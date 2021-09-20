98% госпитализированных с COVID-19 в Украине - невакцинированные, - Минздрав
За последние три месяца 98.1% госпитализированных с COVID-19 в Украине пациентов были невакцинированными.
Об этом сообщил заместитель министра - главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По данным электронной системы здравоохранения в течение последних трех месяцев почти все кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти - сделайте прививку уже сегодня", - заявил Кузин.
Он добавил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилась в два раза за неделю: с 3,3 тыс. за понедельник, 13 сентября, до более 6 тыс. за пятницу, 17 сентября.
В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, например сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.
В Украине доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизнь, но они работают только тогда, когда попадают в ваш организм. Всего доступно 11 млн доз различных вакцин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не вакцинированные вылечатся и получат иммунитет от ковида...
А заболевшие вакцинированные ...раз вакцина не дала им иммунитета ...будут болеть всегда...
Зачем же их лечить??😀
"получат иммунитет от ковида". Не от новых штамов.
"А заболевшие вакцинированные ...раз вакцина не дала им иммунитета ...будут болеть всегда". Не всегда. Кольнутся третий, четвертый , и т.д. раз , и получат свою дозу иммунитета.
Ну и на послед. Всегда легче лечить 2-3% больных, чем 97%. Ну там лекарств, кислорода, коек надо больше. Да и с врачами напряженка. Да и чем лечить? Большинство лекарств от ковида импортные, и не прошли должную проверку, впрочем как и вакцины. Поэтому , лечить будут наугад лошадиной дозой антибиотиков. Лечить будут долго, поэтому на лекарства бабла уйдет немеряно. А кому? Да той же "фарме", которую такие как ты обвиняют в стремлении нажиться на вакцинах.
У нас є лікар в родині, працює в коvід- шпиталі в центральній Україні. І тому все про "повидло19" і про "необхідність" щеплень ми знаємо.
До речі,він каже, що такі ж хворі і в тому ж обсязі (!) траплялися і раніше 2019 року, тільки назва хвороби була інша!
розповів про ситуацію з COVID-19 в його
країні.
https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/361983792237955/
правильно ж я кажу, Мікі-Страннікі?
Это конечно из серии одна баба сказала. Но дочь моего товарища в больнице слышала как медсёстры рассуждали о том шо среди госпитализированных ковидников большинство вакцинированные.
98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані
Ви займаєтеся демагогію, тому що, якщо навіть Вам дадуть статистику по областям, Ви захочете по районам, потім по лікарням, потім по-фамільно.
До речі вакцинувались короноваком.
Щсь така фуйня, антивакцинатори.
Не знаю ни одного умершего не то что от ковида а и от т н последствий ковида. Даже от возраста за этот период никто не умер, хотя в нашей многоэтажке большинство пенсионеров. И вобще коэфициент смертности в мире за этот период даже несколько снизился. Повысился он только в россии и японии и то в пределах допустимого.
Я перехворів двічі, перший раз "ну дуже добре", а другий раз тільки 3 дні (після вакцинації).
«Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих».
Вакцинирован - лежи дома.
себе. Мне - можно!
https://www.youtube.com/watch?v=pgYKbfBkK8k&ab_channel=Doctor
Толку з ними говорити. Все одно вони закінчуються досить добрими темпами.