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Новини Коронавірус і карантин
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19-річний студент на Київщині помер не через вакцинацію, - Шкарлет

19-річний студент на Київщині помер не через вакцинацію, - Шкарлет

19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ, в Бучі Київської області) Володимир Сало помер не через вакцинацію від коронавірусу.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час урочистого відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкільної освіти "Дошкільна освіта України 30", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ті прикрі випадки, які стаються, всі знаємо – облетіло певні мережі повідомлення стосовно хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не в вакцинації. Є декілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні є наша з вами запорука успішного освітнього процесу", - сказав Шкарлет.

Він закликав освітян звертатися за роз’ясненнями стосовно вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та центру надання консультації Міністерства охорони здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані, - МОЗ

Як повідомлялося, 14 вересня, в день вакцинації від коронавірусної інфекції помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ, в Бучі Київської області) Володимир Сало.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Київська область (4007) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+40
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20.09.2021 17:45
+34
Чому немає інформаціі з якоі причини помер 19- річний студент і якою вакциною був прищеплений ?
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20.09.2021 17:39
+28
Нет никого брехливее врачей ,ментов и политиков. А если это 2 в 1 ...
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20.09.2021 17:37
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вакцинация это святая корова, будут врать, перекручивать, но сказать то что противоречит - невозможно
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21.09.2021 00:14 Відповісти
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21.09.2021 01:08 Відповісти
.... і медсестра з Рівного теж, як і діабетичка з Гільчі.......
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21.09.2021 05:11 Відповісти
А на ВИЧ вообще то ктото проверяет перед вакцианацией? А на состояние имунной системы человек обследуется?
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21.09.2021 09:16 Відповісти
Никто.Колят всех подряд.Полное нарушение прав человека и мед.этикета
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21.09.2021 09:52 Відповісти
Ото ж, пані та панове, ото ж! ВСІМ НЕГАЙНО ВАКЦІНУВАТИСЬ. БО ДІДЬКО ВКРАДЕ ВАШЕ ЗДОРОВ'Я І ЗНЕСЕ ГЕТЬ ВСІ ВАШІ ЗАХИСНІ СИСТЕМИ!
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21.09.2021 11:24 Відповісти
ага, бо він вакцинаціїї тіпа помирають у перші 15 хвилин. тобто він помер від наслідків вакцинації. як там безугла термінами грається.
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21.09.2021 12:44 Відповісти
Сусід-поляк, 25 років. Після першої вакцинації через кілька годин - вже ввечері - стало погано. Потім втратив свідомість. Його знайома викликала швидку допомогу, терміново госпіталізували.

Причина виявилася банальна:

в честь вакцинації купив... солодкий торт і пляшку лікеру !!!, щоб відсвяткувати з дівчиною і "зняти стрес"... Солоденьке дуже любить.

Проте виявилося, що в нього діабет, про який він не знав, давно обстежувався. Ну і "відсвяткував" з дівчиною, глюкоза в крові зашкалила, і в результаті отримав так звану гіперглікемічну кому.

Не вакцина шкідлива, а чоколяда.
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21.09.2021 14:16 Відповісти
Пропонуєш вакцинуватися і ні чого не їсти і не пити пару діб, щоб не активізувати якусь болячку, яка тебе не турбує і про яку ти не знаєш????
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21.09.2021 14:40 Відповісти
Вірити інтелектуальному злодію (плагіатору) - себе не поважати. Десь зустріну це падло плюну в пику...
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21.09.2021 16:12 Відповісти
Еще один специалист по короновирусу.
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21.09.2021 17:10 Відповісти
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