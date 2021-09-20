Від початку доби на Донбасі дотримується режим припинення вогню, - штаб ООС
Від початку доби на Донбасі російсько-окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - сказано в повідомленні.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.
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Из личного наблюдения - никто голосовать не ходил. Была пустота.
И каждый день убитые и раненые в ВСУ. Офигительный ЗЕ-режим прекращения огня.