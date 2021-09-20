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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина Pfizer викликає "стійкий" імунітет у дітей 5-11 років, - BioNTech

Вакцина Pfizer викликає

Вакцина проти коронавірусу Pfizer є безпечною і викликає "стійкий" імунітет у дітей у віці від 5 до 11 років. Серед загальних побічних ефектів залишається головний біль, втома, біль у м'язах, озноб, лихоманка і нудота.

Про це заявила пресслужба BioNTech, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під час тестування, у якому брали участь більш ніж 2,2 тисячі дітей, компанія застосовувала третину об’єму від дози, якою щеплять підлітків й дорослих. Інтервал становив - три тижні.

Зазначається, що імунна відповідь та побічні ефекти у дітей віком від 5 до 11 років були майже ідентичні тим, що спостерігалися під час досліджень над людьми віком від 16 до 25 років.

Серед побічних ефектів можна виокремити:

  • втома;
  • головний біль;
  • біль у м’язах;
  • озноб;
  • лихоманка;
  • нудота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо закінчиться вакцина Moderna, українці зможуть зробити повторне щеплення препаратом Pfizer, - експерт МОЗ Дубров

"Ми прагнемо розширити захист, який забезпечується вакциною, на це більш молоде населення, за умови отримання дозволу регулюючих органів, особливо у зв'язку з тим, що ми відстежуємо поширення варіанта Delta й істотну загрозу, яку він представляє для дітей", - заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5045) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+15
Каким образом вообще разрешается проведение клинических испытаний на детях препарата, который имеет ряд серьезных побочных действий и при этом не является критически необходимым?
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20.09.2021 15:30
+6
Уже и до этих добрались..
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20.09.2021 15:26
+3
ой похоже на 2-ю мировую
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20.09.2021 15:52
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Уже и до этих добрались..
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20.09.2021 15:26 Відповісти
Скоро в обязательный календарь прививок с рождения введут, а как же без этого...
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20.09.2021 15:29 Відповісти
Каким образом вообще разрешается проведение клинических испытаний на детях препарата, который имеет ряд серьезных побочных действий и при этом не является критически необходимым?
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20.09.2021 15:30 Відповісти
Ой блин клованы. Так и скажите, нам опять дали денег на очередной эксперемент, но уже на детях. Т.е. если ребенок переболел, то это равноценно 2 прививкам, т.е. дважды стойкий иммунитет! А хрен там!

Мы всей семьей переболели короной год назад. Ребено так же (7 лет на тот момент), но в очень легкой форме. В этом году преболели уже дельтой. Успели с женой и старшим сделать по первой прививке за месяц до этого. Перенесли намного легче, но вот младший больше двух недель это говно выкашливал. И где этот стойкий амунитет?!!! Или кто то скажет, что вакцина защищает в последствии лучше болезни? Нет!
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20.09.2021 15:34 Відповісти
ой похоже на 2-ю мировую
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20.09.2021 15:52 Відповісти
То есть ты хочешь сказать, что ты - антиваксер, но умудрился уговорить врачей привить своего ребенкаот ковида раньше, чем это разрешило МОЗ и раньше, чем провел испытания Пфайзер?
Не верю.
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20.09.2021 16:39 Відповісти
Ось у одного вже визвали "стойкій імінітєт"
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20.09.2021 16:05 Відповісти
А коронавирус вызвал "стойкій імінітєт" у гораздо большего количества

Ukraine
Coronavirus Cases:
2,350,646
Deaths:
54,919
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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20.09.2021 16:16 Відповісти
Короновирусом в добровольно-принудительном порядке не заражали, а об эффективности вакцин поговорим в следующем году.
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20.09.2021 16:28 Відповісти
Это как посмотреть. На работу ездить всем надо, а в транспорте антимасочники с высунутыми над масками носами вирусообмен в турборежиме каждый день устраивают.
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20.09.2021 16:35 Відповісти
Ничего страшного. Твой организм тренируется малыми дозами вируса для выработки иммунитета. Кажется, принцип вакцины примерно такой же.
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20.09.2021 16:53 Відповісти
Вы снова городите чепуху. В какой из антиковидных вакцин используется живой вирус?
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20.09.2021 16:58 Відповісти
Я сказал - примерно)). Принцип схожий. Малая доза, тренировка организма...
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20.09.2021 17:05 Відповісти
Там где в вакцинах применяюют жизнеспособные вирусы, применяют только аттенуированные штаммы, а не дикие.
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20.09.2021 17:25 Відповісти
Ну дикий, ну бывает. В малых дозах. Чисто для тренировки организма.

