С начала суток на Донбассе соблюдается режим прекращения огня, - штаб ООС

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

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