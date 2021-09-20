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Новости Коронавирус и карантин
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98% госпитализированных с COVID-19 в Украине - невакцинированные, - Минздрав

98% госпитализированных с COVID-19 в Украине - невакцинированные, - Минздрав

За последние три месяца 98.1% госпитализированных с COVID-19 в Украине пациентов были невакцинированными.

Об этом сообщил заместитель министра - главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По данным электронной системы здравоохранения в течение последних трех месяцев почти все кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти - сделайте прививку уже сегодня", - заявил Кузин.

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Он добавил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилась в два раза за неделю: с 3,3 тыс. за понедельник, 13 сентября, до более 6 тыс. за пятницу, 17 сентября.

В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, например сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.

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В Украине доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизнь, но они работают только тогда, когда попадают в ваш организм. Всего доступно 11 млн доз различных вакцин. 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Ясна справа. Тому оті антиваки мають лікуватись за власний рахунок.
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20.09.2021 11:56
+14
С какого перепугу?? Получили вакцину на шару за и мои деньги в том числе...а их еще и лечить...😀
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20.09.2021 12:14
+12
Это деньги из бюджета Украины...значит и мои...
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20.09.2021 12:26
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Ясна справа. Тому оті антиваки мають лікуватись за власний рахунок.
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20.09.2021 11:56 Ответить
Лікувати, як потрібно.
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20.09.2021 12:03 Ответить
С какого перепугу?? Получили вакцину на шару за и мои деньги в том числе...а их еще и лечить...😀
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20.09.2021 12:14 Ответить
Які ваші ? Це західні гроші.
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20.09.2021 12:22 Ответить
Это деньги из бюджета Украины...значит и мои...
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20.09.2021 12:26 Ответить
Понимаете мадам тут такое дело...

Не вакцинированные вылечатся и получат иммунитет от ковида...

А заболевшие вакцинированные ...раз вакцина не дала им иммунитета ...будут болеть всегда...

Зачем же их лечить??😀
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20.09.2021 12:39 Ответить
"Не вакцинированные вылечатся". Не все. Некоторые нас покинут.

"получат иммунитет от ковида". Не от новых штамов.

"А заболевшие вакцинированные ...раз вакцина не дала им иммунитета ...будут болеть всегда". Не всегда. Кольнутся третий, четвертый , и т.д. раз , и получат свою дозу иммунитета.

Ну и на послед. Всегда легче лечить 2-3% больных, чем 97%. Ну там лекарств, кислорода, коек надо больше. Да и с врачами напряженка. Да и чем лечить? Большинство лекарств от ковида импортные, и не прошли должную проверку, впрочем как и вакцины. Поэтому , лечить будут наугад лошадиной дозой антибиотиков. Лечить будут долго, поэтому на лекарства бабла уйдет немеряно. А кому? Да той же "фарме", которую такие как ты обвиняют в стремлении нажиться на вакцинах.
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20.09.2021 13:15 Ответить
Этот вывод Вы в каких исследованиях нашли?
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20.09.2021 13:15 Ответить
А им доплачивать помимо лечения, догадайся почему)
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20.09.2021 12:08 Ответить
Щоб не патякали зайвого... вже скільки відео було де журналісти вимагали допустити їх в так звані "червоні зони" .щоб подивитися наскільки вони "переповнені". так таку істерику закатували що мама не горюй . з ніг вони падають собаки брехливі...
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20.09.2021 12:18 Ответить
Це точно. Але доповню!

У нас є лікар в родині, працює в коvід- шпиталі в центральній Україні. І тому все про "повидло19" і про "необхідність" щеплень ми знаємо.

До речі,він каже, що такі ж хворі і в тому ж обсязі (!) траплялися і раніше 2019 року, тільки назва хвороби була інша!
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20.09.2021 14:40 Ответить
Не пощастило вашій родині з лікарем, не той у нього профіль, вам психіатр потрібен.
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20.09.2021 18:15 Ответить
В среднем в мире 0.05 % вакцинированных попадают в больницу, просто 1.85% самые умные и купили сертификат у врача с занесением в реестр)
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20.09.2021 12:36 Ответить
Еще бы из тех 1.9% посчитать сколько сертификаты купило.
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20.09.2021 13:11 Ответить
Цікаво кого лікували за державний кошт.жодного не знаю .всці лікувалися за сворї кровні.
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20.09.2021 12:05 Ответить
Оце і є головним питанням! А гроші де? в кармані ЗЕшобли.
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20.09.2021 12:11 Ответить
А это почему же, если они налоги платят ТОЖЕ?
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20.09.2021 16:20 Ответить
А то ни че что вы и заразили их?
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20.09.2021 21:59 Ответить
Ты смотри...до десятых подсчитали... 😀 для убедительности...
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20.09.2021 11:59 Ответить
А В ІЗРАЇЛІ ДРУГА СТАИСТИКА, ЧИ МАБУТЬ ТАМ НЕ ТАКИМИ ВАКЦИНАМИ ЩЕПЛЕНІ.
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20.09.2021 12:15 Ответить
а яка статистика в Ізраїлі!? Може розповісте?
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20.09.2021 12:27 Ответить
"Вакцинація працює": лікар з Ізраїлю
розповів про ситуацію з COVID-19 в його
країні.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/361983792237955/
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20.09.2021 13:22 Ответить
..так это Вы не мне...а Коле Соловью прикрепите. У него в Израиле мор вакцинированных. И там же на Фейсбуке кто то слышал..что в Израиле разворачивают полевые госпитали для лечения заболевших..))))
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20.09.2021 14:08 Ответить
А , что у нас мор???? Странно. 🤔
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20.09.2021 14:52 Ответить
как жиж так жиж? віть вакцинация - ето жиж дарога на пагост!
правильно ж я кажу, Мікі-Страннікі?
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20.09.2021 12:01 Ответить
Я так думаю, що людина, яка відмовляється від щеплення, повинна заплатити страховий внески на лікування себе і тих кого вона заразить.
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20.09.2021 12:10 Ответить
То шо она кого то заразит недоказуемо. И тогда невакцинированным надо выплатить деньги которые потратили на борьбу с ковидом. Бо бюджет это и их заслуга.
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20.09.2021 12:14 Ответить
Хз.