Смотри, что подумал.

Вот, к примеру я.

В юности был стройн, имел кубики пресса и вообще на заболевания плевал с высокой колокольни. На инфекционные. Один раз болел ОРВИ... за все годы. А все потому - что тренировался. 3 тренировки в день... нагрузки иначе как дикими - не назвать.

Нагрузи меня сейчас половиной той нагрузки - я тупо сдохну (я сча потихоньку начинаю...). Без шуток. Натурально. Умру. Тчк.

А знаешь почему так будет?

Потому что я - забросил тренировки. Студенчество, алкоголь... и жрачка. Тока вот теперь тренировок чтобы нивелировать эти вещи - не было.

Результат - лишний вес и сопутствующие вопросы.

Так вот. Представим, что я опять пошел в бассейн (а это и вправду так). Как думаешь - смогу ли я вернуть форму, если не будет соотв. уровня нагрузок но я ограничусь скажем 1км три раза в неделю? Да нифига подобного.

А продолжай я тренироваться и увеличивать нагрузки... оно было бы иначе.

Смысл, я думаю, понятен.
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20.09.2021 17:43 Відповісти
Тренировать малыми дозами дикого штамма - примерно как тренировать открытый бочонок с порохом зажжеными маленькими спичками. Вирус в непривитом организме размножается бесконтрольно, каких титров и вирусной нагрузки он там достигнет точно предсказать невозможно.
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20.09.2021 18:02 Відповісти
Ну прям-таки, с порохом.

Общий клеточный иммунитет никто не отменял.
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21.09.2021 09:55 Відповісти
А что, можно подумать, что антитела кто-то отменял?

После инициации горения пороха человек уже ничего не контролирует. Так же, как и после внесения в организм вируса.

Почитай раздел "Вариоляция" отсюда.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Это очень похоже на то, что предлагаешь ты.
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21.09.2021 10:32 Відповісти
Так это же стандартные доводы проваксеров)))

Вот, смотри:

Так как натуральная оспа приводила к смертности в 10-20 раз больше, то вариоляция пользовалась поначалу широкой популярностью. Однако она не только иногда приводила к смерти привитых от оспы (в числе жертв был знаменитый теолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA) Джонатан Эдвардс в 1758 году), но зачастую сама вызывала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F эпидемии и не всегда предохраняла перенёсших инокуляцию от последующего заражения оспой; как указывал, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87) В. В. Святловский , отчасти это было связано с тем, что непосредственно прививками зачастую занимались неквалифицированные врачи и шарлатаны.

Не ты ли мне говорил, что мол даже если от прививок умрут немного, это хуже чем много от болезни?
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21.09.2021 11:26 Відповісти
Я такого не говорил.
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21.09.2021 12:12 Відповісти


Твой пост.

Ты говорил, мол антиваксы всегда так - когда от болезни умирает 40 так это норм, а от прививки 1 - так это фууу.

Пардон, оговорился. Замени в вопросе "хуже" на "лучше" и смысл будет точь-в-точь как в том посте и предыдущих выкладках по вероятности смерти, которые ты приводил, а также выкладок по синдрому внезапной смерти.

Твоя аргументация строилась на доводе, обобщая: "Лучше пусть несколько от прививок (да и то не доказано) чем 50к+ от самой короны", примерно так.
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21.09.2021 12:34 Відповісти
"Замени в вопросе "хуже" на "лучше" и смысл будет точь-в-точь как в том посте"

Ну так это слека меняет смысл фразы на противоположный.
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21.09.2021 12:59 Відповісти
Ага, опечатался.)))
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21.09.2021 14:25 Відповісти
Твоя аргументация строилась на доводе, обобщая: "Лучше пусть несколько от прививок (да и то не доказано) чем 50к+ от самой короны", примерно так.

