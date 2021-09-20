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Новини Коронавірус і карантин
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98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані, - МОЗ

98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані, - МОЗ

За останні три місяці 98.1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні пацієнтів були невакцинованими.

Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх 3 місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні - невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті - зробіть щеплення вже сьогодні", - заявив Кузін.

Він додав, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась в 2 рази за минулий тиждень: з 3,3 тис. за понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. за п’ятницю, 17 вересня.

У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

Читайте: На сьогодні в Україні вакциновано проти COVID-19 лише 20% від необхідної кількості громадян, - Кузін

В Україні доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, але вони працюють лише тоді, коли потрапляють до вашого організму. Всього доступно 11 млн доз різних вакцин.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Ясна справа. Тому оті антиваки мають лікуватись за власний рахунок.
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20.09.2021 11:56
+14
С какого перепугу?? Получили вакцину на шару за и мои деньги в том числе...а их еще и лечить...😀
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20.09.2021 12:14
+12
Это деньги из бюджета Украины...значит и мои...
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20.09.2021 12:26
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Ясна справа. Тому оті антиваки мають лікуватись за власний рахунок.
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20.09.2021 11:56 Відповісти
Лікувати, як потрібно.
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20.09.2021 12:03 Відповісти
С какого перепугу?? Получили вакцину на шару за и мои деньги в том числе...а их еще и лечить...😀
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20.09.2021 12:14 Відповісти
Які ваші ? Це західні гроші.
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20.09.2021 12:22 Відповісти
Это деньги из бюджета Украины...значит и мои...
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20.09.2021 12:26 Відповісти
Понимаете мадам тут такое дело...

Не вакцинированные вылечатся и получат иммунитет от ковида...

А заболевшие вакцинированные ...раз вакцина не дала им иммунитета ...будут болеть всегда...

Зачем же их лечить??😀
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20.09.2021 12:39 Відповісти
"Не вакцинированные вылечатся". Не все. Некоторые нас покинут.

"получат иммунитет от ковида". Не от новых штамов.

"А заболевшие вакцинированные ...раз вакцина не дала им иммунитета ...будут болеть всегда". Не всегда. Кольнутся третий, четвертый , и т.д. раз , и получат свою дозу иммунитета.

Ну и на послед. Всегда легче лечить 2-3% больных, чем 97%. Ну там лекарств, кислорода, коек надо больше. Да и с врачами напряженка. Да и чем лечить? Большинство лекарств от ковида импортные, и не прошли должную проверку, впрочем как и вакцины. Поэтому , лечить будут наугад лошадиной дозой антибиотиков. Лечить будут долго, поэтому на лекарства бабла уйдет немеряно. А кому? Да той же "фарме", которую такие как ты обвиняют в стремлении нажиться на вакцинах.
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20.09.2021 13:15 Відповісти
Этот вывод Вы в каких исследованиях нашли?
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20.09.2021 13:15 Відповісти
А им доплачивать помимо лечения, догадайся почему)
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20.09.2021 12:08 Відповісти
Щоб не патякали зайвого... вже скільки відео було де журналісти вимагали допустити їх в так звані "червоні зони" .щоб подивитися наскільки вони "переповнені". так таку істерику закатували що мама не горюй . з ніг вони падають собаки брехливі...
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20.09.2021 12:18 Відповісти
Це точно. Але доповню!

У нас є лікар в родині, працює в коvід- шпиталі в центральній Україні. І тому все про "повидло19" і про "необхідність" щеплень ми знаємо.

До речі,він каже, що такі ж хворі і в тому ж обсязі (!) траплялися і раніше 2019 року, тільки назва хвороби була інша!
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20.09.2021 14:40 Відповісти
Не пощастило вашій родині з лікарем, не той у нього профіль, вам психіатр потрібен.
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20.09.2021 18:15 Відповісти
В среднем в мире 0.05 % вакцинированных попадают в больницу, просто 1.85% самые умные и купили сертификат у врача с занесением в реестр)
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20.09.2021 12:36 Відповісти
Еще бы из тех 1.9% посчитать сколько сертификаты купило.
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20.09.2021 13:11 Відповісти
Цікаво кого лікували за державний кошт.жодного не знаю .всці лікувалися за сворї кровні.
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20.09.2021 12:05 Відповісти
Оце і є головним питанням! А гроші де? в кармані ЗЕшобли.
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20.09.2021 12:11 Відповісти
А это почему же, если они налоги платят ТОЖЕ?
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20.09.2021 16:20 Відповісти
А то ни че что вы и заразили их?
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20.09.2021 21:59 Відповісти
Ты смотри...до десятых подсчитали... 😀 для убедительности...
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20.09.2021 11:59 Відповісти
А В ІЗРАЇЛІ ДРУГА СТАИСТИКА, ЧИ МАБУТЬ ТАМ НЕ ТАКИМИ ВАКЦИНАМИ ЩЕПЛЕНІ.
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20.09.2021 12:15 Відповісти
а яка статистика в Ізраїлі!? Може розповісте?
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20.09.2021 12:27 Відповісти
"Вакцинація працює": лікар з Ізраїлю
розповів про ситуацію з COVID-19 в його
країні.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/361983792237955/
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20.09.2021 13:22 Відповісти
..так это Вы не мне...а Коле Соловью прикрепите. У него в Израиле мор вакцинированных. И там же на Фейсбуке кто то слышал..что в Израиле разворачивают полевые госпитали для лечения заболевших..))))
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20.09.2021 14:08 Відповісти
А , что у нас мор???? Странно. 🤔
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20.09.2021 14:52 Відповісти
как жиж так жиж? віть вакцинация - ето жиж дарога на пагост!
правильно ж я кажу, Мікі-Страннікі?
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20.09.2021 12:01 Відповісти
Я так думаю, що людина, яка відмовляється від щеплення, повинна заплатити страховий внески на лікування себе і тих кого вона заразить.
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20.09.2021 12:10 Відповісти
То шо она кого то заразит недоказуемо. И тогда невакцинированным надо выплатить деньги которые потратили на борьбу с ковидом. Бо бюджет это и их заслуга.
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20.09.2021 12:14 Відповісти
Хз.

