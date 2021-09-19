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Новости
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Германия призывает увеличить бедным странам климатическую помощь

Германия призывает увеличить бедным странам климатическую помощь

Статс-секретар Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности Йохен Фласбарт призвал увеличить климатическую помощь развивающимся странам.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом передает агентство EPD.

Фласбарт подчеркнул, что промышленно развитые страны еще не выполнили своего обещания оказывать 100 млрд долларов в год для защиты климата и адаптации в развивающихся странах.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в 2019 году из правительственных и частных источников было собрано чуть меньше 80 млрд долларов. Данные о 2020 годе пока не известны.

По словам Фласбарта, соглашение об увеличении средств должно быть заключено перед конференцией ООН по изменению климата (COP26), которая пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго.

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Некоторые страны, например Германия и Дания, а также ЕС в целом уже увеличили свои обязательства в краткосрочной перспективе, что Фласбарт назвал важными сигналами.

Фласбарту и министру охраны окружающей среды Канады Джонатану Уилкинсону поручили договориться о выделении дополнительных средств для поддержки бедных стран.

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Германия (6927) глобальное потепление (44) климат (164)


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Топ комментарии
+7
В список которых мы не попадаем)Германия исторически продолжает сношаться с рашкой....и всем известно ,что просто поматроссит
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19.09.2021 15:23
+6
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19.09.2021 15:55
+3
Цену на газ сами себе уже увеличили. Дебилы,блеать.
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19.09.2021 15:44
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В список которых мы не попадаем)Германия исторически продолжает сношаться с рашкой....и всем известно ,что просто поматроссит
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19.09.2021 15:23 Ответить
Дебилизм ето а не борьба за екологию. Дают деньги недоразвитым странам чтобы они не развивались, а сама Германия наращивает свою промышленность, вместо того чтобы сокращать и оптимизировать.
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19.09.2021 15:23 Ответить
Новая лапша на уши доверчивой биомассы на смену ПЛАНдемии. Но молодцы, готовятся заранее!
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19.09.2021 15:33 Ответить
так підкиньте ***** ще бабла , хай ракети будує !
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19.09.2021 15:38 Ответить
Германия уже выделила деньги на свою собственную оборону и безопасность или вечно рвётся, как сумасшедшая, помогать всяким голодранцам, которые работать не хотят?
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19.09.2021 15:38 Ответить
Цену на газ сами себе уже увеличили. Дебилы,блеать.
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19.09.2021 15:44 Ответить
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19.09.2021 15:55 Ответить
німеччина окрім расєї нікому не допомагає а лише наполягає як тим бідним треба себе поводити...
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19.09.2021 16:15 Ответить
Китай і Індія в списках цих бідних країн але гадять більше ніж всі інші.
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19.09.2021 18:09 Ответить
 
 