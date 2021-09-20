Президент Германии Штайнмайер 6 октября посетит Украину
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Германии.
Там они принимают участие в мероприятии, посвященном 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.
Помимо церемонии в Мемориальном центре запланированы дискуссии с участниками мероприятия.
Более подробная информация о программе посещения будет опубликована позже.
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