98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані, - МОЗ
За останні три місяці 98.1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні пацієнтів були невакцинованими.
Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх 3 місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні - невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті - зробіть щеплення вже сьогодні", - заявив Кузін.
Він додав, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась в 2 рази за минулий тиждень: з 3,3 тис. за понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. за п’ятницю, 17 вересня.
У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.
В Україні доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, але вони працюють лише тоді, коли потрапляють до вашого організму. Всього доступно 11 млн доз різних вакцин.
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Не вакцинированные вылечатся и получат иммунитет от ковида...
А заболевшие вакцинированные ...раз вакцина не дала им иммунитета ...будут болеть всегда...
Зачем же их лечить??😀
"получат иммунитет от ковида". Не от новых штамов.
"А заболевшие вакцинированные ...раз вакцина не дала им иммунитета ...будут болеть всегда". Не всегда. Кольнутся третий, четвертый , и т.д. раз , и получат свою дозу иммунитета.
Ну и на послед. Всегда легче лечить 2-3% больных, чем 97%. Ну там лекарств, кислорода, коек надо больше. Да и с врачами напряженка. Да и чем лечить? Большинство лекарств от ковида импортные, и не прошли должную проверку, впрочем как и вакцины. Поэтому , лечить будут наугад лошадиной дозой антибиотиков. Лечить будут долго, поэтому на лекарства бабла уйдет немеряно. А кому? Да той же "фарме", которую такие как ты обвиняют в стремлении нажиться на вакцинах.
У нас є лікар в родині, працює в коvід- шпиталі в центральній Україні. І тому все про "повидло19" і про "необхідність" щеплень ми знаємо.
До речі,він каже, що такі ж хворі і в тому ж обсязі (!) траплялися і раніше 2019 року, тільки назва хвороби була інша!
розповів про ситуацію з COVID-19 в його
країні.
https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/361983792237955/
правильно ж я кажу, Мікі-Страннікі?
Это конечно из серии одна баба сказала. Но дочь моего товарища в больнице слышала как медсёстры рассуждали о том шо среди госпитализированных ковидников большинство вакцинированные.
98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані
Ви займаєтеся демагогію, тому що, якщо навіть Вам дадуть статистику по областям, Ви захочете по районам, потім по лікарням, потім по-фамільно.
До речі вакцинувались короноваком.
Щсь така фуйня, антивакцинатори.
Не знаю ни одного умершего не то что от ковида а и от т н последствий ковида. Даже от возраста за этот период никто не умер, хотя в нашей многоэтажке большинство пенсионеров. И вобще коэфициент смертности в мире за этот период даже несколько снизился. Повысился он только в россии и японии и то в пределах допустимого.
Я перехворів двічі, перший раз "ну дуже добре", а другий раз тільки 3 дні (після вакцинації).
«Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих».
Вакцинирован - лежи дома.
себе. Мне - можно!
https://www.youtube.com/watch?v=pgYKbfBkK8k&ab_channel=Doctor
Толку з ними говорити. Все одно вони закінчуються досить добрими темпами.