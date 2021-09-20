ЦВК зареєструвала вже 27 кандидатів на довибори в Раду
Центральна виборча комісія зареєструвала ще дев'ять кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) і №197 (Черкаська область) 31 жовтня.
Рішення прийнято на засіданні ЦВК у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначив член ЦВК Сергій Постівий, до комісії надійшли заяви разом з іншими необхідними документами від Молодіжної партії України, Європейської партії України, Партії місцевого самоврядування, а також партій "Європейська солідарність", "Справжня Україна", "Рівне разом", "Національний корпус" щодо реєстрації висунутих ними осіб кандидатами у народні депутати на проміжних виборах до парламенту.
ЦВК розглянула документи і прийняла рішення зареєструвати кандидатами в народні депутати на проміжних виборах в ОВО № 184 від "Європейської солідарності" Ігоря Йосипенка, від Партії місцевого самоврядування - Михайла Мельника, від Європейської партії України - Максима Негрова, а також самовисуванця Володимира Бериславського.
Кандидатами в народні депутати на виборах в ОВО № 197 зареєстровано від партії "Рівне разом" Руслана Олексіюка, від Молодіжної партії України — Романа Коніжая, від "Справжньої України" - Петра Кур’ята, від Національного корпусу — Дмитра Кухарчука, від Європейської партії України - Андрія Лобунця.
Раніше ЦВК вже зареєструвала 18 кандидатів у народні депутати України в ОВО № 184 та № 197.
Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).
Рішення прийнято у зв’язку з тим, що раніше обрані в округах народні депутати були достроково позбавлені мандатів, оскільки народного депутата Ігоря Колихаєва (184-й округ) обрано Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а народного депутата Олександра Скічка (197-й округ) призначено головою Черкаської ОДА.
1 вересня в цих округах розпочався виборчий процес проміжних виборів народних депутатів.
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П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у Каневі на Тарасовій Горі закликав черкащан підтримати на виборах до Верховні Ради у 197-му окрузі колишнього політв'язня Кремля, відомого журналіста, першого заступника Голови Черкаської облради Романа Сущенка.
На зустріч із командою «Європейської Солідарності» на особливе для кожного українця місце попри осінню негоду прийшли сотні людей.
«Черкаській області дуже пощастило, що «Європейську Солідарність» тут представляє легендарна людина - Роман Сущенко. Це видатний журналіст, який гідно представляв Україну в Парижі. Людина, яка знає багато мов. Ви бачили його картини? Це неймовірно. Але Роман Сущенко став відомим на весь світ, коли Путін віддав наказ своїм злочинцям з ФСБ викрасти Романа, кинути його за грати в Лефортово, пропонуючи лише одне - зрадити Україну», - нагадав Порошенко.
«Роман пройшов ці всі тортури, його не зламали ні Лефортово, ні феесбешники, і навіть вороги визнали його мужність», - зазначає п'ятий Президент.
«Нам треба, щоб «Європейської Солідарності» в парламенті було більше. Щоб у парламенті були не кнопкодави, які виконують злочинні вказівки з Офісу президента, а представники народу. Чому зараз це так важливо? Бо Україна зараз переживає буремні і дуже складні часи. Країна поринула в кризу економічну, політичну, енергетичну і безпекову. І саме в ці часи, так само як і в 14 році, треба мати надійних людей і надійну команду, яка буде захищати Україну», - наголосив Порошенко.
«У Романа Сущенка є принципи, у нього є гідність і честь. Тут присутня родина Романа. Його дружина Анжеліка, син Максим, які вірно чекали його всі ці роки з Лефортово. Тут живе його мама і похований його батько. Коли у чоловіка є надійна родина, є справжні сімейні цінності, це та родина, яка уособлює Україну. Коли разом в біді і в радості, в перемозі - і коли треба підтримати. Саме такі родини складають основу України», - говорить Ірина Геращенко.
«Пілся повернення з полону в мене не було запитання, частиною якої команди мені бути. Частиною європейської команди, яка сьогодні єдина може вести Україну до ЄС і НАТО і не допустити проросійського реваншу», - сказав Роман Сущенко.
«Стандарти ЄС - це передусім висока якість життя. Економічне зростання. А також продовження курсу на децентралізацію, який гарантує усім громадам сталий розвиток і наповнення місцевих бюджетів», - зазначає Сущенко.
«Європейський шлях для кожного українця - це перш за все добробут і безпека. Гідні зарплати, нові робочі місця. Розвиток громад. Якість освіти, медицини. Це гарантія захисту прав людини, демократія, свобода слова. НАТО - це безпека, це мир і стабільність. Я переконаний, що ми досягнемо успіху. Мій батько тут розбудовував Черкаси і Черкащину, Канів і Золотношу. Справа честі і родини продовжувати це. Я знаю, що з нашою командою ми переможемо», - наголосив Роман Сущенко.
«Роман Сущенко не допустить, щоб «русскій мір» прийшов в Україну, на Черкащину. Роман Сущенко і наша команда зробить все, щоб в Канів, Золотоношу, Черкаси і в Украіну прийшла Європа», - резюмує лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.
Ну тоді може непогана людина виявиться, хоча нормальні від лайна тікають, а не лізуть у нього.