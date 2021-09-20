МИД Украины требует освободить украинца Ференца, осужденного в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины называет политически мотивированным дело украинца Михаила Ференца, осужденного в Беларуси, и требует освободить гражданина Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт министерства.

"Украинец был приговорен к 3 годам лишения свободы за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества. При этом, семь месяцев, которые украинец уже отбыл в белорусском СИЗО, не были засчитаны в общий срок наказания", - сказано в комментарии МИД.

В министерстве отметили, что на суде не были представлены достоверные доказательства вины гражданина Украины.

"Свою вину Михаил Ференец не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Известный белорусский правозащитный центр "Вясна" признал его политзаключенным", - отметили в министерстве.

Дело Михаила Ференца в МИД Украины считают политически мотивированным, а приговор - несправедливым и противоправным.

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"Требуем немедленно освободить гражданина Украины Михаила Ференца. Продолжим защищать его интересы всеми доступными средствами", - подчеркнули в МИД.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Михаила Ференца судят в Беларуси за участие в акциях протеста.