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Землетрус магнітудою 3,3 бала зафіксовано на Донеччині

19 вересня в Донецькій області зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу був у Добропільському районі Донецької області, за 12 кілометрів на південний захід від міста Добропілля.

"Землетрус можуть відчувати окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, він не несе загрози для населення", - сказано в повідомленні.

Землетрус магнітудою 3,3 бала зафіксовано на Донеччині 01

Останній землетрус в цьому районі було зареєстровано 7 серпня 2020 року з магнітудою 2,9.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрус магнітудою 2,5 бала зафіксовано на Закарпатті, - ДСНС

Автор: 

землетрус (179) Донецька область (8335)


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Нє, ядерної зброї у нас немає і випробувань ми не проводимо.
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20.09.2021 16:29 Відповісти
та то в столовой дыныры сегодня гороховый суп, опять гуманитаркой просрочку подвезли.
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20.09.2021 16:33 Відповісти
Це, на вільній території в трикутнику Добропілля, Покровськ, Межова. Біля кордону з Дніпропетровською областю.
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20.09.2021 16:39 Відповісти
так трусило нас, а суп варили в дыныры.
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20.09.2021 16:42 Відповісти
Надеюсь, склад БК в Донецке бахнул?
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20.09.2021 16:34 Відповісти
То щось мокші взривали. Здається мені, землетрусів там бути не може.
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20.09.2021 16:51 Відповісти
Кріплення в шахтах бендерівці підпиляли
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20.09.2021 16:57 Відповісти
 
 