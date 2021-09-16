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Повреждено админздание и автомобиль, ранен мирный житель, - последствия российского минометного обстрела н.п. Счастье. ФОТОрепортаж

На Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Подчеркивается, что сегодня утром незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня. Так, в 6:40 и в 7:30 оккупанты дважды обстреляли населенный пункт Счастье с направления н.п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм. - ООС).

"В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание, гражданский автомобильный транспорт и получил ранение мирный житель. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечают в штабе.

Повреждено админздание и автомобиль, ранен мирный житель, - последствия российского минометного обстрела н.п. Счастье 01
Повреждено админздание и автомобиль, ранен мирный житель, - последствия российского минометного обстрела н.п. Счастье 02
Повреждено админздание и автомобиль, ранен мирный житель, - последствия российского минометного обстрела н.п. Счастье 03
Повреждено админздание и автомобиль, ранен мирный житель, - последствия российского минометного обстрела н.п. Счастье 04
Повреждено админздание и автомобиль, ранен мирный житель, - последствия российского минометного обстрела н.п. Счастье 05

Также уточняется, что для выяснения всех обстоятельств на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на источники, 16 сентября в районе проведения ООС ранение получил глава городской военно-гражданской администрации города Счастье (Луганская область) Александр Дунец.

Читайте также: Войска РФ за сутки трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные 120-мм минометы, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (27151) счастье (41) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+3
Воєнний стан, закриття кордонів з росією та націоналізація російських компаній, в першу чергу Київстар та Водафон!
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16.09.2021 12:48
+2
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16.09.2021 13:05
+1
я всегда считал так...пока эти ****** обстреливают мирных жителей и посёлки .ненужно там делать кап ремонты и дороги и прямо пластиковые окна так сказать....смысл? завтра послезавтра снова обстреляю....временно латать... даже незнаю....(( но строить на границе разделения новые там детские сады, строй площадки и другое ...зачем тратить бюджетные деньги? может переждать а потом уже капитально строить...
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16.09.2021 13:29
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Воєнний стан, закриття кордонів з росією та націоналізація російських компаній, в першу чергу Київстар та Водафон!
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16.09.2021 12:48 Ответить
ПОХОЖЕ ПОЧАВСЯ ВІДСТРІЛ ПОСАДОВИХ ОСІБ В ПРИФРОНТОВИХ ТЕРИТОРІЯХ, АРМІЯ МОВЧИТЬ ЖДЕ НАКАЗУ, ПОЛІЦІЯ ІМІТУЄ РОЗГЛЯДУ ЗЛОЧИНИХ ОБСТРІЛІВ.
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16.09.2021 13:34 Ответить
Почались посилені провокації на фронті після пісні путін-куйло на параді в Києві.
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16.09.2021 13:37 Ответить
А шось не чутвно було про отвєтку таким калібром та в такий кількості...
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16.09.2021 14:13 Ответить
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16.09.2021 13:05 Ответить
Зеля теж Уйло.
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16.09.2021 14:39 Ответить
я всегда считал так...пока эти ****** обстреливают мирных жителей и посёлки .ненужно там делать кап ремонты и дороги и прямо пластиковые окна так сказать....смысл? завтра послезавтра снова обстреляю....временно латать... даже незнаю....(( но строить на границе разделения новые там детские сады, строй площадки и другое ...зачем тратить бюджетные деньги? может переждать а потом уже капитально строить...
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16.09.2021 13:29 Ответить
ето там где зеля бегал и кричал Я не лох ?
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16.09.2021 13:31 Ответить
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16.09.2021 13:58 Ответить
Населення відвести і не війскаЗробити буферну зону на дальність пострілу РЗСО...
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16.09.2021 14:15 Ответить
Ага. До Конча Заспы
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16.09.2021 14:21 Ответить
Короче, йде загострення. Тому що зеленський розвалив армію, демотивував.

Тепер ворог може робити що завгодо.
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16.09.2021 14:39 Ответить
 
 