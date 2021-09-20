Вакцина Pfizer вызывает "стойкий" иммунитет у детей 5-11 лет, - BioNTech

Вакцина против коронавируса Pfizer является безопасной и вызывает "стойкий" иммунитет у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Среди общих побочных эффектов остается головная боль, усталость, боль в мышцах, озноб, лихорадка и тошнота.

Об этом заявила пресс-служба BioNTech, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Во время тестирования, в котором принимали участие более 2,2 тыс. детей, компания применяла треть объема от дозы, которой прививают подростков и взрослых. Интервал составлял - три недели.

Отмечается, что иммунный ответ и побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет были идентичны тем, что наблюдались во время исследований над людьми в возрасте от 16 до 25 лет.

Среди побочных эффектов можно отметить:

утомление;

головная боль;

боль в мышцах;

озноб;

лихорадка;

тошнота.

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"Мы стремимся расширить защиту, обеспечиваемую вакциной, на это более молодое население, при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Delta и существенную угрозу, которую он представляет для детей", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.