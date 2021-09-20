"Слуга народа" Безуглая отказалась обсуждать вопрос предоставления охраны свидетелям по "Вагнергейту": Это закрытая информация

Информация о том, обращался ли экс-глава ГУР Василий Бурба с просьбой предоставить ему охрану, является закрытой.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге рассказала нардеп "СН", глава ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что вообще не может комментировать, есть ли госохрана у тех, кто даёт показания на ВСК.

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Отвечая на вопрос журналистов, почему не предоставили госохрану свидетелям в деле, в частности Бурбе, глава комиссии заявила: "Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая информация? Если у вас есть конкретные материалы, мы готовы взять их во внимание".