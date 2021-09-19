Германия призывает увеличить бедным странам климатическую помощь

Статс-секретар Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности Йохен Фласбарт призвал увеличить климатическую помощь развивающимся странам.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом передает агентство EPD.

Фласбарт подчеркнул, что промышленно развитые страны еще не выполнили своего обещания оказывать 100 млрд долларов в год для защиты климата и адаптации в развивающихся странах.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в 2019 году из правительственных и частных источников было собрано чуть меньше 80 млрд долларов. Данные о 2020 годе пока не известны.

По словам Фласбарта, соглашение об увеличении средств должно быть заключено перед конференцией ООН по изменению климата (COP26), которая пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго.

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Некоторые страны, например Германия и Дания, а также ЕС в целом уже увеличили свои обязательства в краткосрочной перспективе, что Фласбарт назвал важными сигналами.

Фласбарту и министру охраны окружающей среды Канады Джонатану Уилкинсону поручили договориться о выделении дополнительных средств для поддержки бедных стран.

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