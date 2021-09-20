Украинский воин ранен в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки - 8 нарушений "тишины", вблизи Талаковки враг сбросил с беспилотника ВОГ-17, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 19 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения сравнению с предыдущими сутками возросла.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Напряженная обстановка наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, который противник обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.
Вблизи Майорска российские оккупанты вели беспокоящий огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ наших воинов.
В направлении Луганска и Новолуганского враг осуществлял прицельные обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер", с помощью которого российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.
"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.
"Благодаря усилиям наших воинов враг не достиг своих разрушительных целей. Рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении штаба.
Также сообщается, что в течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Проклятия параше, и укринским скотам перевертышам, которые гавкают на ВСУ - "они поехали зарабатывать в АТО". А когда спрашиваешь их, а чего же ты не едешь на такие заработки, сразу язык в жопу засовывают!