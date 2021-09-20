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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено внаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", поблизу Талаківки ворог скинув з безпілотника ВОГ-17, - штаб ООС

Українського воїна поранено внаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу - 8 порушень

За минулу добу, 19 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення порівняно з попередньою добою зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Напружена обстановка спостерігалась у районі населеного пункту Новозванівка, який противник обстрілював тричі, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм.

Поблизу Майорська російські окупанти вели турбуючий вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів.

У напрямку Луганського та Новолуганського ворог здійснював прицільні обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

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Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотника типу "Квадрокоптер", за допомогою якого російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям наших воїнів ворог не досяг своїх руйнівних цілей. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні штабу.

Також повідомляється, що протягом поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: 

безпілотник (4102) обстріл (28250) поранення (2794) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Привіт з фронту! Доброго ранку, Україно! Ми оберігаємо ваш спокій! Все буде добре, Україну не здамо!

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20.09.2021 08:01
+11
На дебатах в 2019 году Зеля заставил Порошенко просить прощение у матерей за погибших воинов ВСУ. Не Путлера обвинил, а Порошенко. Дешевый пиар шута, но на который Петя повелся. Только за 20 дней этого сентября мы потеряли 5 бойцов, еще 30 раненных. И ничего. В 2024 (если досидит) как он прощения у матерей просить будет? Кто простит это ничтожество, которое увидело мир в глазах *****?

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20.09.2021 08:41
+9
Героям Слава!
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20.09.2021 08:28
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20.09.2021 07:51 Відповісти
Вовочка ж закінчив війну.
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20.09.2021 07:53 Відповісти
Та він би її й закінчив, але боїться що патріоти підвісять його на каштані за яйця.
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20.09.2021 08:06 Відповісти
На струнах от рояля
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20.09.2021 08:42 Відповісти
moskovia attacked Ukraine 8 times on September 19th. A Ukrainian defender received a shrapnel wound; his condition is satisfactory. The invaders were notably aggressive across the "North" battlefront. The moskovians also dropped mines from a UAV near Talakivka.

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20.09.2021 07:54 Відповісти
Привіт з фронту! Доброго ранку, Україно! Ми оберігаємо ваш спокій! Все буде добре, Україну не здамо!

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20.09.2021 08:01 Відповісти
Героям Слава!
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20.09.2021 08:28 Відповісти
Моліться Богу та повертайтесь живими
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20.09.2021 09:22 Відповісти
Одужання пораненому українському військовому !
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20.09.2021 08:06 Відповісти
💯
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20.09.2021 08:38 Відповісти
На дебатах в 2019 году Зеля заставил Порошенко просить прощение у матерей за погибших воинов ВСУ. Не Путлера обвинил, а Порошенко. Дешевый пиар шута, но на который Петя повелся. Только за 20 дней этого сентября мы потеряли 5 бойцов, еще 30 раненных. И ничего. В 2024 (если досидит) как он прощения у матерей просить будет? Кто простит это ничтожество, которое увидело мир в глазах *****?

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20.09.2021 08:41 Відповісти
Ну а зеленський повернувся до них задом.
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20.09.2021 08:47 Відповісти
Здається мені плюси більше на фронт не їздять, чим харчуються хлопці, як живуть, воюють їх не цікавить, бо ситуація гірше ніж коли мосейчучка пускала крокодилову сльозу.
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20.09.2021 08:48 Відповісти
Низкий поклон, Вам, защитникам Украины и украинского народа. Раненому скорейшего выздоровления!

Проклятия параше, и укринским скотам перевертышам, которые гавкают на ВСУ - "они поехали зарабатывать в АТО". А когда спрашиваешь их, а чего же ты не едешь на такие заработки, сразу язык в жопу засовывают!
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20.09.2021 09:12 Відповісти
Приказ стрелять отдал пу, чтоб Украину не принимали в НАТО
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20.09.2021 09:25 Відповісти
У нас есть Байрактары, но почему-то с беспилотника какие-то ВОГ-17 сбрасывают по нашим
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20.09.2021 09:49 Відповісти
 
 