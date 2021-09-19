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Новини
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Німеччина закликає збільшити бідним країнам кліматичну допомогу

Німеччина закликає збільшити бідним країнам кліматичну допомогу

Статс-секретар Федерального міністерства охорони довкілля та ядерної безпеки Йохен Фласбарт закликав збільшити кліматичну допомогу країнам, що розвиваються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це передає агентство EPD.

Фласбарт наголосив, що промислово розвинені країни ще не виконали своєї обіцянки надавати 100 мільярдів доларів на рік для захисту клімату та адаптації в країнах, що розвиваються.

Згідно зі звітом Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), у 2019 році з урядових та приватних джерел було зібрано трохи менше 80 мільярдів доларів. Дані про 2020 рік наразі не відомі.

За словами Фласбарта, угода про збільшення коштів має бути укладена перед конференцією ООН зі зміни клімату (COP26), яка пройде з 31 жовтня по 12 листопада в Глазго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш про зміну клімату: Нинішнє століття може виявитися для людства останнім

Деякі країни, як-от Німеччина та Данія, а також ЄС у цілому уже збільшили свої зобов'язання в короткотерміновій перспективі, що Фласбарт назвав важливими сигналами.

Фласбарту та міністру охорони довкілля Канади Джонатану Вілкінсону доручили домовитися про виділення додаткових коштів для підтримки бідних країн.

Також читайте: Країни G20 не змогли домовитися щодо двох кліматичних цілей

Автор: 

Німеччина (7320) глобальне потепління (45) клімат (180)


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Топ коментарі
+7
В список которых мы не попадаем)Германия исторически продолжает сношаться с рашкой....и всем известно ,что просто поматроссит
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19.09.2021 15:23
+6
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19.09.2021 15:55
+3
Цену на газ сами себе уже увеличили. Дебилы,блеать.
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19.09.2021 15:44
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В список которых мы не попадаем)Германия исторически продолжает сношаться с рашкой....и всем известно ,что просто поматроссит
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19.09.2021 15:23 Відповісти
Дебилизм ето а не борьба за екологию. Дают деньги недоразвитым странам чтобы они не развивались, а сама Германия наращивает свою промышленность, вместо того чтобы сокращать и оптимизировать.
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19.09.2021 15:23 Відповісти
Новая лапша на уши доверчивой биомассы на смену ПЛАНдемии. Но молодцы, готовятся заранее!
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19.09.2021 15:33 Відповісти
так підкиньте ***** ще бабла , хай ракети будує !
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19.09.2021 15:38 Відповісти
Германия уже выделила деньги на свою собственную оборону и безопасность или вечно рвётся, как сумасшедшая, помогать всяким голодранцам, которые работать не хотят?
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19.09.2021 15:38 Відповісти
Цену на газ сами себе уже увеличили. Дебилы,блеать.
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19.09.2021 15:44 Відповісти
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19.09.2021 15:55 Відповісти
німеччина окрім расєї нікому не допомагає а лише наполягає як тим бідним треба себе поводити...
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19.09.2021 16:15 Відповісти
Китай і Індія в списках цих бідних країн але гадять більше ніж всі інші.
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19.09.2021 18:09 Відповісти
 
 