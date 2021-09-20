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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня, - штаб ООС

С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня, - штаб ООС

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

Читайте: Решение о ведении ответного огня в зоне ООС принимает командир на месте, без ожидания разрешения из штаба, - Наев

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Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Обезьян погнали охранять участки для он-лайн голосования. от украинских ДРГ.

Из личного наблюдения - никто голосовать не ходил. Была пустота.
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20.09.2021 17:25 Ответить
гумконвой не пришел?... твари ихтамнетские
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20.09.2021 18:07 Ответить
Щось вони,гади, підозріло притихли. Може вже "друзі " ***** тихенько примочили його в бункері,як і його товариша на водоспаді?
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20.09.2021 19:25 Ответить
Утром обстрел, вечером обстрел, но в течении дня режим прекращения огня ***********.

И каждый день убитые и раненые в ВСУ. Офигительный ЗЕ-режим прекращения огня.
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20.09.2021 19:30 Ответить
ага .всех вывезли в ******** на голосование .одним после дали на обмывку ящик шампаского..... другим больше донбасявцам повезло, им дали печенюжки, по коле и по сникерсу, твари продажные за печенюжки отдали свои голоса за путина....чтобы вам сникерс поперёк горла застрял...((
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20.09.2021 19:37 Ответить
В перерывах между выстрелами российская армия строго соблюдает режим прекращения огня.
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21.09.2021 00:08 Ответить
 
 