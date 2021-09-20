РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7017 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
29 416 112

19-летний студент на Киевщине умер не из-за вакцинации, - Шкарлет

19-летний студент на Киевщине умер не из-за вакцинации, - Шкарлет

19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало умер не из-за вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил Министр образования и науки Сергей Шкарлет во время торжественного открытия Форума Всеукраинской недели дошкольного образования "Дошкольное образование Украины 30", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Те досадные случаи, которые происходят, все знаем - облетели определенные сети сообщения о мальчике 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не в вакцинации. Есть несколько побочных явлений, но вакцинация сегодня наша с вами залог успешного образовательного процесса", - сказал Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день вакцинации скончался студент одного из вузов Киевщины

Он призвал педагогов обращаться за разъяснениями относительно вакцинации и ее последствий к профильным врачам и в центр предоставления консультаций Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, 14 сентября, в день вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало.

вакцина (3815) карантин (16729) Киевская область (4117) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
показать весь комментарий
20.09.2021 17:45
+34
Чому немає інформаціі з якоі причини помер 19- річний студент і якою вакциною був прищеплений ?
показать весь комментарий
20.09.2021 17:39
+28
Нет никого брехливее врачей ,ментов и политиков. А если это 2 в 1 ...
показать весь комментарий
20.09.2021 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
вакцинация это святая корова, будут врать, перекручивать, но сказать то что противоречит - невозможно
показать весь комментарий
21.09.2021 00:14 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 01:08 Ответить
.... і медсестра з Рівного теж, як і діабетичка з Гільчі.......
показать весь комментарий
21.09.2021 05:11 Ответить
А на ВИЧ вообще то ктото проверяет перед вакцианацией? А на состояние имунной системы человек обследуется?
показать весь комментарий
21.09.2021 09:16 Ответить
Никто.Колят всех подряд.Полное нарушение прав человека и мед.этикета
показать весь комментарий
21.09.2021 09:52 Ответить
Ото ж, пані та панове, ото ж! ВСІМ НЕГАЙНО ВАКЦІНУВАТИСЬ. БО ДІДЬКО ВКРАДЕ ВАШЕ ЗДОРОВ'Я І ЗНЕСЕ ГЕТЬ ВСІ ВАШІ ЗАХИСНІ СИСТЕМИ!
показать весь комментарий
21.09.2021 11:24 Ответить
ага, бо він вакцинаціїї тіпа помирають у перші 15 хвилин. тобто він помер від наслідків вакцинації. як там безугла термінами грається.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:44 Ответить
Сусід-поляк, 25 років. Після першої вакцинації через кілька годин - вже ввечері - стало погано. Потім втратив свідомість. Його знайома викликала швидку допомогу, терміново госпіталізували.

Причина виявилася банальна:

в честь вакцинації купив... солодкий торт і пляшку лікеру !!!, щоб відсвяткувати з дівчиною і "зняти стрес"... Солоденьке дуже любить.

Проте виявилося, що в нього діабет, про який він не знав, давно обстежувався. Ну і "відсвяткував" з дівчиною, глюкоза в крові зашкалила, і в результаті отримав так звану гіперглікемічну кому.

Не вакцина шкідлива, а чоколяда.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:16 Ответить
Пропонуєш вакцинуватися і ні чого не їсти і не пити пару діб, щоб не активізувати якусь болячку, яка тебе не турбує і про яку ти не знаєш????
показать весь комментарий
21.09.2021 14:40 Ответить
Вірити інтелектуальному злодію (плагіатору) - себе не поважати. Десь зустріну це падло плюну в пику...
показать весь комментарий
21.09.2021 16:12 Ответить
Еще один специалист по короновирусу.
показать весь комментарий
21.09.2021 17:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 