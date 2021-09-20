Землетрясение магнитудой 3,3 балла зафиксировано на Донетчине
19 сентября в Донецкой области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, в 12 километрах на юго-запад от города Доброполье.
"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы для населения", - сказано в сообщении.
Последнее землетрясение в указанном районе было зарегистрировано 7 августа 2020 года с магнитудой 2,9.
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