98% госпитализированных с COVID-19 в Украине - невакцинированные, - Минздрав

За последние три месяца 98.1% госпитализированных с COVID-19 в Украине пациентов были невакцинированными.

Об этом сообщил заместитель министра - главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По данным электронной системы здравоохранения в течение последних трех месяцев почти все кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти - сделайте прививку уже сегодня", - заявил Кузин.

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Он добавил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилась в два раза за неделю: с 3,3 тыс. за понедельник, 13 сентября, до более 6 тыс. за пятницу, 17 сентября.

В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, например сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.

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В Украине доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизнь, но они работают только тогда, когда попадают в ваш организм. Всего доступно 11 млн доз различных вакцин.