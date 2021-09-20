19-річний студент на Київщині помер не через вакцинацію, - Шкарлет

19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ, в Бучі Київської області) Володимир Сало помер не через вакцинацію від коронавірусу.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час урочистого відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкільної освіти "Дошкільна освіта України 30", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ті прикрі випадки, які стаються, всі знаємо – облетіло певні мережі повідомлення стосовно хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не в вакцинації. Є декілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні є наша з вами запорука успішного освітнього процесу", - сказав Шкарлет.

Він закликав освітян звертатися за роз’ясненнями стосовно вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та центру надання консультації Міністерства охорони здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані, - МОЗ

Як повідомлялося, 14 вересня, в день вакцинації від коронавірусної інфекції помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ, в Бучі Київської області) Володимир Сало.