Да, примерно так.
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21.09.2021 13:00 Відповісти
Логика: давайте убьем несколько невинных (со здоровым иммунитетом - раз они до сих пор здоровы и их организмы сопротивляются вирусам), чтоб 50к виновных (тех кто угробили свой иммунитет а теперь здоровые должны разделить их судьбу, по их мнению) могли спать спокойно.

Эмм...
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21.09.2021 14:27 Відповісти
А ты уверен, что те несколько, на кого так плохо повлиял кусочек РНК вируса, легко перенесут его полную версию в гораздо большей концентрации и не присоединятся к 50к "виновных" (как ты их называешь, хотя это охеренная манипуляция)?
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21.09.2021 16:12 Відповісти
Я как бы изначально говорил, что нормальный иммунитет с респираторкой должен справляться. А ненормальным он может стать только в одном случае: если его владелец его угробит. Действием (урааа пятница вжууух клуууб...или лавочка с пивандрием) или бездействием (минус спорт). Так что в моей системе ценностей - это ни капли не манипуляция. Люди угробили свой иммунитет и в этом они виновны (50к) а теперь хотят чтоб те кто умудрился его сохранить - платили за них цену...

Уверен. Хотя бы потому, что оригинальный РНК не идет в комбинации ГМО-клетками человека (там еще Астра Зенеку глянь... та все они идут как ГМО, кстати у нас запрещенное вроде как):

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=09E1F20212A72173C225870600329F83

Вірус, що міститься у вакцині, вважається генетично модифікованим організмом (ГМО).

Неудивительно, что подвергающийся непоймикак измененному ГМО-вирусу организм - не справляется. Он ведь не рассчитан на это. Те кто его создал явно были поумнее нынешних ученых (хотя бы потому, что создать нас они смогли а не современные ученые), и создали под определенные задачи. И с определенными ограничителями. В которые пещерные троглодиты (по сравнительному уровню развития, хочешь оспорить - предъяви искусственно выращенного человека ) влезли своими кривыми руками вооруженными технологичными дубинами (опять же - сравнительно).

Вот и последствия.

Вполне логично предположить, что с нормальным, "недоработанным напильником" вирусом, он справится. Потому как рассчитан. А если глупый юзер его угробил, заливая вместо предусмотренной ТУ воды - водяру... или не выполнял заложенное по инструкции ТО, то ест спорт... как бы итог предсказуем.

Кстати. Ты говорил ранее, мол вакцины НЕ содержат вирус. В официальном реестре лекарственных препаратов написано недвусмысленно: "Вирус, содержащийся..."

З.Ы.: В спорте пауза. По идиотской причине. Поранил ногу. Об кошку...
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21.09.2021 16:33 Відповісти
Не сочиняй, клеток человека или иных клеток в вакцинах нет.
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21.09.2021 17:05 Відповісти
А ты уверен?

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&lpage=2&query=%E2%E0%EA%F6%E8%ED%E0

Вироблений в генетично модифікованих клітинах нирки ембріона людини (HEK) 293. Цей продукт містить генетично модифіковані організми (ГМО).

Кстати еще раз про вирусы в вакцинах, которых, там, по твоим словам нет. Проскролль ниже и увидишь:

1 доза (0,5 мл) містить:
живий, атенуйований вірус кору1 (штам Enders` Edmonston B) - не менш ніж 1000 ТЦД50 (3,0 log ТЦД50);
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21.09.2021 17:11 Відповісти
Не перевирай. Вот что я писал:



Там где в вакцинах применяюют жизнеспособные вирусы, применяют только аттенуированные штаммы, а не дикие.





Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике). Так что вот это "Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм." - Ваше вранье.

"Безмаски - не более чем вероятность, да и то невеликая." - это на основе каких исследований установлено?

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21.09.2021 17:18 Відповісти
1. Не перевираю. Цитирую ниже:

Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике).



Говоришь ты.

А Госреестр говорит, что есть:

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=09E1F20212A72173C225870600329F83

Вірус, що міститься у вакцині, вважається генетично модифікованим організмом (ГМО).

2. Окей, пусть ты уточнил мол типа только аттенуированные, а живые - нифига.

