Страны G20 не смогли договориться по двум климатическим целям
Министры стран "большой двадцатки" (G-20) не смогли в Неаполе достичь договоренности относительно совместной цели - не допустить потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Это следует из декларации, обнародованной в Италии, где в двухдневной встрече по вопросам климата принимали участие министры окружающей среды и министры энергетики G-20.
Как сообщил в пятницу, 23 июля, итальянский министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Роберто Чинголани, принятие целевого показателя не поддержал целый ряд стран.
Йохен Фласбарт, государственный секретарь германского Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности, в свою очередь, отметил, что переговоры оказались сложными. Страны не смогли сойтись и на том, чтобы полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года.
Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса в этой связи указала, что "двадцатка" ответственна за 80 процентов всех глобальных выбросов, ведущих к климатическим последствиям. По словам Эспиносы, страны G-20 должны продемонстрировать большую решительность в ходе Конференции ООН (COP26) в шотландском Глазго.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если бы договорились-все равно )(уйло кинул бы всех
От дуже погано, коли політики - люди обмеженого світогляду і не переобтяжені знаннями. Якби вони знали про механізми саморегуляції планети Земля, вони б певно не займалися б такою... Ні, мабуть би таки займалися. Бо всі ці розмови ведуть до одного - даремної витрати коштів платників податків. і на цих витратах хтось збирається непогано наваритися.
Сам лише недавно взнав про дуже великий вплив на рівень вуглекислого газу в атмосфері світового оекану. Мало того. що вода багато розчиняє окису вуглецю. Океан ще його й консервує у вигляді коралових рифів. Це - настільки великі обєми, що порівнювати їх з викидами промисловості некоректно.