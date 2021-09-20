Землетрус магнітудою 3,3 бала зафіксовано на Донеччині

19 вересня в Донецькій області зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу був у Добропільському районі Донецької області, за 12 кілометрів на південний захід від міста Добропілля.

"Землетрус можуть відчувати окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, він не несе загрози для населення", - сказано в повідомленні.

Останній землетрус в цьому районі було зареєстровано 7 серпня 2020 року з магнітудою 2,9.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрус магнітудою 2,5 бала зафіксовано на Закарпатті, - ДСНС