А теперь смотрим в тот же реестр:

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=864*****************************

Одна доза (2 мл) містить:
G1 реасортант* ? 2,2 х 106 ІО1,2/дозу
G2 реасортант* ? 2,8 х 106 ІО1,2/дозу
G3 реасортант* ? 2,2 х 106 ІО1,2/дозу
G4 реасортант* ? 2,0 х 106 ІО1,2/дозу
P1A[8] реасортант* ? 2,3 х 106 ІО1,2/дозу
*живі реасортанти людського та бичачого ротавірусів, вирощених на культурі клітин Vero
1Iнфекційні Oдиниці
2як нижній довірчий інтервал (p = 0,95)

Реасортант - это ж живой вирус, не аттенуированный.

Первая же блин строчка...
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21.09.2021 17:50 Відповісти
Эта вакцина содержит аттенуированные штаммы.

https://microbiol.elpub.ru/jour/article/view/874 В мире лицензированы и успешно применяют­ся две аттенуированные ротавирусные вакцины - пентавалентная реассортантная Ротатек («Merck Sharp & Dohme B.V.», Нидерланды) и моновалент­ная Ротарикс («GlaxoSmithKline Trading», Бельгия).
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22.09.2021 13:30 Відповісти
Ну... видимо в мире таки да, а вот в Украине нет. Ну или журнал... пусть и профильный... все же является СМИ. А им характерна некоторая неточность (помнишь, мы обсуждали... три версии истины - то как было реально, версия СМИ, версия чиновников)
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22.09.2021 14:42 Відповісти
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии - это по-твоему СМИ? Это уже перегиб на уровне прямого вранья.

https://microbiol.elpub.ru/jour Старейший в России научно-практический журнал «Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии» (Zhurnal mikrobiologii, èpidemiologii i immunobiologii - основное название для ссылок и поиска в базах данных) издается с 1924 г. Параллельные названия - Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology, ЖМЭИ. ISSN 0372-9311 (Print), ISSN 2686-7613 (Online).
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22.09.2021 15:05 Відповісти
Смотри. Простой вопрос:

Журнал (пусть даже самый старый, модный и крутой) пишет одно. Официальный реестр - второе. (Реально - третье).

Верить - кому?

В будущем компьютеры будут весить не более 1.5 тонн. (Журнал Popular Mechanics, 1949 г.)
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22.09.2021 15:55 Відповісти
Я верю научным журналам, но при этом критически отношусь к публикациям в них. /Если что-то вступает в противоречие с моими знаниями - ищу информацию и либо получаю новые знания, либо публикацию считаю ошибочной.

Вот Вам еще одна публикация в "СМИ" - в Clinical Microbiology Reviews.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18202442/ Two new live, oral, attenuated rotavirus vaccines were licensed in 2006: the pentavalent bovine-human reassortant vaccine (RotaTeq) and the monovalent human rotavirus vaccine (Rotarix). Both vaccines have demonstrated very good safety and efficacy profiles in large clinical trials in western industrialized countries and in Latin America.
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22.09.2021 16:08 Відповісти
Вот-вот. И я тоже. Только я еще учитываю фактор реальности.

Помнишь - на примере больницы в которой моя дочка лечилась - обсуждали (там про бинтики было)?

А потому наши мнения не сходятся))
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22.09.2021 16:10 Відповісти
То есть, когда тебе предоставили две научные публикации, ты все равно не веришь, что в вакцине Ротатек применяют аттенуированный вирус, потому что "обсуждали (там про бинтики было)"?
Мощная позиция.
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22.09.2021 16:17 Відповісти
Мне представили не только две научные статьи. А еще - государственный реестр.

Данные же расходятся, не так ли.

Вывод. Мне лгут. Кто-то из них. Или, учитывая вариант с бинтиками - оба, а реальность ваще иная.

Учитывая бинтики позиция проста. Всему что скажет Ляшко (а ранее - Степанов), как ответственный за бинтики - ложь. Потому как наглядный пример.
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22.09.2021 17:28 Відповісти
Я бы не сказал, что расходятся. Реестр содержит информацию, минимально необходимую для регистрации, а в научных статьях - достаточную для понимания тематики данной статьи. То есть на реестр не возложена обязанность строгой найчной полноты. Там должны быть показания, противопоказания и состав. Детали, нужные только продвинутым специалистам, реестр может и не содержать.
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22.09.2021 18:04 Відповісти
Я, как потребитель (не важно чего - водки, пачки ИРП, килограмма пельменей, вакцины от кори, вакцины от ковид) - имею право знать полную и всеобъемлющую информацию о продукте.

