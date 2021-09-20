19-летний студент на Киевщине умер не из-за вакцинации, - Шкарлет
19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало умер не из-за вакцинации от коронавируса.
Об этом заявил Министр образования и науки Сергей Шкарлет во время торжественного открытия Форума Всеукраинской недели дошкольного образования "Дошкольное образование Украины 30", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Те досадные случаи, которые происходят, все знаем - облетели определенные сети сообщения о мальчике 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не в вакцинации. Есть несколько побочных явлений, но вакцинация сегодня наша с вами залог успешного образовательного процесса", - сказал Шкарлет.
Он призвал педагогов обращаться за разъяснениями относительно вакцинации и ее последствий к профильным врачам и в центр предоставления консультаций Министерства здравоохранения.
Как сообщалось, 14 сентября, в день вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало.
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Причина виявилася банальна:
в честь вакцинації купив... солодкий торт і пляшку лікеру !!!, щоб відсвяткувати з дівчиною і "зняти стрес"... Солоденьке дуже любить.
Проте виявилося, що в нього діабет, про який він не знав, давно обстежувався. Ну і "відсвяткував" з дівчиною, глюкоза в крові зашкалила, і в результаті отримав так звану гіперглікемічну кому.
Не вакцина шкідлива, а чоколяда.