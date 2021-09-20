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Президент Германии Штайнмайер 6 октября посетит Украину

Президент Германии Штайнмайер 6 октября посетит Украину

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Германии.

Там они принимают участие в мероприятии, посвященном 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.

Помимо церемонии в Мемориальном центре запланированы дискуссии с участниками мероприятия.

Более подробная информация о программе посещения будет опубликована позже.

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Автор: 

визит (3071) Германия (6930) Штайнмайер Франк-Вальтер (516)


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Топ комментарии
+13
Привезе послання від фуйла.
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20.09.2021 15:50
+9
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20.09.2021 16:03
+8
Моника по поручению Путина поблагодарит Штайнмайера за поток и за формулу.
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20.09.2021 15:51
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будет лекция по формуле Штайнмайера
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20.09.2021 15:47 Ответить
Привезе послання від фуйла.
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20.09.2021 15:50 Ответить
Він за формулою.
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21.09.2021 00:01 Ответить
Їм тут, що, медом намазано?
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20.09.2021 15:50 Ответить
Куркой, яйком, млеком, салом. Ну и медов конечно.
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20.09.2021 16:12 Ответить
после того,что фрицы "подарили" Украине и ее народу (северную трубу),и в то же времья тем же самым российскому оккупанту, их не стоит пускать на порог Украины,как рашистских пособников и создателей оккупации украинского Донбасса
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20.09.2021 15:51 Ответить
Моника по поручению Путина поблагодарит Штайнмайера за поток и за формулу.
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20.09.2021 15:51 Ответить
Свозите его на передовую и пусть внедряет свою формулу на практике !
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20.09.2021 15:52 Ответить
НАХ.....НАХ.....НАХ.......воно тут всралося!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2021 15:52 Ответить
этот кремлевский выползень очередную формулу придумал???? дайте ему селедки.....
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20.09.2021 15:57 Ответить
Нах*** эта прокацапская тварь в Украине?

Еще одну "формулу" придумал?
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20.09.2021 16:00 Ответить
НАФИГА нам этот агент Кремля? У нас и своих ПОЛНО!

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20.09.2021 16:01 Ответить
подельник ху@ла Швайнмахер ... у нас и своего зеленого прокремлевского лайна хватает, особенно в ОПе... а тут еще и зарубежные кремлевские консервы суетятся...
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20.09.2021 16:02 Ответить
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20.09.2021 16:03 Ответить
Интересно, при встрече по щеке ладошкой Зеле похлопает, как пару лет назад?)
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20.09.2021 16:05 Ответить
То не он хлопал зекрысу по роже...хотя какая разница )
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20.09.2021 16:39 Ответить
Его все похлопывали... Такого козла не выбирали в президенты в мире давно...
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20.09.2021 16:53 Ответить
Запретить ************* въезд в Украину как врага государства.
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20.09.2021 16:07 Ответить
Зачем нам в Украине нужно это пророссийское шайзе? Уламывать членограя на свою формулу?
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20.09.2021 16:09 Ответить
Зачем уламывать, когда оба из одной песочницы - российского рейха. Зачем едет? Привезет пару кубометров кэша и 10 кг отменного кокоса - как оплату за бездействие в противостоянии проекту СП-2.
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20.09.2021 16:24 Ответить
Пусть рааскажет где его деды воевали не в бабьем Яру...
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20.09.2021 16:26 Ответить
была формула, а будет периодическая система Штайнмайера....
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20.09.2021 16:34 Ответить
зачем здесь швайнмайер?
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20.09.2021 16:37 Ответить
Ярмак, помня фиаско с Трампом, решил подстраховаться. Предчуствуя, что фрау постигнет тоже, решил пригласить Штана. Навести мосты с другом Москвы. И пообещать, что приложит дуэт все усилия для известной формулы. Уже, в предверии визита, фактически признали выбори. И что то таки еще учудят. Встреча будет по высшему разряду, не так как с фрау.
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20.09.2021 16:49 Ответить
Зеля дружит только с пророссийскими ватниками.
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20.09.2021 16:50 Ответить
А що йому там робити, в Бабиному Яру? Крокодилячі сльози лити?
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20.09.2021 17:25 Ответить
Фрау Меркельці не вдалось вламати Україну на "хенде хох!" перед підерефією,так ото другий ******** пнеться сюди,хоча й на запрошення,так би мовити. Напросився,курвий син,не інакше. Їх у двері виганяють,так вони у вікна лізуть. "Математик" хренів зі своїми формулами,****. А мос"є макарону чого не везе із собою, чи ревнує оного до *****,, щоби макарона чистіше задницю плешивому **************** пацюку не вилизав?
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20.09.2021 19:45 Ответить
Он тоже комсомольцем был?Как фрау Меркель?
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20.09.2021 19:59 Ответить
К пуйлу пусть едет немчура.
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21.09.2021 03:03 Ответить
Він потрібний Зеленському виключно для покращення рейтингу і імітації бурхливої діяльності. Сподівань на корективи східної політики Німеччини не багато.
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21.09.2021 14:53 Ответить
Зачем здесь это говно.
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21.09.2021 17:58 Ответить
 
 