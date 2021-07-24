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Країни G20 не змогли домовитися щодо двох кліматичних цілей

Країни G20 не змогли домовитися щодо двох кліматичних цілей

Міністри країн "великої двадцятки" (G-20) не змогли в Неаполі досягти домовленості щодо спільної мети - не допустити потепління більш ніж на 1,5 градуса до 2030 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Це випливає з декларації, оприлюдненої в Італії, де в дводенній зустрічі з питань клімату брали участь міністри довкілля і міністри енергетики G-20.

Як повідомив в п'ятницю, 23 липня, італійський міністр охорони довкілля  і захисту території моря Роберто Чінголані, прийняття цільового показника не підтримала ціла низка  країн.

Йохен Фласбарт, державний секретар німецького Федерального міністерства охорони довкілля та ядерної безпеки, зі свого боку зазначив, що переговори виявилися складними. Країни не змогли зійтися на тому, щоб повністю виключити використання вугілля в енергетиці до 2025 року.

Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Патрісія Еспіноса в зв'язку з цим вказала, що "двадцятка" відповідальна за 80 відсотків всіх глобальних викидів, що ведуть до кліматичних наслідків. За словами Еспіноси, країни G-20 повинні продемонструвати велику рішучість під час Конференції ООН (COP26) в шотландському Глазго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО розробляє кроки щодо недопущення кліматичних змін в країні, - Данілов

G20 (323) глобальне потепління (45) клімат (180)


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Топ коментарі
+4
целый ряд стран таких как РФ,РФ,рф....рф...рф
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24.07.2021 08:59 Відповісти
+1
НУНУ...
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24.07.2021 08:45 Відповісти
+1
Китай не прекратит использовать уголь, это же очевидно.
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24.07.2021 09:01 Відповісти
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НУНУ...
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24.07.2021 08:45 Відповісти
Здається мені, панове, що хтось застосовує кліматичну зброю. Нє?
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24.07.2021 08:49 Відповісти
Китай не прекратит использовать уголь, это же очевидно.
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24.07.2021 09:01 Відповісти
целый ряд стран таких как РФ,РФ,рф....рф...рф
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24.07.2021 08:59 Відповісти
это хорошо что не договорились..
Если бы договорились-все равно )(уйло кинул бы всех
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24.07.2021 09:02 Відповісти
ахметову повезло, что Украина не в g20, а то пришлось бы ему прикрыть свои угольные коптилки и потерять миллиарды.
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24.07.2021 09:31 Відповісти
Дуже погана новина. Якщо не тільки на Сіцилії, а й в Україні чи Польщі будуть рости ківі (вже ростуть...) і вирощуватимуть апельсини, то половина Африки помре від посухи і голоду, а половина не захоче здихати і піде штурмувати кордони. Скоріше всього під ісламістськими прапорами. Мракобєсіє чудово почуває себе на випалених сонцем землях... Цього зажерлива мафія досі не розуміє...
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24.07.2021 09:31 Відповісти
Я вам абсолютно гарантирую - министры энергетики и министры окружающей среды G20....АБСОЛЮТНО ничего не понимают как регулируется климат на планете. Более того, они даже не понимают, что он искуственно управляемый. Все эти встречи это трескотня высшего уровня ...не более.
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24.07.2021 10:48 Відповісти
Нах мне ваш климат, если в РФ строят концлагеря для украинцев? Нах мне ваш климат, если в РФ с центральных каналов депутаты их думы призывают убить каждого второго украинца? Гугл поиск этих призывов в помощь! 👺👺👺👺👺
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24.07.2021 12:40 Відповісти
Это всё не нужно! Потепление предпоследнее началось в 8 веке и достигло 10 град к началу 13 века. Гренландия -зелёная страна Лабрадор-страна винограда. Плавания норманов по всеей Сев.Америки включая Великие Озёра. Потом похолодание. Уничтожение нормандского населения Гренландии. Уничтожение факторий норманов и готов (из Готланда) на Великих Американских Озёрах. Нынешнее потепление началось в середине 18 века.
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24.07.2021 13:42 Відповісти
що б ті міністри не приймали і про що б вони не домовлялися, це лише їхні тупі хатєлки.
От дуже погано, коли політики - люди обмеженого світогляду і не переобтяжені знаннями. Якби вони знали про механізми саморегуляції планети Земля, вони б певно не займалися б такою... Ні, мабуть би таки займалися. Бо всі ці розмови ведуть до одного - даремної витрати коштів платників податків. і на цих витратах хтось збирається непогано наваритися.
Сам лише недавно взнав про дуже великий вплив на рівень вуглекислого газу в атмосфері світового оекану. Мало того. що вода багато розчиняє окису вуглецю. Океан ще його й консервує у вигляді коралових рифів. Це - настільки великі обєми, що порівнювати їх з викидами промисловості некоректно.
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25.07.2021 01:00 Відповісти
 
 