Для этого и существует реестр. Чтобы я мог посмотреть и убедиться в безопасности или... в чем угодно. Я, как потребитель, не должен искать "правильные" научные журналы, сопоставлять данные в них и так далее.

Если он содержит "неполную информацию" - то правильно называть это - "он лжет". Ибо как потребитель - именно я выбираю, какие детали мне нужно знать, а какие не нужно.

Что я вижу здесь: сознательно или нет, но часть информации как минимум - пытались скрыть. Со злым умыслом или нет - не принципиально. Они мне солгали.

Лжецам веры нет, понимаешь? Если они солгали в одном, то солгут в другом, третьем... Хотя на словах будут говорить мол "Та один раз не... (тут рифма)".

Это... тебе девушки изменяли когда-нибудь? Мне - да. И в итоге я выработал простейшую идею: если она один раз изменила, то есть солгала о своей верности - то она может это сделать еще раз. И веры ей нет.

Так и тут. Один раз солгали (ну хотя бы - когда признали что распыляли всякую ерунду и мыли улицы с антисептиком не потому что надо было, а чтоб напугать - есть прямое интервью Ляшка на эту тему где он это признает недвусмысленно и ясно), второй раз солгали (да хотя бы утаили часть информации в реестре) = солгут и в третий, и в четвертый... и всегда. Веры им нет.
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23.09.2021 09:27 Відповісти
1. В какой области наблюдается сигнал протонного магнитного резонанса протонов метильной группы этанола, содержащегося в водке? Какова его форма (синглет, дуплет, триплет)?

2. http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/zak01?opendocument Реєстр ведеться з метою забезпечення: ідентифікації суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів на професійній основі з дотриманням відповідних стандартів та правил у цій сфері; організації статистичних спостережень у сфері обігу лікарських засобів; взаємодії на єдиних методичних засадах з базами даних інших центральних органів виконавчої влади; гласності та відкритості інформації про суб'єкти підприємницької діяльності; ідентифікації лікарських засобів, які закуповуються відповідно до абзацу сімнадцятого частини третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 1197-18 ). { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 598 ( 598-2015-п ) від 12.08.2015 }
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23.09.2021 10:31 Відповісти
1. Не знаю. А жаль. Вполне вероятно, что если бы эта информация была бы доступна по умолчанию всем потребителям (в разрезе не только самого факта, но и его положительных и отрицательных последствий) - то они бы осознанно от водяры отказывались, алкашей было бы меньше.

2. Гласности и открытости о субъектах предпринимательской деятельности - подразумевает и об их продукции тоже, ибо её производство и дистрибуция - суть компонент той самой предпринимательской деятельности, в отношении которой реестр обеспечивает гласность и открытость.
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23.09.2021 10:52 Відповісти
1. Не думаю, что незнание ПМР спектра этанола кого-то остановит от его употребления. Кстати, в США выпускали водку со ПМР спектром этанола на этикетке. На прошлой работе ты мог бы двинуть предложение так поступить, только учти, специалисты знают, что ПМР и ЯМР-Н1 - синонимы и не устраивают воплей типа "нам они врали все это время!", а вот некоторые неспециалисты запросто это сделают, еще и в суд побегут.

2. То что ты подразумеваешь, не может быть основанием для официальных требований к сведениям, вносимым в реестр.
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23.09.2021 11:05 Відповісти
И Ротатек это не антиковидная вакцина.
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22.09.2021 13:35 Відповісти
Запомни, клеток в вакцинах НЕТ. Их отделяют ультафильтрацией. А то ГМО про которое пишут - это вектор.
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21.09.2021 17:20 Відповісти
Ну, во-первых. Клетки в вакцинах есть:

1 доза (0,05 мл) містить приблизно: 0,025 мг БЦЖ і 0,75-3,0 х 105 живих бактерій (Bacillus Calmette-Guerin).

