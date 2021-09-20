ЦИК зарегистрировал уже 27 кандидатов на довыборы в Раду
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще девять кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября.
Решение принято на заседании ЦИК в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметил член ЦИК Сергей Постивый, в комиссию поступили заявления вместе с другими необходимыми документами от Молодежной партии Украины, Европейской партии Украины, Партии местного самоуправления, а также партий "Европейская солидарность", "Настоящая Украина", "Ривне вместе", "Национальный корпус" относительно регистрации выдвинутых ими лиц кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в парламент.
ЦИК рассмотрела документы и приняла решение зарегистрировать кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в ОИО № 184 от "Европейской солидарности" Игоря Осипенко, от Партии местного самоуправления - Михаила Мельника, от Европейской партии Украины - Максима Негрова, а также самовыдвиженца Владимира Бериславского.
Кандидатами в народные депутаты на выборах в ОИО № 197 зарегистрированы от партии "Ривне вместе" - Руслан Олексиюк, от Молодежной партии Украины - Роман Конижай, от "Настоящей Украины" - Петр Курьят, от "Национального корпуса" - Дмитрий Кухарчук, от Европейской партии Украины - Андрей Лобунец.
Ранее ЦИК уже зарегистрировала 18 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 184 и № 197.
Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).
Решение принято в связи с тем, что ранее избранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народный депутат Игорь Колыхаев (184-й округ) избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народный депутат Александр Скичко (197-й округ) назначен председателем Черкасской ОГА.
1 сентября в этих округах начался избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов.
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П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у Каневі на Тарасовій Горі закликав черкащан підтримати на виборах до Верховні Ради у 197-му окрузі колишнього політв'язня Кремля, відомого журналіста, першого заступника Голови Черкаської облради Романа Сущенка.
На зустріч із командою «Європейської Солідарності» на особливе для кожного українця місце попри осінню негоду прийшли сотні людей.
«Черкаській області дуже пощастило, що «Європейську Солідарність» тут представляє легендарна людина - Роман Сущенко. Це видатний журналіст, який гідно представляв Україну в Парижі. Людина, яка знає багато мов. Ви бачили його картини? Це неймовірно. Але Роман Сущенко став відомим на весь світ, коли Путін віддав наказ своїм злочинцям з ФСБ викрасти Романа, кинути його за грати в Лефортово, пропонуючи лише одне - зрадити Україну», - нагадав Порошенко.
«Роман пройшов ці всі тортури, його не зламали ні Лефортово, ні феесбешники, і навіть вороги визнали його мужність», - зазначає п'ятий Президент.
«Нам треба, щоб «Європейської Солідарності» в парламенті було більше. Щоб у парламенті були не кнопкодави, які виконують злочинні вказівки з Офісу президента, а представники народу. Чому зараз це так важливо? Бо Україна зараз переживає буремні і дуже складні часи. Країна поринула в кризу економічну, політичну, енергетичну і безпекову. І саме в ці часи, так само як і в 14 році, треба мати надійних людей і надійну команду, яка буде захищати Україну», - наголосив Порошенко.
«У Романа Сущенка є принципи, у нього є гідність і честь. Тут присутня родина Романа. Його дружина Анжеліка, син Максим, які вірно чекали його всі ці роки з Лефортово. Тут живе його мама і похований його батько. Коли у чоловіка є надійна родина, є справжні сімейні цінності, це та родина, яка уособлює Україну. Коли разом в біді і в радості, в перемозі - і коли треба підтримати. Саме такі родини складають основу України», - говорить Ірина Геращенко.
«Пілся повернення з полону в мене не було запитання, частиною якої команди мені бути. Частиною європейської команди, яка сьогодні єдина може вести Україну до ЄС і НАТО і не допустити проросійського реваншу», - сказав Роман Сущенко.
«Стандарти ЄС - це передусім висока якість життя. Економічне зростання. А також продовження курсу на децентралізацію, який гарантує усім громадам сталий розвиток і наповнення місцевих бюджетів», - зазначає Сущенко.
«Європейський шлях для кожного українця - це перш за все добробут і безпека. Гідні зарплати, нові робочі місця. Розвиток громад. Якість освіти, медицини. Це гарантія захисту прав людини, демократія, свобода слова. НАТО - це безпека, це мир і стабільність. Я переконаний, що ми досягнемо успіху. Мій батько тут розбудовував Черкаси і Черкащину, Канів і Золотношу. Справа честі і родини продовжувати це. Я знаю, що з нашою командою ми переможемо», - наголосив Роман Сущенко.
«Роман Сущенко не допустить, щоб «русскій мір» прийшов в Україну, на Черкащину. Роман Сущенко і наша команда зробить все, щоб в Канів, Золотоношу, Черкаси і в Украіну прийшла Європа», - резюмує лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
Ну тоді може непогана людина виявиться, хоча нормальні від лайна тікають, а не лізуть у нього.