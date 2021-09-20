98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані, - МОЗ

За останні три місяці 98.1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні пацієнтів були невакцинованими.

Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх 3 місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні - невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті - зробіть щеплення вже сьогодні", - заявив Кузін.

Він додав, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась в 2 рази за минулий тиждень: з 3,3 тис. за понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. за п’ятницю, 17 вересня.

У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

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В Україні доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, але вони працюють лише тоді, коли потрапляють до вашого організму. Всього доступно 11 млн доз різних вакцин.