Стоит ли напоминать, что бактерия имеет клетки?

Я могу понять, что ты утверждаешь, будто доработанные напильником клетки, в которых выращивали вирус - отделяют от него. Но ты утверждал будто вирусов в вакцинах нет...

А вот государственный реестр говорит что есть. И что они считаются ГМО.

Ты призываешь меня не верить госреестру? Государственному органу?))) И ты еще удивляешься, что я им в остальном не верю?))
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21.09.2021 17:58 Відповісти
1. Да, в вакцине БЦЖ клетки есть. Что из этого следует? Где ты там нашел катастрофу?

2. Я ранее писал "Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике)."

Вектор - это генномодифицированный вирус, неспособный к размножению. Это контейнер для участка ДНК, которая будет продуцировать белок вируса при попадании в клетку человека.

И тут ты радостно решил мне открыть глаза. Это не вирусы ковида и не ГМО клетки человека.
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21.09.2021 18:10 Відповісти
1. Из этого следует, что когда ты писал, цитирую, "Запомни, клеток в вакцинах НЕТ. ", то ты был не точен в определениях. Или сознательно манипулировал, правда, последнее считаю маловероятным.

Также ты ранее, писал, будто в вакцинах вирусов нет. Выяснили что есть. Ты уточнил, мол там только аттенуированные. Выяснили - что не только.

2. Ты пишешь, мол нету там вирусов и ГМО там тоже нету.

НО!

Вот что пишет государственный орган, который проводил сертификацию и исследования:

Вірус, що міститься у вакцині, вважається генетично модифікованим організмом (ГМО).

Вирус (!!!) СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ВАКЦИНЕ (!!!) считается ГМО.

Прямо написано - что в вакцине содержится вирус, являющийся ГМО.

Извини. Но оно так есть. Так написано. Это не я писал - все претензии к производителю и к минздраву.
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22.09.2021 12:53 Відповісти
Да, я когда это писал "Запомни, клеток в вакцинах НЕТ. " я имел в виду инъекционные вакцин. БЦЖ я не имел тогда в виду (кстати, ее далеко не все специалисты и не все страны признают). Прими это уточнение с моими извинениями.

Я писал, что в вакцинах нет ГМО клеток человека и это правда. О том, что в антиковидных вакцинах Астразенека и Спутник содержатся вектора, я написал сразу. А вектор и генномодифицированный вирус - это по отношению к векторам синонимы, для неспециалиста второй термин (менее специфичный, под него попадают не только вектора, а и любые искусственно модифицированные вирусы, в т.ч. способные к размножению.). Это как автомобиль называют "транспортное средство" в контексте документов понятно, но может означать и самолет и корабль.
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22.09.2021 13:11 Відповісти
ОК. Допустим. Тебе - поверю. В то, что их выводят.

Но сам вирус является ГМО. Это прямо написано, как и то что именно вирус (не вектор... не генномодифицированный вирус... не аттунуированный... в именно вирус) является ГМО.

Которое вроде как запрещено.

Но ездить можно и на том и на другом. То есть добираться из п.А в п.Б. Аналогия и тут...
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22.09.2021 14:45 Відповісти
Вектор- это вирус, котрый обезопасили (убрав часть генома, ответственного за размножение) путем генетической модификации и используют для доставки участка ДНК или РНК в клетки человека или животного. Мне это удобнее писать одним словом - вектор. И о наличии векторов в некоторых вакцинах я написал сразу. Опасности они не представляют.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16#Text Ввезення харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських засобів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням, для безпосереднього вживання за призначенням можливе тільки за умови державної реєстрації відповідних ГМО джерел та переліченої у цій частині продукції.
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22.09.2021 14:59 Відповісти
Ты продолжаешь настаивать на том, что "Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм"?
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22.09.2021 13:18 Відповісти
Да. Потому что в реестре прямо написано что в вакцине содержится вирус. Официально.

