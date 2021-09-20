Президент Німеччини Штайнмаєр 6 жовтня відвідає Україну

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вирушить до України 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Німеччини.

Там вони беруть участь у заході, присвяченому 80-м роковинам масових убивств у Бабиному Яру.

Крім церемонії в Меморіальному центрі заплановано дискусії з учасниками заходу.

Детальніша інформація про програму відвідування буде опублікована пізніше.

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