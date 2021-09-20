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Президент Німеччини Штайнмаєр 6 жовтня відвідає Україну

Президент Німеччини Штайнмаєр 6 жовтня відвідає Україну

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вирушить до України 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Німеччини.

Там вони беруть участь у заході, присвяченому 80-м роковинам масових убивств у Бабиному Яру.

Крім церемонії в Меморіальному центрі заплановано дискусії з учасниками заходу.

Детальніша інформація про програму відвідування буде опублікована пізніше.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні. ФОТО

Автор: 

візит (1573) Німеччина (7326) Штайнмаєр Франк-Вальтер (341)


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Топ коментарі
+13
Привезе послання від фуйла.
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20.09.2021 15:50
+9
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20.09.2021 16:03
+8
Моника по поручению Путина поблагодарит Штайнмайера за поток и за формулу.
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20.09.2021 15:51
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будет лекция по формуле Штайнмайера
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20.09.2021 15:47 Відповісти
Привезе послання від фуйла.
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20.09.2021 15:50 Відповісти
Він за формулою.
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21.09.2021 00:01 Відповісти
Їм тут, що, медом намазано?
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20.09.2021 15:50 Відповісти
Куркой, яйком, млеком, салом. Ну и медов конечно.
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20.09.2021 16:12 Відповісти
после того,что фрицы "подарили" Украине и ее народу (северную трубу),и в то же времья тем же самым российскому оккупанту, их не стоит пускать на порог Украины,как рашистских пособников и создателей оккупации украинского Донбасса
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20.09.2021 15:51 Відповісти
Моника по поручению Путина поблагодарит Штайнмайера за поток и за формулу.
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20.09.2021 15:51 Відповісти
Свозите его на передовую и пусть внедряет свою формулу на практике !
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20.09.2021 15:52 Відповісти
НАХ.....НАХ.....НАХ.......воно тут всралося!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2021 15:52 Відповісти
этот кремлевский выползень очередную формулу придумал???? дайте ему селедки.....
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20.09.2021 15:57 Відповісти
Нах*** эта прокацапская тварь в Украине?

Еще одну "формулу" придумал?
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20.09.2021 16:00 Відповісти
НАФИГА нам этот агент Кремля? У нас и своих ПОЛНО!

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20.09.2021 16:01 Відповісти
подельник ху@ла Швайнмахер ... у нас и своего зеленого прокремлевского лайна хватает, особенно в ОПе... а тут еще и зарубежные кремлевские консервы суетятся...
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20.09.2021 16:02 Відповісти
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20.09.2021 16:03 Відповісти
Интересно, при встрече по щеке ладошкой Зеле похлопает, как пару лет назад?)
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20.09.2021 16:05 Відповісти
То не он хлопал зекрысу по роже...хотя какая разница )
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20.09.2021 16:39 Відповісти
Его все похлопывали... Такого козла не выбирали в президенты в мире давно...
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20.09.2021 16:53 Відповісти
Запретить ************* въезд в Украину как врага государства.
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20.09.2021 16:07 Відповісти
Зачем нам в Украине нужно это пророссийское шайзе? Уламывать членограя на свою формулу?
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20.09.2021 16:09 Відповісти
Зачем уламывать, когда оба из одной песочницы - российского рейха. Зачем едет? Привезет пару кубометров кэша и 10 кг отменного кокоса - как оплату за бездействие в противостоянии проекту СП-2.
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20.09.2021 16:24 Відповісти
Пусть рааскажет где его деды воевали не в бабьем Яру...
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20.09.2021 16:26 Відповісти
была формула, а будет периодическая система Штайнмайера....
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20.09.2021 16:34 Відповісти
зачем здесь швайнмайер?
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20.09.2021 16:37 Відповісти
Ярмак, помня фиаско с Трампом, решил подстраховаться. Предчуствуя, что фрау постигнет тоже, решил пригласить Штана. Навести мосты с другом Москвы. И пообещать, что приложит дуэт все усилия для известной формулы. Уже, в предверии визита, фактически признали выбори. И что то таки еще учудят. Встреча будет по высшему разряду, не так как с фрау.
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20.09.2021 16:49 Відповісти
Зеля дружит только с пророссийскими ватниками.
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20.09.2021 16:50 Відповісти
А що йому там робити, в Бабиному Яру? Крокодилячі сльози лити?
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20.09.2021 17:25 Відповісти
Фрау Меркельці не вдалось вламати Україну на "хенде хох!" перед підерефією,так ото другий ******** пнеться сюди,хоча й на запрошення,так би мовити. Напросився,курвий син,не інакше. Їх у двері виганяють,так вони у вікна лізуть. "Математик" хренів зі своїми формулами,****. А мос"є макарону чого не везе із собою, чи ревнує оного до *****,, щоби макарона чистіше задницю плешивому **************** пацюку не вилизав?
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20.09.2021 19:45 Відповісти
Он тоже комсомольцем был?Как фрау Меркель?
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20.09.2021 19:59 Відповісти
К пуйлу пусть едет немчура.
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21.09.2021 03:03 Відповісти
Він потрібний Зеленському виключно для покращення рейтингу і імітації бурхливої діяльності. Сподівань на корективи східної політики Німеччини не багато.
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21.09.2021 14:53 Відповісти
Зачем здесь это говно.
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21.09.2021 17:58 Відповісти
 
 