Причем иногда - живой.
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22.09.2021 14:37 Відповісти
Ну и как вакцинация антиковидной вакциной Пфайзер или Модерна гарантирует введение вируса в организм?
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22.09.2021 14:40 Відповісти
В госорганах сидят чиновники. Их взгляды и их терминология отличаются от взглядов и терминологии ученых. Вот мне на военной кафедре в свое время сказали, что мотоциклы относятся к бронетанковой технике. И я им поверил, ибо уже отслужил в армии и моя станция обнаружения целей там относилась к автомобильной технике. Выглялит она так

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22.09.2021 13:49 Відповісти
Скажем так. На военных кафедрах служат далеко не лучшие офицеры. И я вполне допускаю, что:

а) офицер банально был ... неквалифицирован

б) как я посмотрел, иногда мотоциклы относят к БТ, потому как определение БТ включает в себя и машины, обслуживающие БТ, но прямо не являющиеся танками или там самоходками.

У тебя же машинка вроде для ПВО, а не БТ...
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22.09.2021 14:41 Відповісти
В нашем комплексе Круг-2 были и пусковые установки (относились к БТ) и транспортно-заряжающие машины (относились к автомобильной технике.) и все это относилось к войсковой ПВО.
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22.09.2021 14:46 Відповісти
Ну, могу добавить, что убитый вирус есть в коронаваке и синоваке... Как это ты не доскроллил?
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21.09.2021 17:22 Відповісти
Но даже в этом случае твое "Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм" выгядит смешно.
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21.09.2021 17:28 Відповісти
Ну да. Выше смотри же. Там же написано... или живого или мертвого или вообще - такого про который говорится прямо и недвусмысленно что он ГМО.
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21.09.2021 18:01 Відповісти
Я тебе привел доказательства наличия живых, даже не аттенуированных вирусов в вакцинах в принципе.
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21.09.2021 18:00 Відповісти
Вектор еще менее опасен, чем аттенуированный вирус. Он размножаться не может, это как транспортная упаковка. Да и вирусом его можно считать с большой натяжкой. По крайней мере ученые почти всегда их называют векторами или вирусными векторами.
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21.09.2021 18:17 Відповісти
Та вакцина, что ты привел в пример (Ротатек) содержит аттенуированные штаммы.

https://microbiol.elpub.ru/jour/article/view/874 В мире лицензированы и успешно применяют­ся две аттенуированные ротавирусные вакцины - пентавалентная реассортантная Ротатек («Merck Sharp & Dohme B.V.», Нидерланды) и моновалент­ная Ротарикс («GlaxoSmithKline Trading», Бельгия).
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22.09.2021 14:17 Відповісти
О. Опять бан...
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22.09.2021 14:36 Відповісти
Это я удалил свой вопрос, когда нашел, где ты приводил пример "неаттенуированных" вирусов.
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22.09.2021 14:48 Відповісти
А. Думал это меня. Не привыкать))))
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22.09.2021 15:19 Відповісти
Кстати. Ты путаешь (снова).

я НЕ предлагаю заражать здоровых людей вирусами без их на то согласия. Живыми, мертвыми, хоть серо-буро-малиновыми. я НЕ придумываю никаких ограничений для тех, кто отказывается вводить себе в организм вирусы. Любые.
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21.09.2021 12:06 Відповісти
Ну так те, кто носит маски правильно, как раз и не хотят введения вирусов в свой организм. А Вы сразу кинулись антимасочников защищать... Где логика?
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21.09.2021 12:10 Відповісти
Не стоит манипулировать.

Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм.

Безмаски - не более чем вероятность, да и то невеликая.
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21.09.2021 14:31 Відповісти
Стоит учить матчасть. В антиковидных вакцинах вирусов нет (есть только векторы в Астразенеке и Спутнике). Так что вот это "Вакцинация - гарантированное внедрение вируса в организм." - Ваше вранье.

"Безмаски - не более чем вероятность, да и то невеликая." - это на основе каких исследований установлено?
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21.09.2021 14:45 Відповісти
Стоит.

Ага, не целый вирус, только его кусочек. Помню-помню этот аргумент... Но гарантированно. В "природной среде", например в маршрутке без маски - опять же вопрос вероятности.

