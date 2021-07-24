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Страны G20 не смогли договориться по двум климатическим целям

Страны G20 не смогли договориться по двум климатическим целям

Министры стран "большой двадцатки" (G-20) не смогли в Неаполе достичь договоренности относительно совместной цели - не допустить потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Это следует из декларации, обнародованной в Италии, где в двухдневной встрече по вопросам климата принимали участие министры окружающей среды и министры энергетики G-20.

Как сообщил в пятницу, 23 июля, итальянский министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Роберто Чинголани, принятие целевого показателя не поддержал целый ряд стран.

Йохен Фласбарт, государственный секретарь германского Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности, в свою очередь, отметил, что переговоры оказались сложными. Страны не смогли сойтись и на том, чтобы полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса в этой связи указала, что "двадцатка" ответственна за 80 процентов всех глобальных выбросов, ведущих к климатическим последствиям. По словам Эспиносы, страны G-20 должны продемонстрировать большую решительность в ходе Конференции ООН (COP26) в шотландском Глазго.

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Автор: 

G20 (300) глобальное потепление (44) климат (164)


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Топ комментарии
+4
целый ряд стран таких как РФ,РФ,рф....рф...рф
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24.07.2021 08:59 Ответить
+1
НУНУ...
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24.07.2021 08:45 Ответить
+1
Китай не прекратит использовать уголь, это же очевидно.
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24.07.2021 09:01 Ответить
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НУНУ...
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24.07.2021 08:45 Ответить
Здається мені, панове, що хтось застосовує кліматичну зброю. Нє?
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24.07.2021 08:49 Ответить
Китай не прекратит использовать уголь, это же очевидно.
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24.07.2021 09:01 Ответить
целый ряд стран таких как РФ,РФ,рф....рф...рф
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24.07.2021 08:59 Ответить
это хорошо что не договорились..
Если бы договорились-все равно )(уйло кинул бы всех
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24.07.2021 09:02 Ответить
ахметову повезло, что Украина не в g20, а то пришлось бы ему прикрыть свои угольные коптилки и потерять миллиарды.
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24.07.2021 09:31 Ответить
Дуже погана новина. Якщо не тільки на Сіцилії, а й в Україні чи Польщі будуть рости ківі (вже ростуть...) і вирощуватимуть апельсини, то половина Африки помре від посухи і голоду, а половина не захоче здихати і піде штурмувати кордони. Скоріше всього під ісламістськими прапорами. Мракобєсіє чудово почуває себе на випалених сонцем землях... Цього зажерлива мафія досі не розуміє...
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24.07.2021 09:31 Ответить
Я вам абсолютно гарантирую - министры энергетики и министры окружающей среды G20....АБСОЛЮТНО ничего не понимают как регулируется климат на планете. Более того, они даже не понимают, что он искуственно управляемый. Все эти встречи это трескотня высшего уровня ...не более.
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24.07.2021 10:48 Ответить
Нах мне ваш климат, если в РФ строят концлагеря для украинцев? Нах мне ваш климат, если в РФ с центральных каналов депутаты их думы призывают убить каждого второго украинца? Гугл поиск этих призывов в помощь! 👺👺👺👺👺
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24.07.2021 12:40 Ответить
Это всё не нужно! Потепление предпоследнее началось в 8 веке и достигло 10 град к началу 13 века. Гренландия -зелёная страна Лабрадор-страна винограда. Плавания норманов по всеей Сев.Америки включая Великие Озёра. Потом похолодание. Уничтожение нормандского населения Гренландии. Уничтожение факторий норманов и готов (из Готланда) на Великих Американских Озёрах. Нынешнее потепление началось в середине 18 века.
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24.07.2021 13:42 Ответить
що б ті міністри не приймали і про що б вони не домовлялися, це лише їхні тупі хатєлки.
От дуже погано, коли політики - люди обмеженого світогляду і не переобтяжені знаннями. Якби вони знали про механізми саморегуляції планети Земля, вони б певно не займалися б такою... Ні, мабуть би таки займалися. Бо всі ці розмови ведуть до одного - даремної витрати коштів платників податків. і на цих витратах хтось збирається непогано наваритися.
Сам лише недавно взнав про дуже великий вплив на рівень вуглекислого газу в атмосфері світового оекану. Мало того. що вода багато розчиняє окису вуглецю. Океан ще його й консервує у вигляді коралових рифів. Це - настільки великі обєми, що порівнювати їх з викидами промисловості некоректно.
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25.07.2021 01:00 Ответить
 
 