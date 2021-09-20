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Новости Репрессии в Беларуси
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МИД Украины требует освободить украинца Ференца, осужденного в Беларуси

МИД Украины требует освободить украинца Ференца, осужденного в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины называет политически мотивированным дело украинца Михаила Ференца, осужденного в Беларуси, и требует освободить гражданина Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт министерства.

"Украинец был приговорен к 3 годам лишения свободы за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества. При этом, семь месяцев, которые украинец уже отбыл в белорусском СИЗО, не были засчитаны в общий срок наказания", - сказано в комментарии МИД.

В министерстве отметили, что на суде не были представлены достоверные доказательства вины гражданина Украины.

"Свою вину Михаил Ференец не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Известный белорусский правозащитный центр "Вясна" признал его политзаключенным", - отметили в министерстве.

Дело Михаила Ференца в МИД Украины считают политически мотивированным, а приговор - несправедливым и противоправным.

Смотрите: Украинца судят в Беларуси за участие в акциях протеста. ФОТОрепортаж

"Требуем немедленно освободить гражданина Украины Михаила Ференца. Продолжим защищать его интересы всеми доступными средствами", - подчеркнули в МИД.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Михаила Ференца судят в Беларуси за участие в акциях протеста.

Автор: 

Беларусь (7888) МИД (6935) репрессии (2766) Ференц Михаил (3)


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Топ комментарии
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Наприклад, наші партнери вже і уваги на це не звертають. Як ніби нічого не відбувається. За паспортизацію промовчали, вибори дозволили. Кримську платформу провели - наслідків та дій аж нуль.

Ми в очах світового співтовариства слабаки і нікчеми.
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20.09.2021 19:17
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Не той вже в нас МІД.
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20.09.2021 18:46 Ответить
Ну, в данном случае МЗС Украины действует правильно. Следующим шагом должно быть введение санкций против всех причастных, но это уже справа Рады/РНБО.
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20.09.2021 18:49 Ответить
Правильно, але дуже кволо. Можна було зробити набагато більше.
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20.09.2021 18:55 Ответить
Наприклад?
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20.09.2021 18:59 Ответить
Наприклад, наші партнери вже і уваги на це не звертають. Як ніби нічого не відбувається. За паспортизацію промовчали, вибори дозволили. Кримську платформу провели - наслідків та дій аж нуль.

Ми в очах світового співтовариства слабаки і нікчеми.
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20.09.2021 19:17 Ответить
О точно, слідчий задрипаного мінського роведе буде нажаханий нашими санціями.
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20.09.2021 18:56 Ответить
В этом случае дело в принципиальной позиции. И там не один ванька-участковый замешан.
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20.09.2021 18:58 Ответить
А хто ще? Слідчий особа процесуально незалежна.
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20.09.2021 19:00 Ответить
Мид требует? Если требует, то должен быть чёткий ответ на встречный вопрос "а то что?". Если ответа на этот вопрос нет, тогда не "требует" а "просит"
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20.09.2021 19:26 Ответить
Наверное "просто так" повязали , головой надо думать прежде чем дела делать. Чай не Украина, усатый душить будет и своих и чужих. Есть такие люди которые за деньги справедливость востанавливать поедут хоть к черту, а если по доброте душевной, то все равно надо головой думать о последствиях, чужая страна и не очень дружественна к Украине мягко говоря.
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20.09.2021 19:51 Ответить
 
 