На основе личного опыта а не сказок чиновников))) Ну ты знаешь, я все проверяю на себе. Ковидом за все время не болел. Про маски и маршрутки - ты в курсе как оно там.
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21.09.2021 14:57 Відповісти
Антимасочники -это есть вакцинированные. Вакцинирован, значит защищён.
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20.09.2021 16:55 Відповісти
засохни чучело
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20.09.2021 16:45 Відповісти
Совсем слабовато у Вас аргументами. Да и с воспитанием у Вас тоже весьма неважно...
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20.09.2021 16:50 Відповісти
Шо самое смешное, так это то, что его не банят.
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20.09.2021 16:53 Відповісти
По утрам звон в ушах не преследует?
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20.09.2021 16:39 Відповісти
Шо там у вас в Перми с погодой?
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20.09.2021 16:40 Відповісти
У мене тільки одне питання. Ця стаття для русських?

"Серед загальних побічних ефектів залишається головний біль, втома, біль у м'язах, озноб, лихоманка і нудота." - характерно для нвічка спутнік, а не оригінального Pfizer .

Для інформації. Ще на пчатку пандемії світові вірусологи замітили феномен - діти до 11 років взагалі не хворіють на covid ! Згодом дослідники виявили що це пов'язано з відсутність в данному віці ферменту необхідного для реплікації. Діти можуть бути переносниками але самі не піддаються дії вірусу. ( при відповідних аналізах крові у них виявляли наявність вірусу) Чому ніде в світі не піднімали питання про вакцинацію молодше 12 років. Мутовані штами в цьому не відрізняються від початкових. Все інше підпадає під "маніпуляція дітьми" що заборонено навіть в рекламі в цивілізованих країнах.

P/S Тут можуть налетіти "свідки covid" і наводити приклади хвороб і навіть смерті дітей від цього вірусу, так зразу - захворювання і смертність була з інших причин, а присутність вірусу covid в організмі ні на що не впливала. Вірус поки не почне реплікацію просто частинка біологічного матеріалу (чому не можлива реплікація написано вище) і в організмі здорових людей завжди такий мікрозвіринець...
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20.09.2021 17:04 Відповісти
Ця ж компашка вже приготувала свої "вакцинки" для діток від 6ти міс до 5 рочків. І подає на реєстрацію.

https://www.politico.eu/article/pfizer-us-vaccine-approval-children-6-months-5-years-old/

Pfizer to seek US vaccine approval for children between 6 months and 5 years in November

Просто злочин проти дітей і людства.
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21.09.2021 02:24 Відповісти
Помнится о в самом начале пели песТню и об особо стойком иммунитете пфайзера у взрослых...😀
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20.09.2021 17:22 Відповісти
Сам придумал? Пфайзер с самого начала в инструкции к вакцине указывал, что срок защиты неизвестен.
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20.09.2021 17:28 Відповісти
Антип , если не затруднит, ответьте. Зачем переболевшим прививка от ковид? Чтоб было больше антител? Так у некоторых наоборот после прививки их 0.
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20.09.2021 17:44 Відповісти
У переболевших, как и у привитых уровень антител постепенно снижается и в какой-то момент они могут заболеть снова. А постковидные осложнения не дадут перенести повторное заболевание легко. Прививка через 3-6 месяцев после болезни значительно усиливает защиту.

0 антител после прививки не бывает, бывает, когда их титр недостаточен, чтобы предотвратить заражение.
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20.09.2021 17:56 Відповісти
Ну не буду спорить 0 или не 0. Антител нет… . И именно после прививки)
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20.09.2021 18:07 Відповісти
Ну, при резекции вилочковой железы такое в принципе может случиться, или если вместо вакцины физраствор вкололи, но тут вряд ли такой случай. С такой ситуацией надо подробно разбираться.
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20.09.2021 18:12 Відповісти
все уже знают что вопрос не в деньгах, но почему бы и деньги не заработать подумали в ПФФФ айзере
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20.09.2021 17:53 Відповісти
При тяжелом течении COVID-19 в организме человека вырабатывается много антител, которые после вакцинации могут привести к патологической реакции организма, считают медики. Врачи пояснили,что речь идет о цитокиновом шторме (гиперреакции иммунитета) и воспалительном синдроме. правила вакцинации переболевших людей еще не разработаны, в связи с чем рекомендуют с антителами лучше воздержаться от прививки.

Это было год назад, сейчас колят всех без разбора. Главное галочек поставь, что добровольно
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20.09.2021 18:58 Відповісти
 
 