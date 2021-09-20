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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби на Донбасі дотримується режим припинення вогню, - штаб ООС

Від початку доби на Донбасі дотримується режим припинення вогню, - штаб ООС

Від початку доби на Донбасі російсько-окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Українського воїна поранено внаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", поблизу Талаківки ворог скинув з безпілотника ВОГ-17, - штаб ООС

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Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Обезьян погнали охранять участки для он-лайн голосования. от украинских ДРГ.

Из личного наблюдения - никто голосовать не ходил. Была пустота.
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20.09.2021 17:25 Відповісти
гумконвой не пришел?... твари ихтамнетские
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20.09.2021 18:07 Відповісти
Щось вони,гади, підозріло притихли. Може вже "друзі " ***** тихенько примочили його в бункері,як і його товариша на водоспаді?
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20.09.2021 19:25 Відповісти
Утром обстрел, вечером обстрел, но в течении дня режим прекращения огня ***********.

И каждый день убитые и раненые в ВСУ. Офигительный ЗЕ-режим прекращения огня.
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20.09.2021 19:30 Відповісти
ага .всех вывезли в ******** на голосование .одним после дали на обмывку ящик шампаского..... другим больше донбасявцам повезло, им дали печенюжки, по коле и по сникерсу, твари продажные за печенюжки отдали свои голоса за путина....чтобы вам сникерс поперёк горла застрял...((
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20.09.2021 19:37 Відповісти
В перерывах между выстрелами российская армия строго соблюдает режим прекращения огня.
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21.09.2021 00:08 Відповісти
 
 