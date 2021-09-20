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"Слуга народа" Безуглая отказалась обсуждать вопрос предоставления охраны свидетелям по "Вагнергейту": Это закрытая информация

Информация о том, обращался ли экс-глава ГУР Василий Бурба с просьбой предоставить ему охрану, является закрытой.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге рассказала нардеп "СН", глава ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что вообще не может комментировать, есть ли госохрана у тех, кто даёт показания на ВСК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Сегодня был факт эпического побега "слуг" от основного свидетеля - Бурбы", - нардеп Осадчук о заседании ВСК по делу "вагнеровцев"

Отвечая на вопрос журналистов, почему не предоставили госохрану свидетелям в деле, в частности Бурбе, глава комиссии заявила: "Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая информация? Если у вас есть конкретные материалы, мы готовы взять их во внимание".

Автор: 

ВСК (458) охрана (700) ЧВК Вагнер (1332) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+19
Плюнь в любого "слугу" и попадешь в конченную мразь или тупую конченную мразь
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20.09.2021 16:13
+15
интересно а для Безуглой анал табу или не табу ?

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20.09.2021 16:12
+13
Интересно. Значит этой шмаре закрытая информация доступна, а общественности нет. Что тайного в обращении к властям об обеспечении физической охраны ? Короче банда оборзевших от безнаказанности уродов
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20.09.2021 16:21
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20.09.2021 16:10 Ответить
интересно а для Безуглой анал табу или не табу ?

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20.09.2021 16:12 Ответить
Можливо ви такі "цікавинки" на інших ресурсах пошукаєте?
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20.09.2021 16:15 Ответить
ну я и попробовал поискать . инфу на эту Безуглую . кроме училась-работала ничего нет . кто родители . есть ли муж и дети . так и написано закрытая информация . а учитывая ее довольно быстрый карьерный рост это вызывает подозрения . думаю не сильно ошибусь если предположу что она чья то дочка . так как судя по внешним данным на корабельную сосну она не годится
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20.09.2021 16:24 Ответить
запитай її, , сам - якщо вона десь на горизонті тут засвітиться.
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20.09.2021 17:31 Ответить
так она же из слуг . каковы шансы получить честный ответ . 1-2 %
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20.09.2021 17:37 Ответить
Это закрытая информация.
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20.09.2021 16:26 Ответить
Ну, тут краще не скажеш ніж "яке їхало, таке й здибало"
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20.09.2021 16:32 Ответить
Плюнь в любого "слугу" и попадешь в конченную мразь или тупую конченную мразь
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20.09.2021 16:13 Ответить
як коротко й влучно всього двома вимірами!!!
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20.09.2021 16:17 Ответить
Коли розслідування потенційної державної зради представниками "слуг народу", ведуть "слуги народу", результати "розслідування" відомі заздалегідь
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20.09.2021 16:14 Ответить
Из этого можно сделать вывод, что на Бурбу будет сильнейшее психологическое давление, вплоть до физического устранения до следующего заседания ВСК. Устранят под видом несчастного случая как Черновола старшего! А расследование затянут на годы. Не дай Бог этому случиться!!!
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20.09.2021 16:16 Ответить
Взяли засвітили спеців, на виховання яких держава витратила шалені кошти.

Та вся партія служак уродовських не вартує і одного такого спеціаліста.
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20.09.2021 16:19 Ответить
Интересно. Значит этой шмаре закрытая информация доступна, а общественности нет. Что тайного в обращении к властям об обеспечении физической охраны ? Короче банда оборзевших от безнаказанности уродов
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20.09.2021 16:21 Ответить
Як і в "секретній" інформації, яку пліснява злила фуйлу?
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20.09.2021 16:24 Ответить
Как вообще политсила политсброд может сам расследовать свои преступления? немедленно передайте расследование оппозиции! Всех подозреваемых в измене Родине отстранить нахрен от выполнения обязанностей до полного завершения расследования и судебного разбирательства!
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20.09.2021 16:41 Ответить
"он слишком много знал" - мафия зекоманды хочет, чтобы Бурбы вообще не было..
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20.09.2021 16:48 Ответить
Кожна заява руденької ЗЕзаручниці - це камінчик по камінчику геть, котрі тримали різних інтелектуалів друзенків з гордонами у підтримці влади . Скоро на шоу репетуватимуть за себе тільки Данілов зі Слугами, й це вже почалося... Арахамія вже ж зявив, що нормальні не хочуть йти в уряд... А потім осінь , тарифи - й народ підтягнеться
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20.09.2021 16:52 Ответить
ничего... через пару лет - в суде ты на все ответишь.....
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20.09.2021 17:09 Ответить
Які стали державники. А про Порошенко розповідали, точніше брехали все направо і наліво і ніякої тайни і закритої інформації не було.
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20.09.2021 17:18 Ответить
Кажись безуглая, безнадёжная дура, по наивности, или тупости она сказала правду, и разоблачила комуняку Зе, теперь у неё есть шанс получить хороший рейтинг, либо шлема и его шпана, её уничтожат, и эта коза потеряет все будущее.
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20.09.2021 17:21 Ответить
Окуенно. Диверсанты у власти запрещают другим доступ к информации и защите свидетелей.

Жаль что для 73% это вобще не понятная и не интересная тема. Они зашевелятся лишь когда подорожает колбаса, и снова натянут свои поЗЕленевшие вышиванки которые они натянули после Майдана, но не надолго
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20.09.2021 20:15 Ответить
Цієї дівчині треба знайти нареченого і пояснити що брати приклад з Тимошенко не варто.
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21.09.2021 15:11 Ответить
 
 