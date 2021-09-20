19-річний студент на Київщині помер не через вакцинацію, - Шкарлет
19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ, в Бучі Київської області) Володимир Сало помер не через вакцинацію від коронавірусу.
Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час урочистого відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкільної освіти "Дошкільна освіта України 30", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ті прикрі випадки, які стаються, всі знаємо – облетіло певні мережі повідомлення стосовно хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не в вакцинації. Є декілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні є наша з вами запорука успішного освітнього процесу", - сказав Шкарлет.
Він закликав освітян звертатися за роз’ясненнями стосовно вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та центру надання консультації Міністерства охорони здоров’я.
Як повідомлялося, 14 вересня, в день вакцинації від коронавірусної інфекції помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ, в Бучі Київської області) Володимир Сало.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Причина виявилася банальна:
в честь вакцинації купив... солодкий торт і пляшку лікеру !!!, щоб відсвяткувати з дівчиною і "зняти стрес"... Солоденьке дуже любить.
Проте виявилося, що в нього діабет, про який він не знав, давно обстежувався. Ну і "відсвяткував" з дівчиною, глюкоза в крові зашкалила, і в результаті отримав так звану гіперглікемічну кому.
Не вакцина шкідлива, а чоколяда.