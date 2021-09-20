Українського воїна поранено внаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", поблизу Талаківки ворог скинув з безпілотника ВОГ-17, - штаб ООС

За минулу добу, 19 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення порівняно з попередньою добою зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Напружена обстановка спостерігалась у районі населеного пункту Новозванівка, який противник обстрілював тричі, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм.

Поблизу Майорська російські окупанти вели турбуючий вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів.

У напрямку Луганського та Новолуганського ворог здійснював прицільні обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

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Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотника типу "Квадрокоптер", за допомогою якого російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям наших воїнів ворог не досяг своїх руйнівних цілей. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні штабу.

Також повідомляється, що протягом поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.