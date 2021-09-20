С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня, - штаб ООС
С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.
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Из личного наблюдения - никто голосовать не ходил. Была пустота.
И каждый день убитые и раненые в ВСУ. Офигительный ЗЕ-режим прекращения огня.