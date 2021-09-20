ЦИК зарегистрировал уже 27 кандидатов на довыборы в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще девять кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября.

Решение принято на заседании ЦИК в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил член ЦИК Сергей Постивый, в комиссию поступили заявления вместе с другими необходимыми документами от Молодежной партии Украины, Европейской партии Украины, Партии местного самоуправления, а также партий "Европейская солидарность", "Настоящая Украина", "Ривне вместе", "Национальный корпус" относительно регистрации выдвинутых ими лиц кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в парламент.

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ЦИК рассмотрела документы и приняла решение зарегистрировать кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в ОИО № 184 от "Европейской солидарности" Игоря Осипенко, от Партии местного самоуправления - Михаила Мельника, от Европейской партии Украины - Максима Негрова, а также самовыдвиженца Владимира Бериславского.

Кандидатами в народные депутаты на выборах в ОИО № 197 зарегистрированы от партии "Ривне вместе" - Руслан Олексиюк, от Молодежной партии Украины - Роман Конижай, от "Настоящей Украины" - Петр Курьят, от "Национального корпуса" - Дмитрий Кухарчук, от Европейской партии Украины - Андрей Лобунец.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала 18 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 184 и № 197.

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Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Решение принято в связи с тем, что ранее избранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народный депутат Игорь Колыхаев (184-й округ) избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народный депутат Александр Скичко (197-й округ) назначен председателем Черкасской ОГА.

1 сентября в этих округах начался избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов.