаски - не более чем вероятность, да и то невеликая." - это на основе каких исследований установлено?
показать весь комментарий
21.09.2021 14:45 Ответить
Стоит.

Ага, не целый вирус, только его кусочек. Помню-помню этот аргумент... Но гарантированно. В "природной среде", например в маршрутке без маски - опять же вопрос вероятности.

На основе личного опыта а не сказок чиновников))) Ну ты знаешь, я все проверяю на себе. Ковидом за все время не болел. Про маски и маршрутки - ты в курсе как оно там.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:57 Ответить
Антимасочники -это есть вакцинированные. Вакцинирован, значит защищён.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:55 Ответить
засохни чучело
показать весь комментарий
20.09.2021 16:45 Ответить
Совсем слабовато у Вас аргументами. Да и с воспитанием у Вас тоже весьма неважно...
показать весь комментарий
20.09.2021 16:50 Ответить
Шо самое смешное, так это то, что его не банят.
показать весь комментарий
20.09.2021 16:53 Ответить
По утрам звон в ушах не преследует?
показать весь комментарий
20.09.2021 16:39 Ответить
Шо там у вас в Перми с погодой?
показать весь комментарий
20.09.2021 16:40 Ответить
У мене тільки одне питання. Ця стаття для русських?

"Серед загальних побічних ефектів залишається головний біль, втома, біль у м'язах, озноб, лихоманка і нудота." - характерно для нвічка спутнік, а не оригінального Pfizer .

Для інформації. Ще на пчатку пандемії світові вірусологи замітили феномен - діти до 11 років взагалі не хворіють на covid ! Згодом дослідники виявили що це пов'язано з відсутність в данному віці ферменту необхідного для реплікації. Діти можуть бути переносниками але самі не піддаються дії вірусу. ( при відповідних аналізах крові у них виявляли наявність вірусу) Чому ніде в світі не піднімали питання про вакцинацію молодше 12 років. Мутовані штами в цьому не відрізняються від початкових. Все інше підпадає під "маніпуляція дітьми" що заборонено навіть в рекламі в цивілізованих країнах.

P/S Тут можуть налетіти "свідки covid" і наводити приклади хвороб і навіть смерті дітей від цього вірусу, так зразу - захворювання і смертність була з інших причин, а присутність вірусу covid в організмі ні на що не впливала. Вірус поки не почне реплікацію просто частинка біологічного матеріалу (чому не можлива реплікація написано вище) і в організмі здорових людей завжди такий мікрозвіринець...
показать весь комментарий
20.09.2021 17:04 Ответить
Ця ж компашка вже приготувала свої "вакцинки" для діток від 6ти міс до 5 рочків. І подає на реєстрацію.

https://www.politico.eu/article/pfizer-us-vaccine-approval-children-6-months-5-years-old/

Pfizer to seek US vaccine approval for children between 6 months and 5 years in November

Просто злочин проти дітей і людства.
показать весь комментарий
21.09.2021 02:24 Ответить
Помнится о в самом начале пели песТню и об особо стойком иммунитете пфайзера у взрослых...😀
показать весь комментарий
20.09.2021 17:22 Ответить
Сам придумал? Пфайзер с самого начала в инструкции к вакцине указывал, что срок защиты неизвестен.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:28 Ответить
Антип , если не затруднит, ответьте. Зачем переболевшим прививка от ковид? Чтоб было больше антител? Так у некоторых наоборот после прививки их 0.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:44 Ответить
У переболевших, как и у привитых уровень антител постепенно снижается и в какой-то момент они могут заболеть снова. А постковидные осложнения не дадут перенести повторное заболевание легко. Прививка через 3-6 месяцев после болезни значительно усиливает защиту.

0 антител после прививки не бывает, бывает, когда их титр недостаточен, чтобы предотвратить заражение.
показать весь комментарий
20.09.2021 17:56 Ответить
Ну не буду спорить 0 или не 0. Антител нет… . И именно после прививки)
показать весь комментарий
20.09.2021 18:07 Ответить
Ну, при резекции вилочковой железы такое в принципе может случиться, или если вместо вакцины физраствор вкололи, но тут вряд ли такой случай. С такой ситуацией надо подробно разбираться.
показать весь комментарий
20.09.2021 18:12 Ответить
все уже знают что вопрос не в деньгах, но почему бы и деньги не заработать подумали в ПФФФ айзере
показать весь комментарий
20.09.2021 17:53 Ответить
При тяжелом течении COVID-19 в организме человека вырабатывается много антител, которые после вакцинации могут привести к патологической реакции организма, считают медики. Врачи пояснили,что речь идет о цитокиновом шторме (гиперреакции иммунитета) и воспалительном синдроме. правила вакцинации переболевших людей еще не разработаны, в связи с чем рекомендуют с антителами лучше воздержаться от прививки.

Это было год назад, сейчас колят всех без разбора. Главное галочек поставь, что добровольно
показать весь комментарий
20.09.2021 18:58 Ответить
 
 