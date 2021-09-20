ЦВК зареєструвала вже 27 кандидатів на довибори в Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала ще дев'ять кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) і №197 (Черкаська область) 31 жовтня.

Рішення прийнято на засіданні ЦВК у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив член ЦВК Сергій Постівий, до комісії надійшли заяви разом з іншими необхідними документами від Молодіжної партії України, Європейської партії України, Партії місцевого самоврядування, а також партій "Європейська солідарність", "Справжня Україна", "Рівне разом", "Національний корпус" щодо реєстрації висунутих ними осіб кандидатами у народні депутати на проміжних виборах до парламенту.

ЦВК розглянула документи і прийняла рішення зареєструвати кандидатами в народні депутати на проміжних виборах в ОВО № 184 від "Європейської солідарності" Ігоря Йосипенка, від Партії місцевого самоврядування - Михайла Мельника, від Європейської партії України - Максима Негрова, а також самовисуванця Володимира Бериславського.

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Кандидатами в народні депутати на виборах в ОВО № 197 зареєстровано від партії "Рівне разом" Руслана Олексіюка, від Молодіжної партії України — Романа Коніжая, від "Справжньої України" - Петра Кур’ята, від Національного корпусу — Дмитра Кухарчука, від Європейської партії України - Андрія Лобунця.

Раніше ЦВК вже зареєструвала 18 кандидатів у народні депутати України в ОВО № 184 та № 197.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Рішення прийнято у зв’язку з тим, що раніше обрані в округах народні депутати були достроково позбавлені мандатів, оскільки народного депутата Ігоря Колихаєва (184-й округ) обрано Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а народного депутата Олександра Скічка (197-й округ) призначено головою Черкаської ОДА.

1 вересня в цих округах розпочався виборчий процес проміжних виборів народних депутатів.