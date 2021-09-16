Повреждено админздание и автомобиль, ранен мирный житель, - последствия российского минометного обстрела н.п. Счастье. ФОТОрепортаж

На Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Подчеркивается, что сегодня утром незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня. Так, в 6:40 и в 7:30 оккупанты дважды обстреляли населенный пункт Счастье с направления н.п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм. - ООС).

"В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание, гражданский автомобильный транспорт и получил ранение мирный житель. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечают в штабе.











Также уточняется, что для выяснения всех обстоятельств на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на источники, 16 сентября в районе проведения ООС ранение получил глава городской военно-гражданской администрации города Счастье (Луганская область) Александр Дунец.

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