Украинский воин ранен в результате действий войск РФ на Донбассе. За сутки - 8 нарушений "тишины", вблизи Талаковки враг сбросил с беспилотника ВОГ-17, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 19 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения сравнению с предыдущими сутками возросла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Напряженная обстановка наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, который противник обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.

Вблизи Майорска российские оккупанты вели беспокоящий огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ наших воинов.

В направлении Луганска и Новолуганского враг осуществлял прицельные обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер", с помощью которого российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.

"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям наших воинов враг не достиг своих разрушительных целей. Рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении штаба.

Также сообщается, что в течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.