Это конечно из серии одна баба сказала. Но дочь моего товарища в больнице слышала как медсёстры рассуждали о том шо среди госпитализированных ковидников большинство вакцинированные.
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20.09.2021 12:10 Відповісти
https://moz.gov.ua/article/news/98-gospitalizovanih-iz-covid-19-v-ukraini---nevakcinovani Офіційна інформація МОЗ України
98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані
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20.09.2021 12:18 Відповісти
Маму спитай, вона тобі скаже про те що Ви займаєтесь демагогією
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20.09.2021 12:30 Відповісти
Я Вам дав посилання на МОЗ, можете оформити запит в МОЗ, і вони у визначений законом термін Вам нададуть відповідь.
Ви займаєтеся демагогію, тому що, якщо навіть Вам дадуть статистику по областям, Ви захочете по районам, потім по лікарням, потім по-фамільно.
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20.09.2021 12:57 Відповісти
верить госструктурам себя не уважать
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20.09.2021 13:11 Відповісти
..да..да... А мой друг слышал от подруги , у которой сестра замужем за отцом , у которого внебрачный сын паталогоанатом, что только мрут исключительно вакцинированные. И что Минздрав только врёт!!! )))
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20.09.2021 12:32 Відповісти
, дружина працює в ковідному відділенні, вакциновані які лежать, це пфайзер і перша вакцинація, і переносять хворобу добре, а дебілоАнтиВакцинатори хворіють добре, з реанімацією.

До речі вакцинувались короноваком.

Щсь така фуйня, антивакцинатори.
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20.09.2021 12:38 Відповісти
Лично я моя семья два раза за 1,5 г переболели ковидом. ничем не лечились. Знакомые тоже все переболели. Кто то пил таблетки кто то нет но никто не был госпитализирован.

Не знаю ни одного умершего не то что от ковида а и от т н последствий ковида. Даже от возраста за этот период никто не умер, хотя в нашей многоэтажке большинство пенсионеров. И вобще коэфициент смертности в мире за этот период даже несколько снизился. Повысился он только в россии и японии и то в пределах допустимого.
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20.09.2021 13:35 Відповісти
Все залежить від стану організму, імунітету. В когось він огого, а в когось і не "огого".

Я перехворів двічі, перший раз "ну дуже добре", а другий раз тільки 3 дні (після вакцинації).

«Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих».
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21.09.2021 08:41 Відповісти
Знакомый знакомого где то слышал что незнакомый незнакомому говорил.😂
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20.09.2021 12:49 Відповісти
Передайте Зинаиде Михаловне, что Розалия Франковна говорила Анне Ивановне: "Капитолина Никифоровна дубленки предлагает"
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20.09.2021 13:29 Відповісти
В Украине вакцинированно 5млн. - это и есть численность населения. Остальные, за два года пандемии вымерли. Вопрос: Кого призывает Кузин?
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20.09.2021 12:11 Відповісти
Вакцинированных не госпитализируют!
Вакцинирован - лежи дома.
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20.09.2021 12:38 Відповісти
вірити наскрізь прогнившим продажним установам?
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20.09.2021 12:39 Відповісти
Верить, в наше время, нельзя никому, даже
себе. Мне - можно!

https://www.youtube.com/watch?v=pgYKbfBkK8k&ab_channel=Doctor
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20.09.2021 13:32 Відповісти
ВРАНЬЕ!!! В Израиле 90 % вакцинированных дважды заболели повторно!! а у нас 2 % ахахаха. Нас пытаются развести опять .
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20.09.2021 13:13 Відповісти
Брехня
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20.09.2021 13:37 Відповісти
Ой. Та не чіпайте тих антиваксів.

Толку з ними говорити. Все одно вони закінчуються досить добрими темпами.
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20.09.2021 13:52 Відповісти
Це вірно. Вчора хлопчина помер черех шість годин після 💉. Добрий темп, чи не так?
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20.09.2021 14:44 Відповісти
Не уважаемый, у вас изолента на флаге отклеилась
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20.09.2021 18:49 Відповісти
А че не 110 сразу?
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20.09.2021 21:44 Відповісти
 
 