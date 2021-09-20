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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки - 8 нарушений "тишины", вблизи Талаковки враг сбросил с беспилотника ВОГ-17, - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки - 8 нарушений

За прошедшие сутки, 19 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения сравнению с предыдущими сутками возросла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Напряженная обстановка наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, который противник обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.

Вблизи Майорска российские оккупанты вели беспокоящий огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ наших воинов.

В направлении Луганска и Новолуганского враг осуществлял прицельные обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер", с помощью которого российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.

"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям наших воинов враг не достиг своих разрушительных целей. Рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении штаба.

Также сообщается, что в течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

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Топ комментарии
+17
Привіт з фронту! Доброго ранку, Україно! Ми оберігаємо ваш спокій! Все буде добре, Україну не здамо!

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20.09.2021 08:01
+11
На дебатах в 2019 году Зеля заставил Порошенко просить прощение у матерей за погибших воинов ВСУ. Не Путлера обвинил, а Порошенко. Дешевый пиар шута, но на который Петя повелся. Только за 20 дней этого сентября мы потеряли 5 бойцов, еще 30 раненных. И ничего. В 2024 (если досидит) как он прощения у матерей просить будет? Кто простит это ничтожество, которое увидело мир в глазах *****?

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20.09.2021 08:41
+9
Героям Слава!
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20.09.2021 08:28
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20.09.2021 07:51 Ответить
Вовочка ж закінчив війну.
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20.09.2021 07:53 Ответить
Та він би її й закінчив, але боїться що патріоти підвісять його на каштані за яйця.
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20.09.2021 08:06 Ответить
На струнах от рояля
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20.09.2021 08:42 Ответить
moskovia attacked Ukraine 8 times on September 19th. A Ukrainian defender received a shrapnel wound; his condition is satisfactory. The invaders were notably aggressive across the "North" battlefront. The moskovians also dropped mines from a UAV near Talakivka.

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20.09.2021 07:54 Ответить
Привіт з фронту! Доброго ранку, Україно! Ми оберігаємо ваш спокій! Все буде добре, Україну не здамо!

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20.09.2021 08:01 Ответить
Героям Слава!
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20.09.2021 08:28 Ответить
Моліться Богу та повертайтесь живими
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20.09.2021 09:22 Ответить
Одужання пораненому українському військовому !
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20.09.2021 08:06 Ответить
💯
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20.09.2021 08:38 Ответить
На дебатах в 2019 году Зеля заставил Порошенко просить прощение у матерей за погибших воинов ВСУ. Не Путлера обвинил, а Порошенко. Дешевый пиар шута, но на который Петя повелся. Только за 20 дней этого сентября мы потеряли 5 бойцов, еще 30 раненных. И ничего. В 2024 (если досидит) как он прощения у матерей просить будет? Кто простит это ничтожество, которое увидело мир в глазах *****?

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20.09.2021 08:41 Ответить
Ну а зеленський повернувся до них задом.
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20.09.2021 08:47 Ответить
Здається мені плюси більше на фронт не їздять, чим харчуються хлопці, як живуть, воюють їх не цікавить, бо ситуація гірше ніж коли мосейчучка пускала крокодилову сльозу.
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20.09.2021 08:48 Ответить
Низкий поклон, Вам, защитникам Украины и украинского народа. Раненому скорейшего выздоровления!

Проклятия параше, и укринским скотам перевертышам, которые гавкают на ВСУ - "они поехали зарабатывать в АТО". А когда спрашиваешь их, а чего же ты не едешь на такие заработки, сразу язык в жопу засовывают!
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20.09.2021 09:12 Ответить
Приказ стрелять отдал пу, чтоб Украину не принимали в НАТО
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20.09.2021 09:25 Ответить
У нас есть Байрактары, но почему-то с беспилотника какие-то ВОГ-17 сбрасывают по нашим
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20.09.2021 09:49 Ответить
 
 