Країни G20 не змогли домовитися щодо двох кліматичних цілей

Міністри країн "великої двадцятки" (G-20) не змогли в Неаполі досягти домовленості щодо спільної мети - не допустити потепління більш ніж на 1,5 градуса до 2030 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Це випливає з декларації, оприлюдненої в Італії, де в дводенній зустрічі з питань клімату брали участь міністри довкілля і міністри енергетики G-20.

Як повідомив в п'ятницю, 23 липня, італійський міністр охорони довкілля і захисту території моря Роберто Чінголані, прийняття цільового показника не підтримала ціла низка країн.

Йохен Фласбарт, державний секретар німецького Федерального міністерства охорони довкілля та ядерної безпеки, зі свого боку зазначив, що переговори виявилися складними. Країни не змогли зійтися на тому, щоб повністю виключити використання вугілля в енергетиці до 2025 року.

Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Патрісія Еспіноса в зв'язку з цим вказала, що "двадцятка" відповідальна за 80 відсотків всіх глобальних викидів, що ведуть до кліматичних наслідків. За словами Еспіноси, країни G-20 повинні продемонструвати велику рішучість під час Конференції ООН (COP26) в шотландському Глазго.

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