Это конечно из серии одна баба сказала. Но дочь моего товарища в больнице слышала как медсёстры рассуждали о том шо среди госпитализированных ковидников большинство вакцинированные.
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20.09.2021 12:10 Ответить
https://moz.gov.ua/article/news/98-gospitalizovanih-iz-covid-19-v-ukraini---nevakcinovani Офіційна інформація МОЗ України
98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані
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20.09.2021 12:18 Ответить
Маму спитай, вона тобі скаже про те що Ви займаєтесь демагогією
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20.09.2021 12:30 Ответить
Я Вам дав посилання на МОЗ, можете оформити запит в МОЗ, і вони у визначений законом термін Вам нададуть відповідь.
Ви займаєтеся демагогію, тому що, якщо навіть Вам дадуть статистику по областям, Ви захочете по районам, потім по лікарням, потім по-фамільно.
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20.09.2021 12:57 Ответить
верить госструктурам себя не уважать
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20.09.2021 13:11 Ответить
..да..да... А мой друг слышал от подруги , у которой сестра замужем за отцом , у которого внебрачный сын паталогоанатом, что только мрут исключительно вакцинированные. И что Минздрав только врёт!!! )))
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20.09.2021 12:32 Ответить
, дружина працює в ковідному відділенні, вакциновані які лежать, це пфайзер і перша вакцинація, і переносять хворобу добре, а дебілоАнтиВакцинатори хворіють добре, з реанімацією.

До речі вакцинувались короноваком.

Щсь така фуйня, антивакцинатори.
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20.09.2021 12:38 Ответить
Лично я моя семья два раза за 1,5 г переболели ковидом. ничем не лечились. Знакомые тоже все переболели. Кто то пил таблетки кто то нет но никто не был госпитализирован.

Не знаю ни одного умершего не то что от ковида а и от т н последствий ковида. Даже от возраста за этот период никто не умер, хотя в нашей многоэтажке большинство пенсионеров. И вобще коэфициент смертности в мире за этот период даже несколько снизился. Повысился он только в россии и японии и то в пределах допустимого.
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20.09.2021 13:35 Ответить
Все залежить від стану організму, імунітету. В когось він огого, а в когось і не "огого".

Я перехворів двічі, перший раз "ну дуже добре", а другий раз тільки 3 дні (після вакцинації).

«Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих».
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21.09.2021 08:41 Ответить
Знакомый знакомого где то слышал что незнакомый незнакомому говорил.😂
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20.09.2021 12:49 Ответить
Передайте Зинаиде Михаловне, что Розалия Франковна говорила Анне Ивановне: "Капитолина Никифоровна дубленки предлагает"
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20.09.2021 13:29 Ответить
В Украине вакцинированно 5млн. - это и есть численность населения. Остальные, за два года пандемии вымерли. Вопрос: Кого призывает Кузин?
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20.09.2021 12:11 Ответить
Вакцинированных не госпитализируют!
Вакцинирован - лежи дома.
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20.09.2021 12:38 Ответить
вірити наскрізь прогнившим продажним установам?
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20.09.2021 12:39 Ответить
Верить, в наше время, нельзя никому, даже
себе. Мне - можно!

https://www.youtube.com/watch?v=pgYKbfBkK8k&ab_channel=Doctor
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20.09.2021 13:32 Ответить
ВРАНЬЕ!!! В Израиле 90 % вакцинированных дважды заболели повторно!! а у нас 2 % ахахаха. Нас пытаются развести опять .
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20.09.2021 13:13 Ответить
Брехня
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20.09.2021 13:37 Ответить
Ой. Та не чіпайте тих антиваксів.

Толку з ними говорити. Все одно вони закінчуються досить добрими темпами.
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20.09.2021 13:52 Ответить
Це вірно. Вчора хлопчина помер черех шість годин після 💉. Добрий темп, чи не так?
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20.09.2021 14:44 Ответить
Не уважаемый, у вас изолента на флаге отклеилась
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20.09.2021 18:49 Ответить
А че не 110 сразу?
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20.09.2021 21:44 Ответить
 
 