Президент Германии Штайнмайер 6 октября посетит Украину

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Германии.

Там они принимают участие в мероприятии, посвященном 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.

Помимо церемонии в Мемориальном центре запланированы дискуссии с участниками мероприятия.

Более подробная информация о программе посещения будет опубликована позже.

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