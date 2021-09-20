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Землетрясение магнитудой 3,3 балла зафиксировано на Донетчине

19 сентября в Донецкой области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, в 12 километрах на юго-запад от города Доброполье.

"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы для населения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрясение магнитудой 2,5 балла зафиксировано на Закарпатье, - ГСЧС

Землетрясение магнитудой 3,3 балла зафиксировано на Донетчине 01

Последнее землетрясение в указанном районе было зарегистрировано 7 августа 2020 года с магнитудой 2,9.

землетрясение (659) Донецкая область (9524)


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Нє, ядерної зброї у нас немає і випробувань ми не проводимо.
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20.09.2021 16:29 Ответить
та то в столовой дыныры сегодня гороховый суп, опять гуманитаркой просрочку подвезли.
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20.09.2021 16:33 Ответить
Це, на вільній території в трикутнику Добропілля, Покровськ, Межова. Біля кордону з Дніпропетровською областю.
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20.09.2021 16:39 Ответить
так трусило нас, а суп варили в дыныры.
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20.09.2021 16:42 Ответить
Надеюсь, склад БК в Донецке бахнул?
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20.09.2021 16:34 Ответить
То щось мокші взривали. Здається мені, землетрусів там бути не може.
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20.09.2021 16:51 Ответить
Кріплення в шахтах бендерівці підпиляли
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20.09.2021 16:57 Ответить
 
 